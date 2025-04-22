Nvidia hisseleri serbest düşüşte, Huawei her adımda rakibini biraz daha eziyor

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Tam Boyutta Gör Trump hükümetinin Çin’e uyguladığı katı ambargolar Nvidia’yı adeta oradan oraya sürüklüyor. Trump başa geçene kadar rekor bir yükselişle dünyanın en değerli şirketi haline gelen Nvidia, en tepeden yüzde 35 değer kaybetti.

Nvidia alarm veriyor

Nvidia yonga sektörünün açık ara lideri konumunda olsa da bunu biraz da Çin’de yaptığı satışlara borçlu. Bir dönem yıllık bazda 30 milyar dolara yakın satış yaptığı Çin’e bugün kırpılmış dahi olsa Nvidia H20 ya da GeForce RTX 5090D ekran kartlarını ABD onayı ile satmak zorunda.

GeForce RTX 5090D Çin’de yasaklandı 2 gün önce eklendi

Çin’de artık Nvidia A100 ya da H100 gibi eski hızlandırıcıların kalması Huawei’nin elini güçlendiriyor. Nvidia H100 ile eşdeğer performansa sahip Ascend 910C ve Nvidia H20 ile rekabet edecek Ascend 920 yongaları Çinli firmaların tek seçeneği haline geldi.

Yaşanan gelişmeler Nvidia’nın hisselerinin değer kaybetmesine neden oluyor. Pazar değeri 2.3 trilyon doların altına sarkarken, belirsizliğin devam etmesi yatırımcıyı da tedirgin ediyor. Analiz uzmanları gidişat konusunda henüz net bir fikir ortaya koyabilmiş değil.

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Nvidia gün be gün eriyor