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    ASUS ROG Phone 8 Ultimate 3C sertifikasında gözüktü: Şarj hızı belli oldu

    ASUS’un oyunculara yönelik markası ROG, yeni akıllı telefonu için geri sayımda başladı. Snapdragon 8 Gen 3’ten güç alması beklenen ROG Phone 8 Ultimate, 3C sertifikasında ortaya çıktı.
    ROG Phone 8 Ultimate 65W şarj desteğine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Oyunculara yönelik birçok teknolojik alet üreten ASUS’un ROG markası, geçtiğimiz yıllarda mobil teknoloji pazarına da girmişti. Bu süreçte birçok farklı oyunculara yönelik akıllı telefon tanıtan firma, 2024 yılı için çalışmalarınız hızlandırdı. Android tarafındaki en güçlü telefonlardan biri olması beklenen ROG Phone 8 Ultimate, bir sertifikada gözüktü.

    ROG Phone 8 Ultimate 65W şarj desteği sunacak

    Asus’un amiral gemi telefonu ROG Phone 8 Ultimate, Çin’in 3C sertifika sisteminde ortaya çıktı. Sertifika raporu, cihaz hakkında önemli detaylara yer vermese de ürünün kablolu şarj hızını gözler önüne seriyor. 3C sistemine göre Phone 8 Ultimate, tıpkı Phone 7 Ultimate gibi 65W kablolu şarj desteğine yer verecek. Ancak Asus’un bazı yazılım ve donanım optimizasyonları ile şarj hızını arttırmış olabileceğini belirtelim.

    ROG Phone 8 Ultimate 65W şarj desteğine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    65W şarj; Vivo, Realme ve Xiaomi markalarında gördüğümüz sayılara yaklaşamasa da birçok kullanıcı için kesinlikle yeterli olacaktır. Ayrıca ROG Phone 8 Ultimate’ın 65W şarj adaptörü ile birlikte satılması bekleniyor. ROG Phone 8 ve ROG Phone 8 Pro’da ise farklı şarj hızları görmemiz mümkün. ROG Phone 8 Ultimate’ın hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3 çipinden ve en az 16GB RAM’den güç alması bekleniyor. Oyunculara yönelik birçok donanım ve yazılım eklentisine sahip olacak cihaz, muhtemelen Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Asus’un ROG Phone 8 serisi, 2024’ün ilk çeyreğinde tanıtılacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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