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    ASUS, profesyonel oyuncular için özel süper hızlı monitörünü duyurdu

    Yeni tanıtılan ASUS Rog Strix X632UQ, PC oyuncularına 160Hz’de oynama keyfi yaşatıyor. 32 inç 4K profesyonel oyuncu monitörü, özellikleri, tasarımı, tüm detaylarıyla haberimizde.
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    Asus ROG Strix XG32UQ

    Asus, PlayStation 5 ve Xbox Series X kullanıcılarının da dikkatini çekecek, oyuncunlara üst düzey bir monitörden beklediklerinin fazlasını veren 32 inç 4K oyuncu monitörü ROG Strix XG32UQ’yu tanıttı.

    160Hz ekran yenileme hızı

    Asus’un yeni oyuncu monitörü, 160Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunan 4K IPS ekrana sahip. XG32UQ, hem içerikleri görüntülemek hem de oluşturmak için parlak renkler sunan DCI-P3 renk gamının %96’sını sağlıyor. Ekran parlaklığı 600 nite kadar çıkabiliyor.

    HDMI 2.1 desteği

    ASUS Rog Strix X632UQ modelinde hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync Premium Pro bulunduğundan, hem Nvidia hem de AMD ekran kartı sahiplerinin dikkatini çekecek bir monitör. Maksimum ekran yenileme hızına DisplayPort üzerinden bağlantı sağlandığında ulaşılabiliyor. HDMI bağlantısı, monitörü 144Hz ile sınırlandırıyor. Oyun konsoluna sahip kullanıcılar HDMI 2.1 özelliği sayesinde değişken yenileme hızından (VRR - Variable Refresh Rate) da yararlanabiliyor.

    ROG Strix XG32UQ oyuncu monitörü

    Yerleşik USB hub ve tripod soketi

    4K oyuncu monitörü, 2 adet HDMI 2.1 portu, tek DisplayPort 1.4 ve 3.5mm kulaklık girişi ve 2 adet USB-A 3.2 Gen 1 portu sunan yerleşik USB hub bulunduruyor. Stand, maksimum esnekliğe ihtiyaç duyanlar için uygun eğme, döndürme ve yükseklik ayarı özelliklerine sahip. Ayrıca kamera veya halka ışık takmak için kullanılabilecek yerleşik tripod soketi bulunuyor.

    Fiyatı açıklanmadı

    Asus, ROG Strix XG32UQ oyuncu monitörünün fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgi paylaşmadı.

    ASUS Rog Strix X632UQ Özellikleri

    • Ekran boyutu: 32 inç
    • Ekran boy oranı: 16:9
    • Panel türü: IPS
    • Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
    • Ekran yenileme hızı: 160 Hz
    • VRR: FreeSync Premium Pro ve G-Sync uyumlu
    • Portlar: 1 x Display Port 1.4; 2 x HDMI 2.1; Kulaklık girişi; USB hub (2 x USB 3.2 Gen 1 Tip-A)
    • Boyut: 728.18 x 539.87~459.78 x 279.93 mm
    • Ağırlık: 8.9 kg (standlı), 5.77 kg (standsız)
    • Sertifika: TÜV Flicker-free, TÜM Low Blue Light, VESA DisplayHDR 600, AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync uyumlu
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