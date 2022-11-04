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    Asus yeni nesil TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarını duyurdu

    AMD’nin Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarını tanıtmasıyla birlikte Asus hamlesini yaptı. Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartları görücüye çıkarıldı.
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    Asus Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Radeon RX 7900 serisi ekran kartlarının en üst modelleri olan Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kısa süre önce tanıtıldı. Önceki nesle oranla ciddi performans kazanımları sunan kartlar, fiyat noktasında da oldukça rekabetçi bir konuma oturtuldu. Asus ise bu kartların özel tasarımlı modellerini sergileyen ilk firma oldu ve TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ile karşımıza çıktı.

    Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT

    TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT, tamamen metal arka plakaya ve üç slotluk bir tasarıma sahip. Çift BIOS anahtarıyla gelen kartların ikisinde de üç adet 8 pin güç konektörleri yer alıyor. AMD’nin referans kartlarında çift 8 pin konektörler bulunuyordu.

    Asus Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarını duyurdu
    Öte yandan anlayacağınız üzere Asus’un bu kartlarında veya daha doğrusu Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarında güç girişi için herhangi bir dönüştürücüye, adaptöre gerek yok. Bildiğiniz gibi Nvidia, RTX 40 serisinde 16 pin konektörlere geçmiş ve RTX 4090 kartında kalitesiz adaptörlerden dolayı yanma ve erime sorunlarıyla karşılaşmıştı. Öte yandan yeni TUF Radeon serisi, Asus’un DisplayPort 2.1 teknolojisini destekleyen ilk oyun kartları konumunda.

    Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT çıkış tarihi

    Asus TUF RX 7900 XTX, 12288 çekirdek ve 24 GB GDDR6 belleğe sahipken, RX 7900 XT 10752 çekirdek ve 20 GB bellek sunacak. Asus, bu kartlar için herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı. Öte yandan TUF serisinin geçmişine göz attığımda fiyatların genellikle AMD’nin referans kartlar için belirlediği fiyatlara nispeten daha yakın oluyor. Son olarak TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT, 13 Aralık tarihinde piyasaya çıkacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 2 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 14 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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