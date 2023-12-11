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    Asus ROG Phone 8 tanıtım tarihi duyuruldu

    CES 2024 etkinliğine az bir zaman kala Asus'un oyun bölümü ROG'dan heyecanlandıran paylaşım geldi. Beklenen oyuncu telefonu ROG Phone 8'in tanıtım tarihi belli oldu.
    asus rog phone 8 ne zaman çıkacak işte tanıtım tarihi Tam Boyutta Gör
    Asus’un oyun bölümü ROG, markanın 2024 serisini tanıtacağı lansman etkinliğini duyurdu.

    Asus ROG Phone 8 ne zaman tanıtılacak?

    ROG Global hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşıma göre, 2024 ROG serisi 8 Ocak’ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu tarihte Asus ROG Phone 8 ile birlikte yeni oyuncu laptop modeli ROG Zephyris G14 ve hatta başka donanımların da tanıtılması bekleniyor.

    Tanıtım öncesinde, ROG Phone 8 serisi Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıkmıştı. ROG Phone 8 ve ROG Phone 8 Pro, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Ancak, Asus’un Pro/Ultimate modelde işlemcinin overclock yapılmış bir versiyonunu (ana çekirdeğin daha yüksek saat hızında çalışması) söyleniyor. Düz modelde 16GB RAM, Pro/Ultimate modelde 24GB RAM olacak.

    Önümüzdeki günlerde ASUS ROG Phone 8 serisi hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Bu arada Lenovo artık Legion markalı oyun telefonu üretmediğinden ROG Phone 8’in rakibi muhtemelen Red Magic 9 serisi olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 8 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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