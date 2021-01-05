Asus yeni yıla zamlarla girdi

Özellikle pandemi dönemi nedeniyle talebin adeta patlama yapması beraberinde arz sıkıntısını getirdi. Üretimin yetersiz kalması sonrasında da bileşen fiyatlarında artışlar yaşanmaya başladı. Asus yeni yılda bu artışları ürünlerine yansıtıyor.İlginizi Çekebilir Asus yeni Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını duyurdu
Asus anakart ve ekran kartları zamlandı
Yeni yılın ilk zam haberi Asus markasından geldi. Firma yaptığı açıklamada bileşen, lojistik ve operasyon maliyetlerini belirli bir düzeyde tutabilmek için tedarik ortaklarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını ancak bunun imkansız olduğunu belirtti.
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Artan maliyetler sonrasında haliyle son kullanıcıya ulaşan ürünlerde de artış yaşandı. Özellikle ekran kartı ve anakart ürünlerinde Asus fiyatları bir miktar yukarı çekmek zorunda kaldığını belirtiyor.
Net olarak oranlar belirtilmese de ilk çıkış fiyatlarına göre yüzde 15’e varan oranlarda zam yapıldığı tahmin ediliyor. Sektörün önemli isimlerinden Asus’un bu zam hamlesini diğer üreticiler de takip edecek mi merak konusu.
https://www.techpowerup.com/276796/asus-officially-increases-prices-of-graphics-cards-and-motherboards Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
satışlar patlar > zam
zamınızında zamcığınızında..