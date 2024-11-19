Samsung Galaxy S25'in başlangıç RAM miktarı artıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki senenin başında Galaxy S25 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin temel modeli olan Galaxy S25 ile ilgili son bilgi Samsung hayranlarını sevindirecek.

Galaxy S25, 12 GB RAM ile gelecek

Sızıntı kaynağı Jukanlosreve'nin aktardığına göre, temel model Galaxy S25, 8 GB yerine 12 GB RAM ile gelecek. Üstelik bu RAM artışı fiyat artışını beraberinde getirmeyecek. Kaynak, Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra'nın selefleriyle aynı başlangıç fiyatlarına sahip olacağını iddia ediyor. ABD fiyatları sırasıyla 799 dolar, 999 dolar ve 1.299 dolar olacak. Depolama seçenekleriyse değişmeyecek. Temel model 128 GB'tan, Plus ve Ultra modelleri ise 256 GB'tan başlayacak.

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Samsung'un RAM'i yükseltmesinin ana nedeninin, cihaz için yapay zeka özelliklerinin sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak olduğu belirtiliyor. Tabi, diğer Android üreticilerinin amiral gemisi modellerinde 8 GB RAM'i terk etmesi de önemli bir etken.

Galaxy S25 serisinin bütün üyelerinin Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. Ultra modeli, tasarım anlamında selefinden belirgin ölçüde farklılaşacak ve keskin köşeler yerine daha yuvarlak köşelere sahip olacak. Diğer iki model ise selefleriyle aynı tasarım anlayışını koruyacak. Ayrıca serinin önceki seriden daha ince gövdeye sahip olacağı belirtiliyor.

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