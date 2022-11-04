Asus yeni nesil TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarını duyurdu

Tam Boyutta Gör AMD'nin Radeon RX 7900 serisi ekran kartlarının en üst modelleri olan Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kısa süre önce tanıtıldı. Önceki nesle oranla ciddi performans kazanımları sunan kartlar, fiyat noktasında da oldukça rekabetçi bir konuma oturtuldu. Asus ise bu kartların özel tasarımlı modellerini sergileyen ilk firma oldu ve TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ile karşımıza çıktı.

AMD Radeon RX 7900 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT

TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT, tamamen metal arka plakaya ve üç slotluk bir tasarıma sahip. Çift BIOS anahtarıyla gelen kartların ikisinde de üç adet 8 pin güç konektörleri yer alıyor. AMD’nin referans kartlarında çift 8 pin konektörler bulunuyordu.

Öte yandan anlayacağınız üzere Asus’un bu kartlarında veya daha doğrusu Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarında güç girişi için herhangi bir dönüştürücüye, adaptöre gerek yok. Bildiğiniz gibi Nvidia, RTX 40 serisinde 16 pin konektörlere geçmiş ve RTX 4090 kartında kalitesiz adaptörlerden dolayı yanma ve erime sorunlarıyla karşılaşmıştı. Öte yandan yeni TUF Radeon serisi, Asus’un DisplayPort 2.1 teknolojisini destekleyen ilk oyun kartları konumunda.

Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT çıkış tarihi

Asus TUF RX 7900 XTX, 12288 çekirdek ve 24 GB GDDR6 belleğe sahipken, RX 7900 XT 10752 çekirdek ve 20 GB bellek sunacak. Asus, bu kartlar için herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı. Öte yandan TUF serisinin geçmişine göz attığımda fiyatların genellikle AMD’nin referans kartlar için belirlediği fiyatlara nispeten daha yakın oluyor. Son olarak TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT, 13 Aralık tarihinde piyasaya çıkacak.

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