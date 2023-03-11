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    Anlık Bildirim

    Asus ROG Phone 7D doğrulandı: Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor

    Asus ROG Phone 7D'nin kilit özellikleri belli oldu. Geekbench'te Snapdragon 8 Gen 2 ile test edilen yeni oyuncu telefonu beraberinde neler getirecek? İşte bildiklerimiz
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    Asus ROG Phone 7D doğrulandı: Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında hem oyuncu hem de orta sınıf modeller ile varlık gösteren Asus, geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen ROG Phone 6D serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Şimdi ROG Phone 7D olduğu iddia edilen yeni bir oyuncu telefonu, Geekbench platformunda listelendi. Peki yaklaşan telefon neler sunuyor?

    Asus ROG Phone 7D kilit özellikleri belli oldu

    Bilindiği üzere günümüzde Asus, üst düzey yonga seti tercihini oyuncu telefonlarından yana kullanıyor. Bu noktada ''Asus AI2205_D'' model numarasıyla Geekbench platformunda görüntülenen Asus ROG Phone 7D'nin, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 16GB RAM ve Android 13 işletim sisteminden destek alacağı onaylandı diyebiliriz. 

    Sonuçlara gelirsek yeni oyuncu telefonu, platformunda tek çekirdek testlerinde 2.012, çoklu çekirdek testlerinde ise 5.697 puan alıyor. Hatırlayacak olursak geçen ay paylaşılan sızıntılar, Asus ROG Phone 7 serisinin ROG Phone 7, ROG Phone 7D ve ROG Phone 7 Ultimate olmak üzere toplam üç modele ev sahipliği yapacağını ortaya çıkarmıştı. 

    Bununla birlikte Asus ROG Phone 7D'nin diğer teknik ayrıntıları bilinmiyor. Ancak yakın zamanlı sızıntılara göre seride yer alacak tüm modeller, 165Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile desteklenecek. Ayrıca Ultimate modelinin de 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olduğu söyleniyor.

    ROG Phone 7 serisinin Temmuz-Eylül aylarına denk gelen 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 13 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 13 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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