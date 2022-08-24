Asus ROG Keris Wireless AimPoint fare şimdi çok daha iyi

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Geçen yıl Donanımhaber tarafından en yenilikçi fikir seçilen Asus ROG Keris Wireless oyuncu faresi Gamescom 2022 fuarında yeniden karşımıza çıktı. Asus ROG Keris Wireless AimPoint bu kez çok daha performanslı.

Asus ROG Keris Wireless AimPoint özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Keris Wireless AimPoint faresi push-fit özel anahtar yuvaları ile dikkat çekiyor. Bu yuvalara 3 pinli mekanik ve 5 pinli optik anahtarlar takılabiliyor. Orijinalde ise ROG Micro anahtarlar ile geliyor. Böylece oyunculara farklı deneyimler yaşatabiliyor.

Asus Keris Wireless incelemesi 1 yıl önce eklendi

Yeni farenin sensörü 36000dpi olarak ikiye katlanmış. 1000Hz tarama hızı olan fare 650 ips kayıt ve 50g hızlanma değerlerine sahip. 2.4GHz RF modu ROG SpeedNova teknolojisi ile hızlı bağlantı sağlayabiliyor. Ayrıca Bluetooth ve kablolu bağlantı seçenekleri de mevcut.

Sadece 75 gram olan Asus ROG Keris Wireless AimPoint oyuncu faresi 2.4GHz modunda 119 saate kadar kullanılabiliyor. RGB aydınlatmadan bahsedilmeyen farenin fiyatı 90$ olarak açıklandı ve yıl sonunda piyasaya sürülecek.

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