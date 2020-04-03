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    ASUS’un 10. nesil mobil Intel işlemciler için çözümü: ROG dizüstülerde sıvı metal uygulanacak

    ASUS’un yayınladığı duyuruya göre firma taşınabilir oyuncu bilgisayarlarının daha serin çalışması için termal materyalde değişikliğe gitmiş.
    5 gün
    1,9b
    1
    10
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS’un 10. nesil mobil Intel işlemciler için çözümü: ROG dizüstülerde sıvı metal uygulanacak
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    Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS ROG dizüstüleriyle oyuncular arasında bilinen bir isim. Firmanın soğutma performansını arttırmaya yönelik yeni çözümü dikkat çekiyor.

    Intel’in yıllardır değiştirmediği üretim tekniği ve mimarisi çekirdek sayısı ve frekans artışlarıyla yaşını iyiden iyiye hissettiriyor. Son nesillerde oyuncu dizüstülerinin incelmesi gerekirken kalın ve ağır bir yapıya bürünmesinin ardındaki bu etken iş ortaklarını çözüm arayışına itiyor.

    ASUS bu duruma çare olarak hız aşırtma camiasının sıkça kullandığı sıvı metale geçti. Duyuruya göre firma bu çeyrekten itibaren 10. nesil dizüstülerini barındıran ROG dizüstülerinde yonga ile soğutucu arasında termal macun yerine sıvı metal kullanacak.

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    Sıvı metalin ısı iletkenliği en iyi termal macunlara oranla kat kat iyi olmasına karşın çok önemli bir dezavantajı da bulunuyor: İletkenlik. Taşma halinde kısa devre ve bileşenlerde kalıcı hasar gibi üzücü sonuçlarla sonuçlanabilecek sıvı metal uygulaması bu nedenle azami dikkat gerektiriyor. Diğer taraftan da az materyal uygulandığında sıcaklık artışı yaşanıyor.

    20 dereceye varan fark

    Bu uygulamanın otomatikleştirilmesi oldukça güç. Buna karşın ASUS mühendisleri uzun süren denemeler sonucunda doğru miktar sıvı metali ve doğru uygulama şeklini bulmuş. Testlere göre 10-20 derece arasında sıcaklık düşüşü sağlayan uygulama bu açıdan yüz güldürücü olsa da sıvı metalin sıradan termal macuna kıyasla kurumaya daha elverişli oluşu düşündürüyor.

    ASUS’un 10. nesil mobil Intel işlemciler için çözümü: ROG dizüstülerde sıvı metal uygulanacak
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    Zira her ne kadar 2 yıl gibi bir süre içerisinde kaydadeğer ısı iletkenliği kaybı yaşanmasa da ilerleyen dönemlerde tablo değişebilir. Özellikle de termal macunların 5 yılın çok daha ilerisindeki kullanımlarda dahi performansını belli bir seviyede koruduğunu düşünecek olursak ve çoğu kullanıcının termal materyal uygulaması konusunda yeterli bilgi/tecrübeye sahip olmadığı göz önünde bulundurulursa bu tercih uzun vadede baş ağrıtma potansiyeli taşıyor. Nitekim bir kullanıcı bu seviyede bilgiye sahip olmak zorunda da değil.

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    Son olarak ASUS AMD’nin Renoir APU’larını taşıyan dizüstüleri için bir açıklamada bulunmamış. Nitekim gerekmediği güç tüketimi değerleri itibariyle de oldukça net. Dahası bu durum dışarıdan da belli oluyor. Yine de bu denli farkın oluşmasında ekran kartının payının olduğunu da unutmamak gerek.

    ASUS’un 10. nesil mobil Intel işlemciler için çözümü: ROG dizüstülerde sıvı metal uygulanacak
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    https://www.guru3d.com/news-story/asus-is-looking-into-applying-liquid-metal-opposed-to-tim-in-some-of-their-game-laptops.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    selmand (SELMAN DİNÇ) 4 gün
    Amd ye yol gözüktü sanırım bu sene işler amd den yana.
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    Mete Can Karahasan (Mete Can Karahasan) 5 gün
    Sıvı metal, ısı akımıyla yer değiştirip bakırın içine sızıyor. Bir süre sonra yeniden sürülmesi gerekiyor.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 5 gün
    Terminatör de sıvı metal idi sanırsam
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    Selçuk ALAGÖZ (selcuk alagoz) 5 gün
    2009 yılında aldığım HP leptabı Linux Mint kurup kardeşime vermiştim. İnternet film, ofis işlerini halen sorunsuzca 11 yıllık makinede halledebiliyor. Fanı biraz sesli çalışsada bir ara macununu yenileyeceğim.

    Peki 2-3 yıl sonra ya da 4-5 yıl sonra bu bilgisayarda sıvı metal özelliğini yitirirse ne olacak? Uzun ömrüden ziyade anı kurtarma çözümü gibi geldi bana.

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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün Selçuk ALAGÖZ
    Sıvı metal üzerinde çalışılarsa bu konu üzerinde sıvı metal termal macunu ezer bence. Sıcaklık konusunda fark baya yüksek.
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    Onurmsq (--- ----) 5 gün Selçuk ALAGÖZ
    planlı eskitme gibi geldi bana. eskiden nasıl buzdolapları ya da çamışır makinelerinin 20 30 sene ömürleri vardı. şimdi hemn bozuluyor. asusunda yaptığı bu. 2 sene sonra yeni pc aldırmak. max 4 sene sonra. ondan sonra tüketicilerin aklında kalacak ve zaten laptopların ömrü 4 sene diyecekler. aynı şeyi telefon içinde diyorlar bir telefonun ömrü 2 sene yada max 4 sene diyorlar. öyle birşey yok. kırılmadıkça çatlamadıkça telefon senin 10 sene de kullanırsın 20 sene de. sadece bazı programlar yeni sürüm ister. ama internete girmene ya da telefon konuşması yapmana engel olmaz.
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    atillagoguslu (Atilla Göğüslü) 5 gün
    Sıcaklıkları 80-90 dereceye çıkan “mobil” ürünler görmek istemiyorum artık. Yıl 2020. Hepsi iPad gibi olmalı fansız, sessiz ve nispeten serin.
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    Morichannnn (Akın Özer) 5 gün atillagoguslu
    Yazdığınız şaka değil mi? ARM’nin güç verimliliği yüksek olabilir ama bu işlemciler kadar performans veremez.
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