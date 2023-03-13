Asus ROG Phone 7'nin kilit özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
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Asus’un gelecek oyuncu telefonu
ROG Phone 7, Geekbench ve 3C sertifikasyon sitesinde göründü ve bazı önemli detayları ortaya çıktı.
ASUS ROG Phone 7 Geekbench skoru
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AI2205_B model numarasıyla Geekbench’te görünen ROG Phone 7, 3.19GHz’a kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıyor. 16GB RAM ile görünen telefon, Android 13 işletim sistemiyle gelecek gibi görünüyor; tabii ki Asus’un kendine özel ROG arayüzünde çalışıyor. Telefonun Geekbench skoru; tek çekirdek için 2022, çok çekirdek için 5719 puan. ASUS ROG Phone 7, 3C sertifikasyon sitesinde
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AI2205_A model numarasıyla 3C veritabanında tespit edilen ROG Phone 7, 65W’a kadar şarj hızlarına ulaşacak. AI2205_A, küresel pazarda satılacak model, AI2205_B ise Çin’de satılacak model.
Bu arada, geçtiğimiz günlerde AI_2205D model numarasıyla Geekbench’te görülen
ROG Phone 7D de Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek. Hatırlanacağı üzere geçen yılki D modelleri MediaTek Dimensity yonga seti ile gelmişti.
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez