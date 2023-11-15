ASUS ROG Phone 8 Ultimate 3C sertifikasında gözüktü: Şarj hızı belli oldu

Tam Boyutta Gör Oyunculara yönelik birçok teknolojik alet üreten ASUS’un ROG markası, geçtiğimiz yıllarda mobil teknoloji pazarına da girmişti. Bu süreçte birçok farklı oyunculara yönelik akıllı telefon tanıtan firma, 2024 yılı için çalışmalarınız hızlandırdı. Android tarafındaki en güçlü telefonlardan biri olması beklenen ROG Phone 8 Ultimate, bir sertifikada gözüktü.

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ROG Phone 8 Ultimate 65W şarj desteği sunacak

Asus’un amiral gemi telefonu ROG Phone 8 Ultimate, Çin’in 3C sertifika sisteminde ortaya çıktı. Sertifika raporu, cihaz hakkında önemli detaylara yer vermese de ürünün kablolu şarj hızını gözler önüne seriyor. 3C sistemine göre Phone 8 Ultimate, tıpkı Phone 7 Ultimate gibi 65W kablolu şarj desteğine yer verecek. Ancak Asus’un bazı yazılım ve donanım optimizasyonları ile şarj hızını arttırmış olabileceğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör 65W şarj; Vivo, Realme ve Xiaomi markalarında gördüğümüz sayılara yaklaşamasa da birçok kullanıcı için kesinlikle yeterli olacaktır. Ayrıca ROG Phone 8 Ultimate’ın 65W şarj adaptörü ile birlikte satılması bekleniyor. ROG Phone 8 ve ROG Phone 8 Pro’da ise farklı şarj hızları görmemiz mümkün. ROG Phone 8 Ultimate’ın hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3 çipinden ve en az 16GB RAM’den güç alması bekleniyor. Oyunculara yönelik birçok donanım ve yazılım eklentisine sahip olacak cihaz, muhtemelen Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Asus’un ROG Phone 8 serisi, 2024’ün ilk çeyreğinde tanıtılacak.

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ROG Phone 8 Ultimate 65W şarj desteğine sahip olacak