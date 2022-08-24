Asus ROG ilk örgü ağı sistemini duyurdu

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Geçtiğimiz yıllarda yönlendirici cihazlarını da çatısı altına alan Asus ROG oyuncu markası şimdi de örgü ağlarına geçiş yapıyor. Oyunculara geniş bir kapsama alanı sunan örgü ağı ROG Rapture GT6 adı altında sunulacak.

Asus ROG Rapture GT6 özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Rapture GT6 örgü ağı iki adet 5GHz bandın her birinde 4804Mbps, 2.4GHz bandında ise 574Mbps olmak üzere toplamda 10000Mbps bant genişliğine ulaşabiliyor. Ayrıca özel bir 5.9GHz bandı daha Wi-Fi 6 uyumlu cihazların daha verimli bağlantı kurmasını sağlıyor.

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Şık bir tasarıma sahip olan cihazın antenleri iç kısma entegre edilmiş. Havalandırma delikleri ve Aura RGB logosu ile tamamlanan tasarımda ısı dağıtıcı da verimliliğe odaklanıyor. Ayrıca 2.5Gbps WAN ve LAN portları da bulunuyor.

Cihazda toplamda 9 anten yer alıyor. 1 antene akıllı özellikler verilmiş ve en optimal sinyal yönlerini tespit etmeye yarıyor. ASUS RangeBoost Plus teknolojisi ile 1700 metrekarelik bir alanı kapsayabiliyor. Asus ROG Rapture GT6 örgü ağı 599$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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Asus ROG Rapture GT6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı