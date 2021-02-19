Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS ROG Phone 5 resmen onaylandı: 6.000 mAh bataryalı oyuncu telefonu

    Tayvanlı teknoloji devi ASUS, geçen yıl piyasaya sürdüğü ROG Phone 3'ün devam modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dört rakamını atlayan şirket karşımıza ROG Phone 5 ile çıkacak.
    19 Şubat 2021, 11:00 (Güncellendi, 12 sa.)
    1,3b
    4
    11
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    ASUS ROG Phone 5 resmen onaylandı: 6.000 mAh bataryalı oyuncu telefonu
    Tam Boyutta Gör

    ASUS, 2020 yılının Temmuz ayında oyun odaklı ROG Phone 3'ü duyurmuştu. Yeni bilgilere göre Tayvanlı üretici geçen yıl piyasaya sürdüğü cihazın devam modelini çıkarmaya hazırlanıyor. ROG Phone 5 resmi olarak onaylandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Lenovo Legion Duel, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı

    Ayrıca Bkz. "iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor"

    Çinli sosyal ağ Weibo'daki resmi ASUS sayfasında yayınlanan teaser, şirketin yakında ROG Phone 5'i tanıtacağını doğruluyor. Uzak Doğu ülkelerinde 4 rakamı ölümü çağrıştırdığı için (Tetrafobi) ASUS dördüncü modeli atlayacak.

    Önümüzdeki ay tanıtılabilir

    ASUS ROG Phone 5'in bu yıl Mart ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak kesin lansman tarihi konusunda bir bilgi yok. Yakında çıkış yapacak oyuncu telefonu TENAA, 3C, MIIT dahil olmak üzere birçok sertifikasyon kurumunun web sayfasında ortaya çıktı.

    Cihaz muhtemelen ROG Phone 3 ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.78 inç AMOLED ekran, Snapdragon 888 işlemci, 16 GB'a kadar RAM, üçlü arka kamera sistemi ve 65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pille gelecek.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Iphone 12 pro max alın bundan daha iyi oyuncu telefonu
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Pil olarak bunun yanina yaklasamaz. Bu cihaz android tarafindaki en iyi pil performansina sahip cihazlardandir. Hemde 144hz ekranda bile boyle. Iphone 12 pro max kullaniyorum bizim cihaz oyundan ziyada her anlamda dortdortluk bir cihaz ama pili cok uzun oyun surelerine dayanmaz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tekin-71 (Fatih Tekin) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Psvita gibi islevi olmadiktan sonra oyuncu telefonları para tuzağı
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) tekin-71
    Desteklenmemek gibi bir işlev mi? O zaman pek bir farkı yok ps vita'dan.



    Farklı şekillerde kol bağlanabiliyor sadece bu telefona özel değil çoğu telefona, yıllardır.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Para tuzagi
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L Longg_Night 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyuncu bilgisayarından sonra yeni dönem bol bol oyuncu telefonu görürüz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz daha 1'i görmeden 5 gelmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Rog Phone 3 kullandım 4 ay kadar. Batarya ömrü haricinde diğer normal fiyatlı amiral gemilerinden 3 kuruşluk farkı yoktu. Hatta çoğu anlamda daha kötüydü.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. Hyundai yöneticileri 'Apple Car' açıklamasının ardından soruşturmayla karşı karşıya 6 sa. Siri’de can sıkan hata: Mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat 6 sa. Nvidia madencilere savaş açtı! Tüm yeni Ampere kartlar kripto para kazımı kısıtıyla gelebilir 6 sa. Android 12 ilk önizleme sürümü yayınlandı 6 sa. Size Synology NAS çözümlerinin ideal tamamlayıcısını sunmaktan gurur duyuyoruz: 7 sa. e-Devlet uygulamasının iOS versiyonu yenilendi: Koyu mod ve Siri desteği 7 sa. Twitter sesli mesaj dönemini başlatıyor 7 sa. Bitexen, %100 Çekiliş ile Oyun Dünyasına Steam Kartı Hediye Ediyor 7 sa. Huawei'in en iddialı kulaklığı | FreeBuds Studio hakkında her şey 7 sa. Oppo Find X3 Neo'nun yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı 8 sa. Karadeniz'deki doğal gazın üretim ve iletim altyapısına 780 milyon liralık yatırım 8 sa. Çinli elektrikli SUV Türkiye'de: İşte Seres 3 fiyatı ve özellikleri 9 sa. Microsoft, buluta bağlanmak istemeyenler için Office 2021 ve Office LTSC'yi duyurdu 9 sa. Netflix özel filmi The Trial of the Chicago 7, 48 saatliğine YouTube'da ücretsiz oldu 9 sa. Fear The Walking Dead 6. sezonun 2. kısmından fragman yayınlandı 10 sa. Skoda Kushaq şimdi de çizim görselleriyle karşımızda 10 sa. POCO'nun artık yeni bir logosu ve maskotu var 11 sa. Metro Exodus geliştiricisi Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere sıkıntı çıkaracağını söylüyor 11 sa. RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda 12 sa. WhatsApp gizlilik sözleşmesini gözümüze sokmaya devam edecek 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN ASUS ROG Phone 5 resmen onaylandı: 6.000 mAh bataryalı oyuncu telefonu Sonraki The Punisher ve Jessica Jones'un yayın hakları tekrar Marvel Stüdyoları'na geçti 16 sa. Perseverance Mars'a iniş yaptı: İşte yüzeyden ilk fotoğraf 18 sa. RX 6700 XT’nin çıkış tarihi ortaya çıktı 20 sa. Hayatta kalma aksiyon oyunu Don't Eat Pete, Android için erken erişime açıldı 21 sa. Suudi Arabistan'dan oyun dünyasına büyük yatırım 22 sa. HBO Max’in Aquaman animasyon dizisinden ilk görsel yayınlandı 23 sa. Kovid-19 salgınından sert etkilenen THY, 17,3 milyar TL zarar açıkladı 23 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 12: The Pathless 1 gün Metro, Borderlands ve Saint’s Row’un bağlı olduğu şirkette 150 farklı oyun geliştirme aşamasında 1 gün Chrome OS'a yerel ekran kaydedici geliyor 1 gün Usta yönetmen Stanley Kubrick'in tamamlanmamış filmi ölümünden 22 yıl sonra tekrar hayata geçiriliyor 1 gün Google Material Design dolaylı olarak webe geliyor 1 gün Electronic Arts’ın Codemasters satın alımı gerçekleşti: 1.2 milyar dolar 1 gün Zack Snyder's Justice League'in resmi soundtrack'i yayınlandı 1 gün Katlanabilir iPhone için LG Display de devrede 1 gün Binance blok zinciri patlama yaptı; BNB 200 dolara dayandı 1 gün iOS 14 yüzünden reklam verenler Android’e kaçıyor 1 gün Mortal Kombat filminden merakla beklenen ilk fragman paylaşıldı 1 gün 319 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 gün iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız