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    Asus ROG Delta S kulaklık önemli bir yenilik ile geliyor

    Asus ROG Delta S kulaklık modeli gelişmiş Essence sürücüler yanında MQA tarafından geliştirilen entegre ses işleme birimini de barındırıyor. Bu açıdan bir ilke imza atıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
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    Asus ROG Delta S kulaklık önemli bir yenilik ile geliyor
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    Asus’un ROG Mega Buffs etkinliğinde öne çıkan ürünlerinden birisi de ROG Delta S kulaklık modeli oldu. Master Quality Authenticated (MQA) teknolojilerini kullanan ilk kulaklık olma özelliğine sahip.

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    Asus ROG Delta S özellikleri

    Asus ROG Delta S yüksek kaliteli ve büyük ASUS Essence sürücüler ile en iyi ses kalitesini amaçlıyor. Sürücüler 12 derece eğimli ve bu sayede kulağın doğal açısına dengelenmiş. Kulaklık ESS 9281 QUAD DAC dönüştürücüsünün yanında MQA tarafından geliştirilen teknolojiyi de barındırıyor.

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    Ses işleyen bu teknoloji ilk kez bir kulaklık modeline doğrudan entegre edildi. Böylece en iyi performans amaçlandı. Orta ve yüksek frekanslarda çok fazla çakışma olmadan geniş bir frekans toplanıyor ve güçlü bass üretiliyor.

    Kulaklık kapakları deri ve kumaş örgü ile daha nefes alır hale getirilmiş. İki farklı kapak seçeneği sunulurken kafa bandı da oldukça konforlu tasarlanmış. Dış kısımdaki RGB aydınlatma ise Aura Sync üzerinden kontrol ediliyor. USB Tip-C bağlantısı sunan kulaklık 300 gram ağırlığında. Henüz Asus ROG Delta S için fiyat açıklanmadı.



    https://audioxpress.com/news/asus-new-rog-delta-s-headphones-are-first-with-mqa-renderer-technology Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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