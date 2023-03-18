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    Asus ROG Swift OLED tanıtıldı: 240Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık ve daha fazlası

    Oyuncu ekipmanları ve bileşenleri ile ses getirmeyi başaran Asus, yeni oyuncu monitörü Asus ROG Swift OLED modelini tanıttı: İşte yeni monitörün özellikleri ve fiyatı
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    Asus ROG Swift OLED tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    PC pazarının başarılı oyuncularından Asus, yeni monitörü Rog Swift OLED PG27AQDM modelini tanıttı. 2K (2560 x 1440) oyunculuğu hedefleyen yeni monitör, 240 Hz tazeleme hızı0,03 milisaniye yanıt süresi ve 1000 nit parlaklığa ulaşan OLED paneli ile oyuncu monitörleri arasında çıtayı biraz daha yükseğe taşıyor. İşte Rog Swift OLED PG27AQDM özellikleri ve fiyatı

    Asus Rog Swift OLED PG27AQDM özellikleri 

    Günümüzde yüksek kare hızlarının artık daha iyi panel teknolojileri ile buluştuğunu görüyoruz. Bunun son örneklerinden biri olan Rog Swift OLED PG27AQDM ise, 26,5 inçlik ekran boyutunda 1000 nit'e kadar parlaklık, yüzde 99 DCI-P3 renk gamı, Delta E < 2 renk doğruluğu, 1,5M:1 kontrast oranı ve 10 bit renk derinliği sunuyor.

    Asus ROG Swift OLED tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ancak Oled Swift'in en dikkat çeken özelliği, termal yönetime yardımcı olmak için yeni bir soğutma çözümünü beraberinde getirmesi diyebiliriz. OLED panellerde karşımıza çıkan Burn-in veya yanma riskine karşı özel bir soğutma bloğu ile desteklenen monitör, ayrıca ısı yönetimi için akıllı bir voltaj optimizasyonu içeriyor. Bu noktada Asus, ekrana gönderilen her voltajın kontrol edileceğini ve her piksel için tutarlı parlaklık sağlanacağını belirtiyor.

    ROG Swift OLED'in (PG27AQDM) diğer özellikleri arasında ise NVIDIA G-SyncAMD FreeSync Premium uyumluluğu, parlama önleyici mikro dokulu kaplama ve pivot desteği yer alıyor. Böylece hem dikey hem de yatay kullanım fırsatı tanıyan monitörde, özel olarak yükseklik, sağa sola dönme ve eğim ayarı yapabiliyorsunuz. Ayrıca kullanıcıların web kameralarını daha verimli bir şekilde monte edebilmesi için üst kısımda özel tripod soketine de yer verilmiş.

    ROG Swift OLED PG27AQDM, tek DisplayPort 1.4, çift HDMI 2.0, çift USB 3.2 Gen 1 ve bir adet kulaklık girişine ek olarak yeni ASUS DisplayWidget Center yazılımı ile destekleniyor. Fiyata gelirsek, yapılan açıklamada Asus, ROG Swift OLED PG27AQDM modelinin 999 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 21 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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