Asus ZenBook S16 tanıtıldı: AMD'nin yeni Ryzen AI işlemciyle geliyor

Tam Boyutta Gör ASUS, Computex 2024’te ince ve hafif dizüstü bilgisayar serisine yeni bir model ekledi: ASUS Zenbook S16. Bu model, Microsoft Copilot+ için özel tuş, yerleşik NPU ve şık tasarım gibi yükseltmelerle geliyor.

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ASUS ZenBook S16 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör ZenBook S 16, yaklaşık 1.5kg ağırlığında olan, tamamen metal ve şık bir kasa ile geliyor. Dizüstünün kapağı, şıklık ve dayanıklılık katan seramik ve alüminyum birleşimi özel yeni bir materyal olan Ceraluminum’dan yapılmış. Klavye bölümü de bu tasarımı tamamlayacak şekilde CNC ile işlenmiş ve maksimum hava akışı sağlayan, toz girişini azaltan yeni ızgara tasarımına sahip. Touchpad %40 büyütülmüş.

Yeni ZenBook S16, AMD Ryzen AI 9 370 işlemciden güç alıyor. Bu, entegre 50 TOPS NPU içeriyor ve özellikle yapay zeka tabanlı işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. 32GB’a kadar LPDDR5x RAM, 2TB’a kadar PCIe Gen 4.0 SSD depolama ile gelen laptop, 78Wh bataryaya sahip. Bilgisayarın portları arasında 2 adet USB 4, 1 adet USB 3.2 Type-A, HDMI, kart okuyucu ve 3.5mm kulaklık jakı yer alıyor. Bağlantı noktalarından bahsetmişken, dizüstü bilgisayar, altı hoparlörlü ses sistemine sahip. Soğutma sisteminin de yeni üst havalandırma ve ultra ince buhar odasıyla yenilendiğini belirtelim.

Asus’un bu laptopu 16 inç, 3K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan dokunmatik OLED ekrana sahip. Görüntülü görüşmeler için FHD AiSense IR kamera ve yapay zeka gürültü önleme özelliği var. Windows Hello, Windows geçiş anahtarları ve Microsoft Pluton güvenlik çipi, diğer özellikler arasında.

ASUS ZenBook S16 fiyatı

Beyaz ve gri renk seçenekleriyle gelen ASUS Zenbook S16’nın fiyatı 1400 dolardan başlıyor.

ASUS ZenBook S 16 teknik özellikleri

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Ekran : 16 inç, 3K, 120Hz, 500 nit OLED

: 16 inç, 3K, 120Hz, 500 nit OLED İşlemci : AMD Ryzen AI 9 HX 370

: AMD Ryzen AI 9 HX 370 Bellek: 32GB LPDDR5x RAM

Depolama: 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Portlar: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1x HDMI, 1x 3.5mm, SD 4.0 kart okuyucu

Kamera: FHD, Windows Hello (desteklenir)

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4

Batarya: 78Wh

Boyut ve Ağırlık: 35.36 x 24.30 x 1.19cm, 1.5 kg

Güvenlik: TPM, Microsoft Pluton güvenlik çipi

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