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Asus U30Jc: Nvidia Optimus ve Core i3 birarada

Asus, Nvidia Optimus teknolojisine sahip, ultra taşınabilir olarak lanse edilen dizüstü bilgisayarı U30Jc'yi üretti
9 yıl
9,5b
1
1
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Asus, Nvidia Optmius destekli yeni dizüstü bilgisayarı U30Jc'yi satışa sundu.

Asus'un ultra taşınabilir olarak nitelendirdiği dizüstü bilgisayarlarda 2.26 GHz işlemc hızına sahip Intel Core i3 işlemciler bulunuyor. 13 inç ekran boyutuna sahip olduğu belirtilen Asus U30Jc, GeForce 310M ekran kartına sahip ve bu ekran kartıyla birlikte Nvidia Optimus teknolojisini kullanıyor. Nvidia Optimus teknolojisi bilgisayarın grafk performansı gerekmediği yerlerde entegre grafik işlemcisini devreye sokuyor ve büyük oranda enerji tasarrufu sağlıyor zira entegre grafik işlemcisi devredeyken 9.5 saate varan kullanım süresine sahip olduğu öğrenildi. Asus'un 13 inç'lik yeni bilgisayarında sistem belleği 4 GB, depolama alanı ise 320 GB olarak belirlenmiş.Hoparlörlerin Altec Lansing olduğu açıklandı. HDMI çıkışınında ihmal edilmediği bilgisayarda dahili DVD sürücü de var. Asus, U30Jc'nin kendi sınıfında optik sürücüye sahip bilgisayarların içinde en ince bilgisayarlar arasında yer aldığını iddia ediyor.

Konfigürasyon imkanının sunulmadığı Asus U30Jc'nin fiyatı 899$ olarak belirlendi ve satışa sunuldu


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e_capkan 9 yıl
ul30jt i5 ulv işlemcisi var. asus.com/...
daha ul30vt gelmedi türkiyeye
bunlar seneye gelir.

düzeltme: ul30vt gelmiş.
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