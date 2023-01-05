HP, dünyanın ilk 45 inç çift QHD kavisli monitörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Bilgisayar dünyasının en önemli firmalarından HP, CES 2023 Fuarı kapsamında E-Serisi G5 monitörlerini duyurdu. HP E27k G5, HP E27u G5, HP E32k G5 ve HP E45c G5 olmak üzere toplam dört modelden oluşanE-Serisi G5 monitörler neler sunuyor? İşte özellikleri

HP dünyanın ilk 45 inç çift QHD kavisli monitörünü piyasaya sürüyor

CES 2023 etkinliğinde HP, E-serisi adı altında toplam 11 yeni monitör duyurdu. Bu serideki tüm monitörler, kahve telvesi, alüminyum ve okyanus kaynaklı plastikler gibi yüzde 90 oranında geri dönüştürülmüş malzemeler ile üretiliyor. Ancak bunlar arasından G5 serisi, USB-C bağlantısı, 4K'ya kadar çözünürlük desteği ve 21,5 inç ila 44,5 inç arasındaki boyutları ile en dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Gelin serinin tepe modelinden başlayarak yeni monitörlere hep beraber bakalım.

HP E45c G5 neler sunuyor?

Dünyanın ilk 45 inç çift QHD kavisli monitörü olan HP E45c G5, 400 nit parlaklık, 5120p x 1440 çözünürlük ve 99 sRGB renk gamı desteği ile geliyor. Bununla birlikte 45 inç boyutlarında ultra geniş monitör, Mac ve PC'ler için iki adet 65W PD (Power Delivery) desteği, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ve dört adet USB-A portuna sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca çift monitör kullanımı konusunda ek özellikler ile donatılan HP E45c G5, yerleşik bir yazılımla yan yana iki sanal ekran oluşturulmasına fırsat tanıyacak. Böylece kullanıcılar, tek bir monitör üzerinden iki adet 24 inç QHD monitöre erişebilecek. Aynı zamanda VESA uyumluluğuna sahip olanHP E45c G5, 150 mm'ye kadar yükseltilebilen hareketli bir stand tarafından destekleniyor.

HP E32k G5 özellikleri

Tam Boyutta Gör Ailenin bir alt modeli E32k G5, yüzde 99 SRGB renk gamı, 350 nit parlaklık, 3840p x 2160 çözünürlük ve 32 inç ekran boyutuna sahip. Bununla birlikte Mac ve PC'ler için bir adet 65W PD (Power Delivery) desteği,bir adet HDMI 2.0, üç adet USB-A, DisplayPort 1.4 ve ek bir 15W USB-C portu ile donatılan monitör, tepe modelde karşımıza çıkan hareketli bir stand ve VESA desteğini koruyor.

HP E27k G5 özellikleri

Tam Boyutta Gör HP E27k G5, bir üst model E32k G5 ile benzer özellikleri paylaşıyor. Yüzde 99 sRGB renk gamı, 4K 3840p x 2160 çözünürlük ve 27 inç ekran boyutu ile desteklenen monitör, bir adet HDMI 2.0, bir adet 65W PD (Power Delivery) desteği ve ek bir 15W USB-C bağlantı noktasına sahip. Ayrıca hareketli bir stand ve VESA desteği ile dikkat çekiyor.

HP E27u G5 özellikleri

Tam Boyutta Gör Serinin en alt modeli HP E27u, 350 nit parlaklık, 2K 2560p x 1440 çözünürlük, yüzde 99 SRGB renk gamı ve 27 inç ekran boyutu ile karşımıza çıkacak. Üç adet USB-A, bir adet HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ve 65W PD (Power Delivery) desteğini koruyan monitör, ek bir 15W USB-C portu, VESA uyumluluğu ve hareketli stand ile geliyor.

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HP, CES 2023 etkinliği kapsamında tanıtılan E-Serisi ve E-Serisi G5 monitörler için ayrıntılı bir fiyat listesi paylaşmadı. Ancak yeni monitörlerin 219 dolardan başlayan fiyatlar ile Ocak ayında itibaren piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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HP, dünyanın ilk 45 inç çift QHD kavisli monitörünü tanıttı