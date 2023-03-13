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    Anlık Bildirim

    Asus ROG Phone 7'nin kilit özellikleri ortaya çıktı

    Asus’un yeni oyun telefonu ROG Phone 7, kıyaslama ve sertifikasyon sitesinde göründü. Asus ROG Phone 7’nin temel özellikleri belli oldu.                         
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    asus rog phone 7 geekbench skoru ve 3c sertifika sitesi Tam Boyutta Gör
    Asus’un gelecek oyuncu telefonu ROG Phone 7, Geekbench ve 3C sertifikasyon sitesinde göründü ve bazı önemli detayları ortaya çıktı.

    ASUS ROG Phone 7 Geekbench skoru

    asus rog phone 7 geekbench Tam Boyutta Gör
    AI2205_B model numarasıyla Geekbench’te görünen ROG Phone 7, 3.19GHz’a kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıyor. 16GB RAM ile görünen telefon, Android 13 işletim sistemiyle gelecek gibi görünüyor; tabii ki Asus’un kendine özel ROG arayüzünde çalışıyor. Telefonun Geekbench skoru; tek çekirdek için 2022, çok çekirdek için 5719 puan.

    ASUS ROG Phone 7, 3C sertifikasyon sitesinde

    asus rog phone 7 3C sitesi Tam Boyutta Gör
    AI2205_A model numarasıyla 3C veritabanında tespit edilen ROG Phone 7, 65W’a kadar şarj hızlarına ulaşacak. AI2205_A, küresel pazarda satılacak model, AI2205_B ise Çin’de satılacak model.

    Bu arada, geçtiğimiz günlerde AI_2205D model numarasıyla Geekbench’te görülen ROG Phone 7D de Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek. Hatırlanacağı üzere geçen yılki D modelleri MediaTek Dimensity yonga seti ile gelmişti.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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