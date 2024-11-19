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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25'in başlangıç RAM miktarı artıyor

    Samsung, önümüzdeki senenin başında Galaxy S25 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre serinin temel modeli olan Galaxy S25, 8 GB yerine 12 GB RAM ile gelecek.
    Samsung Galaxy S25'in başlangıç RAM miktarı artıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki senenin başında Galaxy S25 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin temel modeli olan Galaxy S25 ile ilgili son bilgi Samsung hayranlarını sevindirecek.

    Galaxy S25, 12 GB RAM ile gelecek

    Sızıntı kaynağı Jukanlosreve'nin aktardığına göre, temel model Galaxy S25, 8 GB yerine 12 GB RAM ile gelecek. Üstelik bu RAM artışı fiyat artışını beraberinde getirmeyecek. Kaynak, Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra'nın selefleriyle aynı başlangıç fiyatlarına sahip olacağını iddia ediyor. ABD fiyatları sırasıyla 799 dolar, 999 dolar ve 1.299 dolar olacak. Depolama seçenekleriyse değişmeyecek. Temel model 128 GB'tan, Plus ve Ultra modelleri ise 256 GB'tan başlayacak.

    Samsung'un RAM'i yükseltmesinin ana nedeninin, cihaz için yapay zeka özelliklerinin sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak olduğu belirtiliyor. Tabi, diğer Android üreticilerinin amiral gemisi modellerinde 8 GB RAM'i terk etmesi de önemli bir etken. 

    Galaxy S25 serisinin bütün üyelerinin Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. Ultra modeli, tasarım anlamında selefinden belirgin ölçüde farklılaşacak ve keskin köşeler yerine daha yuvarlak köşelere sahip olacak. Diğer iki model ise selefleriyle aynı tasarım anlayışını koruyacak. Ayrıca serinin önceki seriden daha ince gövdeye sahip olacağı belirtiliyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 7 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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