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    Asus ZenBook S16 tanıtıldı: AMD'nin yeni Ryzen AI işlemciyle geliyor

    Asus, Computex teknoloji fuarında yeni ultra ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Asus ZenBook S16, 3K OLED ekran, çift USB 4.0 portu ve AMD'nin yeni Ryzen AI işlemciyle geliyor.
    ASUS Zenbook S16 laptop tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    ASUS, Computex 2024’te ince ve hafif dizüstü bilgisayar serisine yeni bir model ekledi: ASUS Zenbook S16. Bu model, Microsoft Copilot+ için özel tuş, yerleşik NPU ve şık tasarım gibi yükseltmelerle geliyor.

    ASUS ZenBook S16 özellikleri ile neler sunuyor?

    ASUS ZenBook S 16 tasarım ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    ZenBook S 16, yaklaşık 1.5kg ağırlığında olan, tamamen metal ve şık bir kasa ile geliyor. Dizüstünün kapağı, şıklık ve dayanıklılık katan seramik ve alüminyum birleşimi özel yeni bir materyal olan Ceraluminum’dan yapılmış. Klavye bölümü de bu tasarımı tamamlayacak şekilde CNC ile işlenmiş ve maksimum hava akışı sağlayan, toz girişini azaltan yeni ızgara tasarımına sahip. Touchpad %40 büyütülmüş.

    Yeni ZenBook S16, AMD Ryzen AI 9 370 işlemciden güç alıyor. Bu, entegre 50 TOPS NPU içeriyor ve özellikle yapay zeka tabanlı işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. 32GB’a kadar LPDDR5x RAM, 2TB’a kadar PCIe Gen 4.0 SSD depolama ile gelen laptop, 78Wh bataryaya sahip. Bilgisayarın portları arasında 2 adet USB 4, 1 adet USB 3.2 Type-A, HDMI, kart okuyucu ve 3.5mm kulaklık jakı yer alıyor. Bağlantı noktalarından bahsetmişken, dizüstü bilgisayar, altı hoparlörlü ses sistemine sahip. Soğutma sisteminin de yeni üst havalandırma ve ultra ince buhar odasıyla yenilendiğini belirtelim.

    Asus’un bu laptopu 16 inç, 3K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan dokunmatik OLED ekrana sahip. Görüntülü görüşmeler için FHD AiSense IR kamera ve yapay zeka gürültü önleme özelliği var. Windows Hello, Windows geçiş anahtarları ve Microsoft Pluton güvenlik çipi, diğer özellikler arasında.

    ASUS ZenBook S16 fiyatı

    Beyaz ve gri renk seçenekleriyle gelen ASUS Zenbook S16’nın fiyatı 1400 dolardan başlıyor.

    ASUS ZenBook S 16 teknik özellikleri

    ASUS ZenBook S16 UM5606 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 16 inç, 3K, 120Hz, 500 nit OLED
    • İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370
    • Bellek: 32GB LPDDR5x RAM
    • Depolama: 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
    • Portlar: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1x HDMI, 1x 3.5mm, SD 4.0 kart okuyucu
    • Kamera: FHD, Windows Hello (desteklenir)
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • Batarya: 78Wh
    • Boyut ve Ağırlık: 35.36 x 24.30 x 1.19cm, 1.5 kg
    • Güvenlik: TPM, Microsoft Pluton güvenlik çipi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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