Asus ROG Phone 8 tanıtım tarihi duyuruldu

Asus ROG Phone 8 ne zaman tanıtılacak?

ROG Global hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşıma göre, 2024 ROG serisi 8 Ocak’ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu tarihte Asus ROG Phone 8 ile birlikte yeni oyuncu laptop modeli ROG Zephyris G14 ve hatta başka donanımların da tanıtılması bekleniyor.

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Tanıtım öncesinde, ROG Phone 8 serisi Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıkmıştı. ROG Phone 8 ve ROG Phone 8 Pro, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Ancak, Asus’un Pro/Ultimate modelde işlemcinin overclock yapılmış bir versiyonunu (ana çekirdeğin daha yüksek saat hızında çalışması) söyleniyor. Düz modelde 16GB RAM, Pro/Ultimate modelde 24GB RAM olacak.

Önümüzdeki günlerde ASUS ROG Phone 8 serisi hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Bu arada Lenovo artık Legion markalı oyun telefonu üretmediğinden ROG Phone 8’in rakibi muhtemelen Red Magic 9 serisi olacak.

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Asus ROG Phone 8 ne zaman çıkacak? İşte tanıtım tarihi