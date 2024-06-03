Ryzen AI işlemcili Asus TUF Gaming A14 oyuncu dizüstü bilgisayarı tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Asus, Tayvan'daki Computex Fuarı'nda yeni AMD işlemcilerle güncellediği TUF Gaming A14 oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı. AMD'nin yeni 12 çekirdekli Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden güç alan bilgisayar, grafik tarafında Nvidia'nın RTX 4060 ekran kartını kullanıyor.

Asus TUF Gaming A14, bir oyuncu bilgisayarı olmasına rağmen oldukça hafif ve ince yapıda. Sadece 1.45 kg ağırlığa sahip olan dizüstü, bilgisayarında kalınlığıysa 1.99 cm. Şık ve sade tasarımlı bilgisayar, alüminyum gövdeye sahip.

Tam Boyutta Gör 32 GB'a kadar LPDDR5X 7500 RAM ve 2 TB'a kadar PCIe depolama alanına sahip olan bilgisayarın RAM'leri anakarta lehimli olduğu için yükseltme şansı bulunmuyor. Ancak iki adet M.2 yuvasıyla depolama alanını arttırmak mümkün.

Cihazda, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe, 165 Hz yenileme hızına ve G- Sync desteğine sahip 14 inç büyüklğünde IPS LCD ekran yer alıyor. desteği. Bilgisayar ayrıca Nvidia Advanced Optimus destekli MUX anahtarına sahip. Böylece oyun dışında harici ekran kartı devre dışı bırakılarak daha fazla pil ömrü elde edilebiliyor. 73 Wh kapasiteli batarya ile gelen bilgisayar, USB-C Power Delivery desteğiyle 200W'a kadar hızda şarj edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Asus, TUF serisi bir bilgisayarda ilk defa cam touchpad eklediğini belirtiyor. Giriş çıkış portlarına baktığımızda ise, iki adet USB 3.2 Gen 2 destekli Type-A portu, aynı özellikte bir Type-C portu, bir adet USB 4, Display Port destekli Type-C portu, bir HDMI 2.1 portu ve microSD kart okuyucunun yer aldığını görüyoruz. Asus bilgisayarın fiyatını ve çıkış tarihini ise açıklamadı.

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Asus TUF Gaming A14 özellikleri

Ekran : 14 inç, 2560 x 1440 piksel, 165Hz, IPS

: 14 inç, 2560 x 1440 piksel, 165Hz, IPS İşlemci : AMD Ryzen AI 9 HX 370

: AMD Ryzen AI 9 HX 370 Grafik : Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6

: Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6 Bellek: 32GB'a kadar LPDDR5x RAM

32GB'a kadar LPDDR5x RAM Depolama : 2TB'a kadar M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

: 2TB'a kadar M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Portlar : 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x USB 4.0 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm, microSD kart okuyucu

: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x USB 4.0 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm, microSD kart okuyucu Kamera: FHD, Windows Hello destekli

FHD, Windows Hello destekli Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3

WiFi 6E, Bluetooth 5.3 Batarya: 73Wh

73Wh Boyut ve Ağırlık: 31.1 x 22.7 x 1.99cm, 1.46 kg

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Ryzen AI işlemcili Asus TUF Gaming A14 tanıtıldı