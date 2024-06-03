Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ryzen AI işlemcili Asus TUF Gaming A14 oyuncu dizüstü bilgisayarı tanıtıldı

    Asus, Tayvan'daki Computex Fuarı'nda yeni AMD işlemcilerle güncellediği TUF Gaming A14 oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı. Şık, ince ve hafif laptop neler sunuyor?
    Ryzen AI işlemcili Asus TUF Gaming A14 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Asus, Tayvan'daki Computex Fuarı'nda yeni AMD işlemcilerle güncellediği TUF Gaming A14 oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı. AMD'nin yeni 12 çekirdekli Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden güç alan bilgisayar, grafik tarafında Nvidia'nın RTX 4060 ekran kartını kullanıyor.

    Asus TUF Gaming A14, bir oyuncu bilgisayarı olmasına rağmen oldukça hafif ve ince yapıda. Sadece 1.45 kg ağırlığa sahip olan dizüstü, bilgisayarında kalınlığıysa 1.99 cm. Şık ve sade tasarımlı bilgisayar, alüminyum gövdeye sahip.

    Ryzen AI işlemcili Asus TUF Gaming A14 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    32 GB'a kadar LPDDR5X 7500 RAM ve 2 TB'a kadar PCIe depolama alanına sahip olan bilgisayarın RAM'leri anakarta lehimli olduğu için yükseltme şansı bulunmuyor. Ancak iki adet M.2 yuvasıyla depolama alanını arttırmak mümkün.

    Cihazda, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe, 165 Hz yenileme hızına ve G- Sync desteğine sahip 14 inç büyüklğünde IPS LCD ekran yer alıyor. desteği. Bilgisayar ayrıca Nvidia Advanced Optimus destekli MUX anahtarına sahip. Böylece oyun dışında harici ekran kartı devre dışı bırakılarak daha fazla pil ömrü elde edilebiliyor. 73 Wh kapasiteli batarya ile gelen bilgisayar, USB-C Power Delivery desteğiyle 200W'a kadar hızda şarj edilebiliyor.

    Ryzen AI işlemcili Asus TUF Gaming A14 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Asus, TUF serisi bir bilgisayarda ilk defa cam touchpad eklediğini belirtiyor. Giriş çıkış portlarına baktığımızda ise, iki adet USB 3.2 Gen 2 destekli Type-A portu, aynı özellikte bir Type-C portu, bir adet USB 4, Display Port destekli Type-C portu, bir HDMI 2.1 portu ve microSD kart okuyucunun yer aldığını görüyoruz. Asus bilgisayarın fiyatını ve çıkış tarihini ise açıklamadı.

    Asus TUF Gaming A14 özellikleri

    • Ekran: 14 inç, 2560 x 1440 piksel, 165Hz, IPS
    • İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370
    • Grafik: Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6
    • Bellek: 32GB'a kadar LPDDR5x RAM
    • Depolama: 2TB'a kadar M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
    • Portlar: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x USB 4.0 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm, microSD kart okuyucu
    • Kamera: FHD, Windows Hello destekli
    • Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
    • Batarya: 73Wh
    • Boyut ve Ağırlık: 31.1 x 22.7 x 1.99cm, 1.46 kg
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan juke kronik sorunları aliexpress iade nasıl yapılır cooper lastik yorumlar internet kafede oynanacak oyunlar youtube tam ekranda kaydırma çubuğu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    infinix HoT 30
    infinix HoT 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Rog Strix G16 G614JU-N3196
    Asus Rog Strix G16 G614JU-N3196
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız