Asus ROG Phone 7D doğrulandı: Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor

Asus ROG Phone 7D kilit özellikleri belli oldu
Bilindiği üzere günümüzde Asus, üst düzey yonga seti tercihini oyuncu telefonlarından yana kullanıyor. Bu noktada ''Asus AI2205_D'' model numarasıyla Geekbench platformunda görüntülenen Asus ROG Phone 7D'nin, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 16GB RAM ve Android 13 işletim sisteminden destek alacağı onaylandı diyebiliriz.
Sonuçlara gelirsek yeni oyuncu telefonu, platformunda tek çekirdek testlerinde 2.012, çoklu çekirdek testlerinde ise 5.697 puan alıyor. Hatırlayacak olursak geçen ay paylaşılan sızıntılar, Asus ROG Phone 7 serisinin ROG Phone 7, ROG Phone 7D ve ROG Phone 7 Ultimate olmak üzere toplam üç modele ev sahipliği yapacağını ortaya çıkarmıştı.
Bununla birlikte Asus ROG Phone 7D'nin diğer teknik ayrıntıları bilinmiyor. Ancak yakın zamanlı sızıntılara göre seride yer alacak tüm modeller, 165Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile desteklenecek. Ayrıca Ultimate modelinin de 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olduğu söyleniyor.
ROG Phone 7 serisinin Temmuz-Eylül aylarına denk gelen 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez