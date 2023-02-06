Asus, ekran kartları için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlattı

Tam Boyutta Gör Genellikle akıllı telefonda veya bazı ürün gruplarında eskiyi getir yeniyi götür kampanyaları görmeye alışığız ancak benzer bir durumu şimdi ekran kartlarında da görüyoruz. Asus, yapmış olduğu açıklamada GeForce RTX 4070 Ti veya RTX 4080 almak isteyenler için bir takas programı başlattığını duyurdu.

Asus'tan ekran kartı kampanyası

Asus’un bu kampanyası şimdilik sadece Birleşik Krallık’ta geçerli durumda ve GeForce RTX 4070 Ti veya RTX 4080 kartları özelinde gerçekleştiriliyor. Asus, eski ekran kartlarını getirenlere bu yeni nesil ekran kartları için bir indirim sunuyor. Eski kartlar için ise AMD, Nvidia veya diğer marka farkı gözetilmiyor.

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Asus’un eski kartlar için teklif ettiği fiyatlar ikinci el pazarından çok yüksek olmadığı gibi çok da düşük değil. Bu bağlamda GeForce GTX 1060 veya GTX 1070 için 90 sterlin’den başlayan fiyatlar RTX 3060 Ti için 230 sterlin’e kadar yükselebiliyor. AMD Radeon RX 6600 XT için 170 sterlin, Radeon RX 6950 XT için ise 170 sterlin teklif ediliyor.

Asus’un bu kampanyası son birkaç yıldaki hemen hemen her büyük ekran kartı sürümünü kapsıyor ve oldukça çok yönlü bir promosyon olarak gözüküyor. Esasında bu kampanyanın diğer ülkelere genişleyip genişlemeyeceği belirsiz fakat genel olarak bakıldığında güzel bir program olarak görünüyor.

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Asus, eski ekran kartları için indirimli takas programı başlattı