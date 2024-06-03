Ryzen AI işlemcili Asus TUF Gaming A14 oyuncu dizüstü bilgisayarı tanıtıldı

Asus TUF Gaming A14, bir oyuncu bilgisayarı olmasına rağmen oldukça hafif ve ince yapıda. Sadece 1.45 kg ağırlığa sahip olan dizüstü, bilgisayarında kalınlığıysa 1.99 cm. Şık ve sade tasarımlı bilgisayar, alüminyum gövdeye sahip.
Cihazda, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe, 165 Hz yenileme hızına ve G- Sync desteğine sahip 14 inç büyüklğünde IPS LCD ekran yer alıyor. desteği. Bilgisayar ayrıca Nvidia Advanced Optimus destekli MUX anahtarına sahip. Böylece oyun dışında harici ekran kartı devre dışı bırakılarak daha fazla pil ömrü elde edilebiliyor. 73 Wh kapasiteli batarya ile gelen bilgisayar, USB-C Power Delivery desteğiyle 200W'a kadar hızda şarj edilebiliyor.
Asus TUF Gaming A14 özellikleri
- Ekran: 14 inç, 2560 x 1440 piksel, 165Hz, IPS
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370
- Grafik: Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6
- Bellek: 32GB'a kadar LPDDR5x RAM
- Depolama: 2TB'a kadar M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Portlar: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x USB 4.0 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm, microSD kart okuyucu
- Kamera: FHD, Windows Hello destekli
- Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
- Batarya: 73Wh
- Boyut ve Ağırlık: 31.1 x 22.7 x 1.99cm, 1.46 kg
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.