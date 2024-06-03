ASUS ROG Ally X tanıtıldı: Ryzen Z1 Extreme ve daha fazlası

ASUS ROG Ally X neler sunuyor?
ASUS ROG Ally X, geçtiğimiz yılki modelin zayıf yönlerine odaklanan daha pahalı bir sürüm niteliğinde. Yenilenen el konsolu, küçük yeniliklerle dolu ancak en büyük gelişme pil süresi diyebiliriz. ROG Ally'deki 40Wh'lik batarya, X modelinde 80Wh'lik bir batarya ile değiştirilmiş. ASUS, bu konuda ayrıntı belirtmemiş olsa da, yaklaşık iki katı kullanım süresine işaret ediliyor.
ASUS, Ally X ile beraber soğutma sisteminde de bazı değişikliklere imza atıyor. Daha ince fakat %10 daha fazla hava akışı sağlayan yeni fanlara ek olarak ekranın da serin kalması hedeflenmiş. Üstelik ısı sorunlarıyla gündeme gelen microSD kart yuvası, bu modelde farklı bir konuma taşınıyor.
Son olarak ROG Ally X, ROG XG arayüzünü geride bırakarak biri Thunderbolt 4 ve diğeri USB 3.2 Gen 2 olmak üzere çift USB-C bağlantı noktası ile geliyor. Cihazın ağırlığı ise selefine (610gr) kıyasla 678 gram.
Peki değişmeyen özellikler neler?
ROG Ally X, orijinal modeldeki Ryzen Z1 Extreme çipini kullanmaya devam ediyor. Konsolun ön yüzünde ise 7 inç 1080p 120Hz IPS LCD ekran (AMD FreeSync Premium ile) mevcut. Hoparlörler ve kablosuz bağlantı değişmedi. Kutusundan yine 65W şarj cihazı ile çıkıyor ve Windows 11 Home işletim sistemi ile çalışıyor.
ASUS ROG Ally X fiyatı:
Halihazırda ön siparişe açılan ROG Ally X, sadece siyah renkte ve 3 aylık Game Pass aboneliği ile kullanıcılara sunulacak. Cihazın fiyatıo ise 799 dolardan başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.