Asus ROG Swift OLED tanıtıldı: 240Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık ve daha fazlası

Asus Rog Swift OLED PG27AQDM özellikleri
Günümüzde yüksek kare hızlarının artık daha iyi panel teknolojileri ile buluştuğunu görüyoruz. Bunun son örneklerinden biri olan Rog Swift OLED PG27AQDM ise, 26,5 inçlik ekran boyutunda 1000 nit'e kadar parlaklık, yüzde 99 DCI-P3 renk gamı, Delta E < 2 renk doğruluğu, 1,5M:1 kontrast oranı ve 10 bit renk derinliği sunuyor.
ROG Swift OLED'in (PG27AQDM) diğer özellikleri arasında ise NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium uyumluluğu, parlama önleyici mikro dokulu kaplama ve pivot desteği yer alıyor. Böylece hem dikey hem de yatay kullanım fırsatı tanıyan monitörde, özel olarak yükseklik, sağa sola dönme ve eğim ayarı yapabiliyorsunuz. Ayrıca kullanıcıların web kameralarını daha verimli bir şekilde monte edebilmesi için üst kısımda özel tripod soketine de yer verilmiş.
ROG Swift OLED PG27AQDM, tek DisplayPort 1.4, çift HDMI 2.0, çift USB 3.2 Gen 1 ve bir adet kulaklık girişine ek olarak yeni ASUS DisplayWidget Center yazılımı ile destekleniyor. Fiyata gelirsek, yapılan açıklamada Asus, ROG Swift OLED PG27AQDM modelinin 999 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)