Tam Boyutta Gör Asus’un gelecek oyuncu telefonu ROG Phone 7, Geekbench ve 3C sertifikasyon sitesinde göründü ve bazı önemli detayları ortaya çıktı.

Asus'dan iki model için Android 13 müjdesi! 2 hf. önce eklendi

ASUS ROG Phone 7 Geekbench skoru

Tam Boyutta Gör AI2205_B model numarasıyla Geekbench’te görünen ROG Phone 7, 3.19GHz’a kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıyor. 16GB RAM ile görünen telefon, Android 13 işletim sistemiyle gelecek gibi görünüyor; tabii ki Asus’un kendine özel ROG arayüzünde çalışıyor. Telefonun Geekbench skoru; tek çekirdek için 2022, çok çekirdek için 5719 puan.

ASUS ROG Phone 7, 3C sertifikasyon sitesinde

Tam Boyutta Gör AI2205_A model numarasıyla 3C veritabanında tespit edilen ROG Phone 7, 65W’a kadar şarj hızlarına ulaşacak. AI2205_A, küresel pazarda satılacak model, AI2205_B ise Çin’de satılacak model.

Bu arada, geçtiğimiz günlerde AI_2205D model numarasıyla Geekbench’te görülen ROG Phone 7D de Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek. Hatırlanacağı üzere geçen yılki D modelleri MediaTek Dimensity yonga seti ile gelmişti.

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Asus ROG Phone 7'nin kilit özellikleri ortaya çıktı