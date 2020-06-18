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    ASUS ROG Phone 3 kanlı canlı görüntülendi

    ASUS'un oyunculara yönelik yeni nesil akıllı telefonu ROG Phone 3, çalışırken görüntülendi. Weibo'da ortaya çıkan görsel, ROG Phone 3'ün tasarımını gözler önüne serdi.
    42 dk.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Daha önce Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA veritabanında beliren ASUS ROG Phone 3, bu seferde Weibo'da kanlı canlı karşımıza çıktı. Arka taraftan net bir şekilde görüntülenen ROG Phone 3, selefi ROG Phone 2 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip. 

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    Arkasındaki RGB aydınlatmalı ROG logosu ile oldukça albenili duran ROG Phone 3, alt kısımdaki Tencent Games yazısıyla dikkat çekiyor. Görünen o ki ASUS, yeni oyuncu telefonunda PUBG ve Call of Duty: Mobile gibi oyunların yapımcılığını üstlenen Tencent Games ile bir ortaklığa gitmiş.

    ASUS ROG Phone 3 kanlı canlı görüntülendi
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    Snapdragon 865+ yongasından güç alacak

    Full HD+ çözünürlüğe ve 120 ya da 144Hz tazeleme hızına sahip 6.59 inç büyüklüğündeki OLED ekran üzerine kurulacak olan telefon, gücünü Snapdragon 865'in hız aşırtmalı bir sürümünden alacak. Ekranında herhangi bir çentiğin bulunmayacağı telefon, üstte ve altta stereo hoparlörlerin yer aldığı simetrik çene ve çatı çerçevelerine ev sahipliği yapacak. 

    Yüksek performans çekirdeği 3.09GHz hızında çalışan Snapdragon 865+'a 8/12/16 GB RAM, 128/256/512 GB dahili depolama birimi, 64 MP ana görüntü sensörü ile donatılmış üçlü kamera sistemi ve 30W hızlı şarj destekli 6000 mAh batarya eşlik edecek. 9.85 mm kalınlığında olacağı söylenen ASUS ROG Phone 3'ün ağırlığının ise 240 gram olacağı ileri sürülüyor. 

     



    https://www.gizmochina.com/2020/06/18/asus-rog-gaming-phone-3-design-and-specs-leaked-features-snapdragon-865-and-6000mah-battery/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Drummerrrr (Oguz Han) 32 dk.
    Rgb lı oyuncu don’u da yapsınlar ...
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