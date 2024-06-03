Asus ZenBook S16 tanıtıldı: AMD'nin yeni Ryzen AI işlemciyle geliyor

- ASUS ZenBook S16 özellikleri ile neler sunuyor?
- ASUS ZenBook S16 fiyatı
- ASUS ZenBook S 16 teknik özellikleri
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ASUS ZenBook S16 özellikleri ile neler sunuyor?
Yeni ZenBook S16, AMD Ryzen AI 9 370 işlemciden güç alıyor. Bu, entegre 50 TOPS NPU içeriyor ve özellikle yapay zeka tabanlı işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. 32GB’a kadar LPDDR5x RAM, 2TB’a kadar PCIe Gen 4.0 SSD depolama ile gelen laptop, 78Wh bataryaya sahip. Bilgisayarın portları arasında 2 adet USB 4, 1 adet USB 3.2 Type-A, HDMI, kart okuyucu ve 3.5mm kulaklık jakı yer alıyor. Bağlantı noktalarından bahsetmişken, dizüstü bilgisayar, altı hoparlörlü ses sistemine sahip. Soğutma sisteminin de yeni üst havalandırma ve ultra ince buhar odasıyla yenilendiğini belirtelim.
Asus’un bu laptopu 16 inç, 3K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan dokunmatik OLED ekrana sahip. Görüntülü görüşmeler için FHD AiSense IR kamera ve yapay zeka gürültü önleme özelliği var. Windows Hello, Windows geçiş anahtarları ve Microsoft Pluton güvenlik çipi, diğer özellikler arasında.
ASUS ZenBook S16 fiyatı
Beyaz ve gri renk seçenekleriyle gelen ASUS Zenbook S16’nın fiyatı 1400 dolardan başlıyor.
ASUS ZenBook S 16 teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç, 3K, 120Hz, 500 nit OLED
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370
- Bellek: 32GB LPDDR5x RAM
- Depolama: 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Portlar: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1x HDMI, 1x 3.5mm, SD 4.0 kart okuyucu
- Kamera: FHD, Windows Hello (desteklenir)
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- Batarya: 78Wh
- Boyut ve Ağırlık: 35.36 x 24.30 x 1.19cm, 1.5 kg
- Güvenlik: TPM, Microsoft Pluton güvenlik çipi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.