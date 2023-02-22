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    Anlık Bildirim

    Asus'dan Android 13 müjdesi: ROG Phone 6 serisi için güncelleme yayınlandı

    ASUS, geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya sürülen Asus ROG Phone 6 ve ROG Phone 6 Pro için Android 13 güncellemesini dağıtmaya başladı. İşte oyuncu telefonlarına eklenen yenilikler
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    Asus'dan iki model için Android 13 müjdesi! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında hem bütçe hem de oyuncu odaklı modeller ile varlık gösteren ASUS, Android 13 desteğini genişletiyor. Bu bağlamda yeni sürümü Zenfone 8 ve Zenfone 9 modellerine ulaştıran marka, odağını şimdi de ROG Phone 6 serisine çevirdi. Yeni güncelleme, an itibariyle Asus ROG Phone 6 ve ROG Phone 6 Pro için yayınlanmaya başladı. 

    Asus ROG Phone 6 serisi için Android 13 güncellemesi başladı

    Bilmeyenler için amiral gemisi Asus ROG Phone 6 serisi, geçen yılın Temmuz ayında Android 12 ile piyasaya sürüldü. Android 13 sürümü ise her iki telefon için 33.0610.2810.72 yapı numarasıyla geliyor. Bununla birlikte yeni güncelleme, bildirim izinleri, cihazlar arası kopyalama ve yapıştırma, oynatma çubuğuna ve tam ekran albüm resmine sahip yeni medya oynatıcı olmak üzere çeşitli yenilikler içeriyor.

    Halihazırda küresel pazar için erişime açılan güncellemenin Türkiye'ye ne zaman ulaşacağı bilinmiyor. Bu nedenle kullanıcıların, Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemeleri bölümüne giderek yeni güncellemeyi kontrol etmelerinde fayda var diyebiliriz. Ayrıca her ihtimale karşı yükseltmeden önce yedekleme yapılmasını öneriyoruz. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 13 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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