Asus ROG Phone 8 tanıtım tarihi duyuruldu

Asus ROG Phone 8 ne zaman tanıtılacak?
ROG Global hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşıma göre, 2024 ROG serisi 8 Ocak’ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu tarihte Asus ROG Phone 8 ile birlikte yeni oyuncu laptop modeli ROG Zephyris G14 ve hatta başka donanımların da tanıtılması bekleniyor.
Tanıtım öncesinde, ROG Phone 8 serisi Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıkmıştı. ROG Phone 8 ve ROG Phone 8 Pro, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Ancak, Asus’un Pro/Ultimate modelde işlemcinin overclock yapılmış bir versiyonunu (ana çekirdeğin daha yüksek saat hızında çalışması) söyleniyor. Düz modelde 16GB RAM, Pro/Ultimate modelde 24GB RAM olacak.
Önümüzdeki günlerde ASUS ROG Phone 8 serisi hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Bu arada Lenovo artık Legion markalı oyun telefonu üretmediğinden ROG Phone 8’in rakibi muhtemelen Red Magic 9 serisi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.