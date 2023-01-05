HP, dünyanın ilk 45 inç çift QHD kavisli monitörünü tanıttı

HP dünyanın ilk 45 inç çift QHD kavisli monitörünü piyasaya sürüyor
CES 2023 etkinliğinde HP, E-serisi adı altında toplam 11 yeni monitör duyurdu. Bu serideki tüm monitörler, kahve telvesi, alüminyum ve okyanus kaynaklı plastikler gibi yüzde 90 oranında geri dönüştürülmüş malzemeler ile üretiliyor. Ancak bunlar arasından G5 serisi, USB-C bağlantısı, 4K'ya kadar çözünürlük desteği ve 21,5 inç ila 44,5 inç arasındaki boyutları ile en dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Gelin serinin tepe modelinden başlayarak yeni monitörlere hep beraber bakalım.
HP E45c G5 neler sunuyor?
Dünyanın ilk 45 inç çift QHD kavisli monitörü olan HP E45c G5, 400 nit parlaklık, 5120p x 1440 çözünürlük ve 99 sRGB renk gamı desteği ile geliyor. Bununla birlikte 45 inç boyutlarında ultra geniş monitör, Mac ve PC'ler için iki adet 65W PD (Power Delivery) desteği, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ve dört adet USB-A portuna sahip olacak.
HP E32k G5 özellikleri
HP E27k G5 özellikleri
HP E27u G5 özellikleri
HP, CES 2023 etkinliği kapsamında tanıtılan E-Serisi ve E-Serisi G5 monitörler için ayrıntılı bir fiyat listesi paylaşmadı. Ancak yeni monitörlerin 219 dolardan başlayan fiyatlar ile Ocak ayında itibaren piyasaya sürülmesi bekleniyor.