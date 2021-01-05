Asus yeni yıla zamlarla girdi

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Özellikle pandemi dönemi nedeniyle talebin adeta patlama yapması beraberinde arz sıkıntısını getirdi. Üretimin yetersiz kalması sonrasında da bileşen fiyatlarında artışlar yaşanmaya başladı. Asus yeni yılda bu artışları ürünlerine yansıtıyor.

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Asus anakart ve ekran kartları zamlandı

Yeni yılın ilk zam haberi Asus markasından geldi. Firma yaptığı açıklamada bileşen, lojistik ve operasyon maliyetlerini belirli bir düzeyde tutabilmek için tedarik ortaklarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını ancak bunun imkansız olduğunu belirtti.

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Artan maliyetler sonrasında haliyle son kullanıcıya ulaşan ürünlerde de artış yaşandı. Özellikle ekran kartı ve anakart ürünlerinde Asus fiyatları bir miktar yukarı çekmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Net olarak oranlar belirtilmese de ilk çıkış fiyatlarına göre yüzde 15’e varan oranlarda zam yapıldığı tahmin ediliyor. Sektörün önemli isimlerinden Asus’un bu zam hamlesini diğer üreticiler de takip edecek mi merak konusu.

https://www.techpowerup.com/276796/asus-officially-increases-prices-of-graphics-cards-and-motherboards

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