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    Asus yeni GeForce GTX 1630 ekran kartlarını duyurdu

    NVIDIA’nın GeForce GTX 1630 yonga setini temel alan 3 yeni ASUS ekran kartı, 1080p oyun deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Ayrıca dayanıklılık odaklı. 
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    GeForce GTX 1630
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    Nvidia’nın Turing tabanlı yeni GeForce GTX 1630 ekran kartını tanıtması ile birlikte üretici ortakların özelleştirilmiş versiyonları sahneye çıkmaya başladı. Asus yeni grafik birimine 3 farklı ekran kartı hazırlamış.

    ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1630 OC Edition

    • 512 CUDA çekirdeği
    • Hız aşırtma modu artırılmış saat hızı: 1845 MHz
    • Oyun modu artırılmış saat hızı: 1815 MHz
    • 4 GB GDDR6
    • PCIe 3.0 arayüzü
    • 1 x Yerleşik HDMI 2.1b
    • 1 x Yerleşik DisplayPort 1.4a
    • 1 x DVI-D

    ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1630

    • 512 CUDA çekirdeği
    • Hız aşırtma modu artırılmış saat hızı: 1815 MHz
    • Oyun modu artırılmış saat hızı: 1785 MHz
    • 4 GB GDDR6
    • PCIe 3.0 arayüzü
    • 1 x Yerleşik HDMI 2.1b
    • 1 x Yerleşik DisplayPort 1.4a
    • 1 x DVI-D

    ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1630 ve ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1630 OC Edition modelleri 2,3 yuva yer kaplıyor ve uzunlukları 20,3 cm’den biraz fazla. Bu sayede kullanıcılar bu kartları çoğu standart kasaya kolayca sığdırabiliyor. Uzay ve havacılık sektörü sınıfı yağ kullanılan iki fanlı tasarıma sahip TUF Gaming kartları, Phoenix GeForce GTX 1630’da olduğu gibi Auto-Extreme süreciyle üretiliyor ve 144 saatlik testlerden geçiriliyor. ASUS ayrıca kullanıcıların dayanıklılık ve uzun ömür konusundaki endişelerini ortadan kaldırmak için kartların TUF Gaming ailesindeki diğer ürünlerle de uyumlu çalıştığından emin olmak amacıyla ekstra testler uyguluyor.

    ASUS Phoenix GeForce GTX 1630

    • 512 CUDA çekirdeği
    • Hız aşırtma modu artırılmış saat hızı: 1815 MHz
    • Oyun modu artırılmış saat hızı: 1785 MHz
    • 4 GB GDDR6
    • PCIe 3.0 arayüzü
    • 1 x Yerleşik HDMI 2.1b
    • 1 x Yerleşik DisplayPort 1.4a
    • 1 x DVI-D

    ASUS Phoenix GeForce GTX 1630’da çift rulmanlı ve IP5X standardında toz geçirmezlik özelliğine sahip bir adet Eksen teknolojili fan bulunuyor. Bu fan kartın uzun yıllar güvenilir bir şekilde kullanılmasına yardımcı oluyor. İki yuva yer kaplayan bu minyatür boyutlu ekran kartının uzunluğu da 17,78 cm’den daha kısa. Böylece bu kart ITX anakart ve küçük kasa kullanan kullanıcılar için ilgi çekici bir seçenek haline geliyor.

    Phoenix GeForce GTX 1630, bileşenleri insan müdahalesi olmadan lehimleyerek uzun süre dayanıklı ve yüksek kaliteli ürünler ortaya çıkaran ASUS Auto-Extreme teknolojisiyle üretiliyor. Üretimin ardından kartlar toplam 144 saat süren testlerden geçiyor. Bu şekilde ürünlerin kullanıcının eline en iyi haliyle ulaşması sağlanıyor.

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