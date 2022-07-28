ASUS, profesyonel oyuncular için özel süper hızlı monitörünü duyurdu

Asus, PlayStation 5 ve Xbox Series X kullanıcılarının da dikkatini çekecek, oyuncunlara üst düzey bir monitörden beklediklerinin fazlasını veren 32 inç 4K oyuncu monitörü ROG Strix XG32UQ’yu tanıttı.

Lenovo Legion Y27q-30 tanıtıldı: İşte özellikleri 17 sa. önce eklendi

160Hz ekran yenileme hızı

Asus’un yeni oyuncu monitörü, 160Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunan 4K IPS ekrana sahip. XG32UQ, hem içerikleri görüntülemek hem de oluşturmak için parlak renkler sunan DCI-P3 renk gamının %96’sını sağlıyor. Ekran parlaklığı 600 nite kadar çıkabiliyor.

HDMI 2.1 desteği

ASUS Rog Strix X632UQ modelinde hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync Premium Pro bulunduğundan, hem Nvidia hem de AMD ekran kartı sahiplerinin dikkatini çekecek bir monitör. Maksimum ekran yenileme hızına DisplayPort üzerinden bağlantı sağlandığında ulaşılabiliyor. HDMI bağlantısı, monitörü 144Hz ile sınırlandırıyor. Oyun konsoluna sahip kullanıcılar HDMI 2.1 özelliği sayesinde değişken yenileme hızından (VRR - Variable Refresh Rate) da yararlanabiliyor.

Yerleşik USB hub ve tripod soketi

4K oyuncu monitörü, 2 adet HDMI 2.1 portu, tek DisplayPort 1.4 ve 3.5mm kulaklık girişi ve 2 adet USB-A 3.2 Gen 1 portu sunan yerleşik USB hub bulunduruyor. Stand, maksimum esnekliğe ihtiyaç duyanlar için uygun eğme, döndürme ve yükseklik ayarı özelliklerine sahip. Ayrıca kamera veya halka ışık takmak için kullanılabilecek yerleşik tripod soketi bulunuyor.

Fiyatı açıklanmadı

Asus, ROG Strix XG32UQ oyuncu monitörünün fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgi paylaşmadı.

ASUS Rog Strix X632UQ Özellikleri

Ekran boyutu: 32 inç

Ekran boy oranı: 16:9

Panel türü: IPS

Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160

Ekran yenileme hızı: 160 Hz

VRR: FreeSync Premium Pro ve G-Sync uyumlu

Portlar: 1 x Display Port 1.4; 2 x HDMI 2.1; Kulaklık girişi; USB hub (2 x USB 3.2 Gen 1 Tip-A)

Boyut: 728.18 x 539.87~459.78 x 279.93 mm

Ağırlık: 8.9 kg (standlı), 5.77 kg (standsız)

Sertifika: TÜV Flicker-free, TÜM Low Blue Light, VESA DisplayHDR 600, AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync uyumlu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

ASUS Rog Strix X632UQ oyuncu monitörü tanıtıldı: İşte özellikleri