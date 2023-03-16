Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında orta seviye ve oyuncu odaklı modeller ile varlık gösteren Asus, yakında yeni nesil Rog Phone 7 serisini piyasaya sürecek. Hatırlayacak olursak Asus Rog Phone 7 ve ROG Phone 7D kısa süre önce Geekbench'te görülmüştü. Şimdi Geekbench veritabanında yeni nesil telefonların iki farklı sürümü daha ortaya çıktı.

Asus Rog Phone 7 serisi detaylanıyor

Geekbench platformunda AI2205_B ve AI2205_C model numaraları ile görüntülenen her iki sürüm, kuvvetle muhtemel Rog Phone 7 Pro'ya işaret ediyor. Şimdiye kadar gördüğümüz B, C ve D varyantlarının hepsinin 3.19 GHz ana çekirdeğe sahip olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’nin temel sürümünü kullandığını hatırlatalım. Ancak Rog Phone 5 serisinde şirket, hız aşırtmalı Qualcomm çözümleri ile karşımıza çıktı.

Görünüşe göre ROG Phone 7 Pro, Qualcomm SoC'nin daha yüksek bir çözümünü getirmeyecek. Nitekim böyle bir yonga seti (Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy) halihazırda Samsung Galaxy S23 serisine eşlik ediyor. Bu nedenle SD8+ Gen 2 duyurusuna kadar Samsung ve Qualcomm arasında geçiçi bir anlaşma bulunuyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Yeni sızıntılar Asus Rog Phone 7 ailesinde yer alacak üç modelin Snapdragon 8 Gen 2 ve 16GB LPDDR5X RAM ile destekleneceğini de doğruluyor. Ayrıca Gadgetsdata'ya göre Rog Phone 7, FHD+ çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve dahili parmak izi okuyucunun eşlik ettiği 6,8 inç boyutlarında ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın 65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil kapasitesi sunacağı belirtiliyor.

Asus ROG Phone 7'nin kilit özellikleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Asus ROG Phone 6 serisi geçen yılın Temmuz ayında tanıtıldı. Bu bağlamda yeni nesil ROG telefonların vitrine çıkmasına en az birkaç ay kaldı diye düşünüyoruz.

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Asus ROG Phone 7 serisi Geekbench'te göründü: Yakında geliyor