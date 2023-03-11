Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında hem oyuncu hem de orta sınıf modeller ile varlık gösteren Asus, geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen ROG Phone 6D serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Şimdi ROG Phone 7D olduğu iddia edilen yeni bir oyuncu telefonu, Geekbench platformunda listelendi. Peki yaklaşan telefon neler sunuyor?

Asus ROG Phone 7D kilit özellikleri belli oldu

Bilindiği üzere günümüzde Asus, üst düzey yonga seti tercihini oyuncu telefonlarından yana kullanıyor. Bu noktada ''Asus AI2205_D'' model numarasıyla Geekbench platformunda görüntülenen Asus ROG Phone 7D'nin, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 16GB RAM ve Android 13 işletim sisteminden destek alacağı onaylandı diyebiliriz.

Sonuçlara gelirsek yeni oyuncu telefonu, platformunda tek çekirdek testlerinde 2.012, çoklu çekirdek testlerinde ise 5.697 puan alıyor. Hatırlayacak olursak geçen ay paylaşılan sızıntılar, Asus ROG Phone 7 serisinin ROG Phone 7, ROG Phone 7D ve ROG Phone 7 Ultimate olmak üzere toplam üç modele ev sahipliği yapacağını ortaya çıkarmıştı.

Asus'dan iki model için Android 13 müjdesi! 2 hf. önce eklendi

Bununla birlikte Asus ROG Phone 7D'nin diğer teknik ayrıntıları bilinmiyor. Ancak yakın zamanlı sızıntılara göre seride yer alacak tüm modeller, 165Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile desteklenecek. Ayrıca Ultimate modelinin de 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olduğu söyleniyor.

ROG Phone 7 serisinin Temmuz-Eylül aylarına denk gelen 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Asus ROG Phone 7D doğrulandı: Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor