Asus ROG Phone 7 serisi Geekbench'te göründü: Yakında geliyor

Asus Rog Phone 7 serisi detaylanıyor
Geekbench platformunda AI2205_B ve AI2205_C model numaraları ile görüntülenen her iki sürüm, kuvvetle muhtemel Rog Phone 7 Pro'ya işaret ediyor. Şimdiye kadar gördüğümüz B, C ve D varyantlarının hepsinin 3.19 GHz ana çekirdeğe sahip olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’nin temel sürümünü kullandığını hatırlatalım. Ancak Rog Phone 5 serisinde şirket, hız aşırtmalı Qualcomm çözümleri ile karşımıza çıktı.
Görünüşe göre ROG Phone 7 Pro, Qualcomm SoC'nin daha yüksek bir çözümünü getirmeyecek. Nitekim böyle bir yonga seti (Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy) halihazırda Samsung Galaxy S23 serisine eşlik ediyor. Bu nedenle SD8+ Gen 2 duyurusuna kadar Samsung ve Qualcomm arasında geçiçi bir anlaşma bulunuyor olabilir.
Asus ROG Phone 6 serisi geçen yılın Temmuz ayında tanıtıldı. Bu bağlamda yeni nesil ROG telefonların vitrine çıkmasına en az birkaç ay kaldı diye düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)