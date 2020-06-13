Qualcomm Snapdragon 875'in resmi tanıtım tarihi belli oldu

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Qualcomm resmi bir duyuru yaparak 17 Haziran tarihinde yeni ürünlerini tanıtacağını açıkladı. Şirketin düzenleyeceği ürün lansman konferansı, Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak ve yerel saatle 10:00'de başlayacak.

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5G teknolojileri de tanıtılacak

Basın toplantısında, Qualcomm Başkanı Cristiano Amon, Qualcomm Global Başkan Yardımcısı Hou Mingjuan ve diğer şirket yöneticileri, şirketten en son gelişmeleri paylaşacak ve yakında gelecekteki ürünlerle ilgili detaylar verecekler. Duyuruda telekomünikasyon endüstrisindeki 5G gelişimine dikkat çekilmiş ve buna paralel olarak konferansın büyük bir parçasının 5G teknolojisi olması bekleniyor. Bu da Snapdragon yonga setleri için daha iyi 5G entegrasyonu ve performansı gibi yeniliklerin duyurulacağı anlamına geliyor diyebiliriz.

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Tüm bunlara ek olarak yeni orta sınıf akıllı telefon yonga setleri ve amiral gemisi Snapdragon 875'in yanı sıra bazı Snapdragon dizüstü bilgisayar işlemcilerinin de tanıtılması bekleniyor. Zira Qualcomm dizüstü bilgisayar cephesinde oldukça sessiz kalmıştı ve bu etkinlikle birlikte büyük bir sıçrama yapabilir. Özellikle mobil cihazların gelişimine büyük katkı yapan şirketin yeni ürünleriyle ilgili tüm detayları ise 17 Haziran'da öğrenebileceğiz.

https://www.ithome.com/0/492/282.htm

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