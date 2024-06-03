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    ASUS ROG Ally X tanıtıldı: Ryzen Z1 Extreme ve daha fazlası

    sus ROG Ally'ın yenilenen sürümü ROG Ally X resmen tanıtıldı. Peki yeni el konsolu neler sunuyor? İşte Ryzen Z1 Extreme ve daha fazlasıyla ROG Ally X özellikleri ve fiyatı...
    ASUS ROG Ally X tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nintendo Switch ve Steam Deck'in ardından el konsolu pazarında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Şidmi bunlar arasından Asus, ROG Ally'ın yenilenen sürümü ROG Ally X modelini duyurdu. Yeni el konsolu, iki kat daha fazla pil ömrü, ​​Ryzen Z1 Extreme ve daha fazlasıyla geliyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

    ASUS ROG Ally X neler sunuyor?

    ASUS ROG Ally X, geçtiğimiz yılki modelin zayıf yönlerine odaklanan daha pahalı bir sürüm niteliğinde. Yenilenen el konsolu, küçük yeniliklerle dolu ancak en büyük gelişme pil süresi diyebiliriz. ROG Ally'deki 40Wh'lik batarya, X modelinde 80Wh'lik bir batarya ile değiştirilmiş. ASUS, bu konuda ayrıntı belirtmemiş olsa da, yaklaşık iki katı kullanım süresine işaret ediliyor.

    ASUS ROG Ally X tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Depolama ve bellek bölümünde de önemli iyileştirmeler var. Yeni model, 512GB yerine 1TB PCIe NVMe SSD depolama ile geliyor. Ayrıca, ROG Ally X, daha yaygın olan M.2 2280 boyutunda sürücüler kullanıyor, bu da sürücüyü yükseltmeyi daha ucuz ve kolay hale getiriyor. ROG Ally X, temel modelde bulunan 16GB 6400MHz LPDDR5 RAM'e kıyasla 24GB 7500MHz LPDDR5 bellekle destekleniyor. Bu da entegre GPU performansına ek olarak işletim sistemi ve diğer uygulamalarla bellek paylaşımı sorununu ortadan kaldıracak. 

    ASUS, Ally X ile beraber soğutma sisteminde de bazı değişikliklere imza atıyor. Daha ince fakat %10 daha fazla hava akışı sağlayan yeni fanlara ek olarak ekranın da serin kalması hedeflenmiş. Üstelik ısı sorunlarıyla gündeme gelen microSD kart yuvası, bu modelde farklı bir konuma taşınıyor. 

    ASUS ROG Ally X tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İlk bakışta ROG Ally ve Ally X benzer görünebilir ancak dış tasarımda da bazı yenilikler var. Asus'a göre el tutacakları artık daha derin, daha güvenli ve rahat bir tutuş sağlıyor. Ayrıca parmak izi sensörü daha kolay bulunabilmesi için daha içeriye taşınmış ve arka düğmelerin boyutu küçültültülmüş. bu da yanlışlıkla basılmalarını azaltıyor.

    Son olarak ROG Ally X, ROG XG arayüzünü geride bırakarak biri Thunderbolt 4 ve diğeri USB 3.2 Gen 2 olmak üzere çift USB-C bağlantı noktası ile geliyor. Cihazın ağırlığı ise selefine (610gr) kıyasla 678 gram.

    Peki değişmeyen özellikler neler?

    ROG Ally X, orijinal modeldeki Ryzen Z1 Extreme çipini kullanmaya devam ediyor. Konsolun ön yüzünde ise 7 inç 1080p 120Hz IPS LCD ekran (AMD FreeSync Premium ile) mevcut. Hoparlörler ve kablosuz bağlantı değişmedi. Kutusundan yine 65W şarj cihazı ile çıkıyor ve Windows 11 Home işletim sistemi ile çalışıyor.

    ASUS ROG Ally X fiyatı:

    Halihazırda ön siparişe açılan ROG Ally X, sadece siyah renkte ve 3 aylık Game Pass aboneliği ile kullanıcılara sunulacak. Cihazın fiyatıo ise 799 dolardan başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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