Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus, ekran kartları için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlattı

    Perakende sektöründe eskiyi getir yeniyi götür kampanyalarını sıklıkla görüyoruz fakat bunu ekran kartları için pek görmedik. Asus ise RTX 4080 ve 4070 Ti için takas programı başlattığını açıkladı.
    Oy Ver
    Asus, eski ekran kartları için indirimli takas programı başlattı Tam Boyutta Gör
    Genellikle akıllı telefonda veya bazı ürün gruplarında eskiyi getir yeniyi götür kampanyaları görmeye alışığız ancak benzer bir durumu şimdi ekran kartlarında da görüyoruz. Asus, yapmış olduğu açıklamada GeForce RTX 4070 Ti veya RTX 4080 almak isteyenler için bir takas programı başlattığını duyurdu.

    Asus'tan ekran kartı kampanyası

    Asus’un bu kampanyası şimdilik sadece Birleşik Krallık’ta geçerli durumda ve GeForce RTX 4070 Ti veya RTX 4080 kartları özelinde gerçekleştiriliyor. Asus, eski ekran kartlarını getirenlere bu yeni nesil ekran kartları için bir indirim sunuyor. Eski kartlar için ise AMD, Nvidia veya diğer marka farkı gözetilmiyor.

    Asus’un eski kartlar için teklif ettiği fiyatlar ikinci el pazarından çok yüksek olmadığı gibi çok da düşük değil. Bu bağlamda GeForce GTX 1060 veya GTX 1070 için 90 sterlin’den başlayan fiyatlar RTX 3060 Ti için 230 sterlin’e kadar yükselebiliyor. AMD Radeon RX 6600 XT için 170 sterlin, Radeon RX 6950 XT için ise 170 sterlin teklif ediliyor.

    Asus’un bu kampanyası son birkaç yıldaki hemen hemen her büyük ekran kartı sürümünü kapsıyor ve oldukça çok yönlü bir promosyon olarak gözüküyor. Esasında bu kampanyanın diğer ülkelere genişleyip genişlemeyeceği belirsiz fakat genel olarak bakıldığında güzel bir program olarak görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5
    POCO M5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 14 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız