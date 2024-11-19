Samsung Galaxy S25'in başlangıç RAM miktarı artıyor

Galaxy S25, 12 GB RAM ile gelecek
Sızıntı kaynağı Jukanlosreve'nin aktardığına göre, temel model Galaxy S25, 8 GB yerine 12 GB RAM ile gelecek. Üstelik bu RAM artışı fiyat artışını beraberinde getirmeyecek. Kaynak, Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra'nın selefleriyle aynı başlangıç fiyatlarına sahip olacağını iddia ediyor. ABD fiyatları sırasıyla 799 dolar, 999 dolar ve 1.299 dolar olacak. Depolama seçenekleriyse değişmeyecek. Temel model 128 GB'tan, Plus ve Ultra modelleri ise 256 GB'tan başlayacak.
Samsung'un RAM'i yükseltmesinin ana nedeninin, cihaz için yapay zeka özelliklerinin sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak olduğu belirtiliyor. Tabi, diğer Android üreticilerinin amiral gemisi modellerinde 8 GB RAM'i terk etmesi de önemli bir etken.
Galaxy S25 serisinin bütün üyelerinin Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. Ultra modeli, tasarım anlamında selefinden belirgin ölçüde farklılaşacak ve keskin köşeler yerine daha yuvarlak köşelere sahip olacak. Diğer iki model ise selefleriyle aynı tasarım anlayışını koruyacak. Ayrıca serinin önceki seriden daha ince gövdeye sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..