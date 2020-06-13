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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm Snapdragon 875'in resmi tanıtım tarihi belli oldu

    Lider çip üreticilerinden Qualcomm, yeni yonga seti Snapdragon 875'i ne zaman tanıtacağını resmi olarak açıkladı. Şirket, düzenleyeceği bu etkinlikte farklı ürünlerini de görücüye çıkaracak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm Snapdragon 875'in resmi tanıtım tarihi belli oldu
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    Qualcomm resmi bir duyuru yaparak 17 Haziran tarihinde yeni ürünlerini tanıtacağını açıkladı. Şirketin düzenleyeceği ürün lansman konferansı, Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak ve yerel saatle 10:00'de başlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple, Mac modellerinde artık kendi işlemcilerini kullanacağını duyuracak"

    5G teknolojileri de tanıtılacak

    Basın toplantısında, Qualcomm Başkanı Cristiano Amon, Qualcomm Global Başkan Yardımcısı Hou Mingjuan ve diğer şirket yöneticileri, şirketten en son gelişmeleri paylaşacak ve yakında gelecekteki ürünlerle ilgili detaylar verecekler. Duyuruda telekomünikasyon endüstrisindeki 5G gelişimine dikkat çekilmiş ve buna paralel olarak konferansın büyük bir parçasının 5G teknolojisi olması bekleniyor. Bu da Snapdragon yonga setleri için daha iyi 5G entegrasyonu ve performansı gibi yeniliklerin duyurulacağı anlamına geliyor diyebiliriz.

    Qualcomm Snapdragon 875'in resmi tanıtım tarihi belli oldu
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    Tüm bunlara ek olarak yeni orta sınıf akıllı telefon yonga setleri ve amiral gemisi Snapdragon 875'in yanı sıra bazı Snapdragon dizüstü bilgisayar işlemcilerinin de tanıtılması bekleniyor. Zira Qualcomm dizüstü bilgisayar cephesinde oldukça sessiz kalmıştı ve bu etkinlikle birlikte büyük bir sıçrama yapabilir. Özellikle mobil cihazların gelişimine büyük katkı yapan şirketin yeni ürünleriyle ilgili tüm detayları ise 17 Haziran'da öğrenebileceğiz.



    https://www.ithome.com/0/492/282.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 4 dk.
    😅😅😅

    Biri gelmeden diğeri geliyor şaka gibi.
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    TURKISH-HANDERE 1 sa.
    daha 865 ler gelmedi, 875 de nereden çıktı
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