Asus, Zenfone serisini bitiriyor: Zenfone 10 serinin son modeli olabilir

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Asus, geçtiğimiz ay yeni akıllı telefonu Asus Zenfone 10'u piyasaya sürmüştü. Özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerine toplayan cihaz, birçok kullanıcı tarafından tercih edildi. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre Asus, Zenfone serisi bitiriyor olabilir.

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Asus'un yeniden yapılanması, Zenfone serisini bitirebilir

Haziran ayında Asus, çalışanlarına yaklaşmakta olan bir organizasyonel yeniden yapılanmayı duyuran dahili bir mektup yayınladı. Çalışanlarına işten çıkarma olmayacağına dair güvence vermesine rağmen şirketin Temmuz ayında PC departmanındaki işgücünü azalttığı ortaya çıktı. Bu, hem Tayvan hem de Çin'deki çalışanları etkiledi. Ancak iddialara göre şirketin küçültme çabaları bu hamle ile sona ermedi.

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce, durum hakkında bilgi sahibi olan bir kişi, ticari departman içindeki çeşitli birimlerin, mühendisler ve satın alma gibi ekipleri etkileyecek ve iş gücünde %50'lik bir azalmayla sonuçlanacak önemli bir azaltmaya gidileceği konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

Cep telefonu birimine entegre edilen ancak daha sonra işten çıkarılan çalışanların işten çıkarılmasının arkasındaki nedenler de içeriden bir kişi tarafından gün ışığına çıkarıldı. Bilindiği üzere Asus'un cep telefonları ROG ve Zenfone serileri olarak kategorize ediliyor. Ancak Zenfone 10 modelinin bu serideki son nesil olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla Zenfone ekibi gelecekte ya başka departmanlara entegre edilecek ya da doğrudan ROG ekibiyle birleştirilecek. Asus'un ticari departmanındaki mevcut işten çıkarma turunun önümüzdeki aya kadar devam etmesi bekleniyor.

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