Asus'dan Android 13 müjdesi: ROG Phone 6 serisi için güncelleme yayınlandı

Asus ROG Phone 6 serisi için Android 13 güncellemesi başladı
Bilmeyenler için amiral gemisi Asus ROG Phone 6 serisi, geçen yılın Temmuz ayında Android 12 ile piyasaya sürüldü. Android 13 sürümü ise her iki telefon için 33.0610.2810.72 yapı numarasıyla geliyor. Bununla birlikte yeni güncelleme, bildirim izinleri, cihazlar arası kopyalama ve yapıştırma, oynatma çubuğuna ve tam ekran albüm resmine sahip yeni medya oynatıcı olmak üzere çeşitli yenilikler içeriyor.
Halihazırda küresel pazar için erişime açılan güncellemenin Türkiye'ye ne zaman ulaşacağı bilinmiyor. Bu nedenle kullanıcıların, Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemeleri bölümüne giderek yeni güncellemeyi kontrol etmelerinde fayda var diyebiliriz. Ayrıca her ihtimale karşı yükseltmeden önce yedekleme yapılmasını öneriyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.