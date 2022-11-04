Asus yeni nesil TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarını duyurdu

- Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT
- Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT çıkış tarihi
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Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT
TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT, tamamen metal arka plakaya ve üç slotluk bir tasarıma sahip. Çift BIOS anahtarıyla gelen kartların ikisinde de üç adet 8 pin güç konektörleri yer alıyor. AMD’nin referans kartlarında çift 8 pin konektörler bulunuyordu.
Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT çıkış tarihi
Asus TUF RX 7900 XTX, 12288 çekirdek ve 24 GB GDDR6 belleğe sahipken, RX 7900 XT 10752 çekirdek ve 20 GB bellek sunacak. Asus, bu kartlar için herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı. Öte yandan TUF serisinin geçmişine göz attığımda fiyatların genellikle AMD’nin referans kartlar için belirlediği fiyatlara nispeten daha yakın oluyor. Son olarak TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT, 13 Aralık tarihinde piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence