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    Asus ROG Phone 7 serisi Geekbench'te göründü: Yakında geliyor

    Asus'un merakla beklenen oyuncu telefonları Asus Rog Phone 7 serisi Geekbench platformunda görünmeye başladı. Yeni telefonlar beraberinde neler getirecek? İşte detaylar
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    Asus ROG Phone 7 serisi Geekbench'te göründü: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında orta seviye ve oyuncu odaklı modeller ile varlık gösteren Asus, yakında yeni nesil Rog Phone 7 serisini piyasaya sürecek. Hatırlayacak olursak Asus Rog Phone 7 ve ROG Phone 7D kısa süre önce Geekbench'te görülmüştü. Şimdi Geekbench veritabanında yeni nesil telefonların iki farklı sürümü daha ortaya çıktı.  

    Asus Rog Phone 7 serisi detaylanıyor

    Geekbench platformunda AI2205_B ve AI2205_C model numaraları ile görüntülenen her iki sürüm, kuvvetle muhtemel Rog Phone 7 Pro'ya işaret ediyor. Şimdiye kadar gördüğümüz B, C ve D varyantlarının hepsinin 3.19 GHz ana çekirdeğe sahip olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’nin temel sürümünü kullandığını hatırlatalım. Ancak Rog Phone 5 serisinde şirket, hız aşırtmalı Qualcomm çözümleri ile karşımıza çıktı.

    Görünüşe göre ROG Phone 7 Pro, Qualcomm SoC'nin daha yüksek bir çözümünü getirmeyecek. Nitekim böyle bir yonga seti (Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy) halihazırda Samsung Galaxy S23 serisine eşlik ediyor. Bu nedenle SD8+ Gen 2 duyurusuna kadar Samsung ve Qualcomm arasında geçiçi bir anlaşma bulunuyor olabilir.

    Asus ROG Phone 7 serisi Geekbench'te göründü: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni sızıntılar Asus Rog Phone 7 ailesinde yer alacak üç modelin Snapdragon 8 Gen 2 ve 16GB LPDDR5X RAM ile destekleneceğini de doğruluyor. Ayrıca Gadgetsdata'ya göre Rog Phone 7, FHD+ çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve dahili parmak izi okuyucunun eşlik ettiği 6,8 inç boyutlarında ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın 65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil kapasitesi sunacağı belirtiliyor.

    Asus ROG Phone 6 serisi geçen yılın Temmuz ayında tanıtıldı. Bu bağlamda yeni nesil ROG telefonların vitrine çıkmasına en az birkaç ay kaldı diye düşünüyoruz.

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    ugah6aiw 6 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 8 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 8 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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