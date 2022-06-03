Asus, ROG Phone 6'nın global tanıtım tarihini açıkladı

Tam Boyutta Gör

Asus, 5 Temmuz'da en yeni Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yongasıyla desteklenen ilk oyun akıllı telefon modeli olan ROG Phone 6'nın küresel lansmanını yapacak.

Xiaomi Civi 2'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Şirketin resmi Twitter hesabındaki bir gönderiye göre Asus, düzenlenecek olan bu etkinlikte, akıllı telefonlar için bir dizi yeni oyun aksesuarları ve kulaklık da tanıtacak.

ROG Phone 6 serisinde üç cihaz olacak

ROG Phone 6 serisinin üç model içerdiği söyleniyor: ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro ve ROG Phone 6 Ultimate. Her 3 cihaz da Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini alacak.

Büyük olasılıkla şirket, önümüzdeki günlerde yeni oyun odaklı akıllı telefonları hakkında daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkaracak. Cihazların fiyatları konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.