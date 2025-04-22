Nvidia hisseleri serbest düşüşte, Huawei her adımda rakibini biraz daha eziyor

Nvidia alarm veriyor
Nvidia yonga sektörünün açık ara lideri konumunda olsa da bunu biraz da Çin’de yaptığı satışlara borçlu. Bir dönem yıllık bazda 30 milyar dolara yakın satış yaptığı Çin’e bugün kırpılmış dahi olsa Nvidia H20 ya da GeForce RTX 5090D ekran kartlarını ABD onayı ile satmak zorunda.
Çin’de artık Nvidia A100 ya da H100 gibi eski hızlandırıcıların kalması Huawei’nin elini güçlendiriyor. Nvidia H100 ile eşdeğer performansa sahip Ascend 910C ve Nvidia H20 ile rekabet edecek Ascend 920 yongaları Çinli firmaların tek seçeneği haline geldi.
Yaşanan gelişmeler Nvidia’nın hisselerinin değer kaybetmesine neden oluyor. Pazar değeri 2.3 trilyon doların altına sarkarken, belirsizliğin devam etmesi yatırımcıyı da tedirgin ediyor. Analiz uzmanları gidişat konusunda henüz net bir fikir ortaya koyabilmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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