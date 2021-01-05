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    Asus yeni yıla zamlarla girdi

    Geçen yıl artan bileşen ve operasyon maliyetleri nedeniyle Asus oyuncuları üzecek bir hamle yaptı. Anakart ve ekran kartı ürünleri yeni yıla zamlı fiyatlarla başladı.
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    Ekran Kartı
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus yeni yıla zamlarla girdi
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    Özellikle pandemi dönemi nedeniyle talebin adeta patlama yapması beraberinde arz sıkıntısını getirdi. Üretimin yetersiz kalması sonrasında da bileşen fiyatlarında artışlar yaşanmaya başladı. Asus yeni yılda bu artışları ürünlerine yansıtıyor.

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    Asus anakart ve ekran kartları zamlandı

    Yeni yılın ilk zam haberi Asus markasından geldi. Firma yaptığı açıklamada bileşen, lojistik ve operasyon maliyetlerini belirli bir düzeyde tutabilmek için tedarik ortaklarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını ancak bunun imkansız olduğunu belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Exxen dizisi Şeref Bey'den fragman yayınlandı"

    Artan maliyetler sonrasında haliyle son kullanıcıya ulaşan ürünlerde de artış yaşandı. Özellikle ekran kartı ve anakart ürünlerinde Asus fiyatları bir miktar yukarı çekmek zorunda kaldığını belirtiyor.

    Net olarak oranlar belirtilmese de ilk çıkış fiyatlarına göre yüzde 15’e varan oranlarda zam yapıldığı tahmin ediliyor. Sektörün önemli isimlerinden Asus’un bu zam hamlesini diğer üreticiler de takip edecek mi merak konusu.



    https://www.techpowerup.com/276796/asus-officially-increases-prices-of-graphics-cards-and-motherboards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    sething (sething ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    satışlar azalır > zam
    satışlar patlar > zam

    zamınızında zamcığınızında..
    Yanıtla +26
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    smalsrol (Volkan Küçük) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ağzımı bozmak istemiyorum, ulan zaten piyasada ne kart ne işlemci var. Üçkağıtçısınız hepiniz.
    Yanıtla +9
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    mrthr3535 (murat hür) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    50 100 bin abonesi olan youtuber abilere beleşe kart vermek için kullanıcını kazıklayan madam gibi madamlar
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ankaland (mehmet yok) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bir asus eksikti.. ..tv, ..dv, ücreti, komisyon, nakliye, kokteyl, toplantı parası, damga vergisi, CEO metres ücreti, gümrük girme gümrük çekme parası, niye aldın parası, bilmediğin dili konuşan ülkenin ürününü aldın parası.. yeni çıktı parası, sayılı ürün parası, hava soğuk parası, sava sıcak parası, sokakta kedi yürüyor parası, trafoya kedi girdi parası, yağmur yağdı parası, tesiste biri gaz çıkardı parası, ekle babam ekle..bıktık tükendik.. ne kötü zamana denk geldi ömrümüz..
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    AtiMX4 (Ati ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dolar düşer zam, dolar yukselir zam, satislar patlar zam, satislar düşer zam. Bu ne ya!!! Hep bu ulkede mi zam oluyor? Almayin arkadas Asus.
    Yanıtla +2
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    [F][u][r][k][a][n] 3 gün ( Mesaj Silindi )
    3000 Serisini pas geçiyorum kısaca
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    Lonestalker 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yapmasan da kendi kendine doğal zam var zaten.
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    mrthr3535 (murat hür) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    50 100 bin abonesi olan youtuber abilere beleşe kart vermek için kullanıcını kazıklayan madam gibi madamlar
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    grupima (Muhammet Sarakaya) 3 gün ( Mesaj Silindi ) mrthr3535
    Tam artılayacaktım ki son yazdığınızı görünce vazgeçtim. Anlattığınız şeyde haklısınız lakin haklılığınızı lütfen cinsiyetçilik yaparak seksist ifadelerle gölgelemeyiniz.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    her şeye zam zam , hani bize ASUS?
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    CoreXXX (fatih tat) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Dolar olarak satıyor zaten ne alakA
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim içi farketmiyor saolsun kdv ler kol gibi olduğu için normal fiyat bile bize zamlı geliyor
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    smalsrol (Volkan Küçük) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ağzımı bozmak istemiyorum, ulan zaten piyasada ne kart ne işlemci var. Üçkağıtçısınız hepiniz.
    Yanıtla +9
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    smart1978 (X Y) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Dolar basilirsa asiri, enflasyon da artar. Olay budur...
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