ASUS ROG Phone 5 resmen onaylandı: 6.000 mAh bataryalı oyuncu telefonu

Tam Boyutta Gör

ASUS, 2020 yılının Temmuz ayında oyun odaklı ROG Phone 3'ü duyurmuştu. Yeni bilgilere göre Tayvanlı üretici geçen yıl piyasaya sürdüğü cihazın devam modelini çıkarmaya hazırlanıyor. ROG Phone 5 resmi olarak onaylandı.

İlginizi Çekebilir

Lenovo Legion Duel, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı

Ayrıca Bkz. "iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor"

Çinli sosyal ağ Weibo'daki resmi ASUS sayfasında yayınlanan teaser, şirketin yakında ROG Phone 5'i tanıtacağını doğruluyor. Uzak Doğu ülkelerinde 4 rakamı ölümü çağrıştırdığı için (Tetrafobi) ASUS dördüncü modeli atlayacak.

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki ay tanıtılabilir

ASUS ROG Phone 5'in bu yıl Mart ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak kesin lansman tarihi konusunda bir bilgi yok. Yakında çıkış yapacak oyuncu telefonu TENAA, 3C, MIIT dahil olmak üzere birçok sertifikasyon kurumunun web sayfasında ortaya çıktı.

Cihaz muhtemelen ROG Phone 3 ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.78 inç AMOLED ekran, Snapdragon 888 işlemci, 16 GB'a kadar RAM, üçlü arka kamera sistemi ve 65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pille gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.