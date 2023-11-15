ASUS ROG Phone 8 Ultimate 3C sertifikasında gözüktü: Şarj hızı belli oldu

Asus’un amiral gemi telefonu ROG Phone 8 Ultimate, Çin’in 3C sertifika sisteminde ortaya çıktı. Sertifika raporu, cihaz hakkında önemli detaylara yer vermese de ürünün kablolu şarj hızını gözler önüne seriyor. 3C sistemine göre Phone 8 Ultimate, tıpkı Phone 7 Ultimate gibi 65W kablolu şarj desteğine yer verecek. Ancak Asus’un bazı yazılım ve donanım optimizasyonları ile şarj hızını arttırmış olabileceğini belirtelim.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.