Asus, Zenfone serisini bitiriyor: Zenfone 10 serinin son modeli olabilir

Asus'un yeniden yapılanması, Zenfone serisini bitirebilir
Haziran ayında Asus, çalışanlarına yaklaşmakta olan bir organizasyonel yeniden yapılanmayı duyuran dahili bir mektup yayınladı. Çalışanlarına işten çıkarma olmayacağına dair güvence vermesine rağmen şirketin Temmuz ayında PC departmanındaki işgücünü azalttığı ortaya çıktı. Bu, hem Tayvan hem de Çin'deki çalışanları etkiledi. Ancak iddialara göre şirketin küçültme çabaları bu hamle ile sona ermedi.
Cep telefonu birimine entegre edilen ancak daha sonra işten çıkarılan çalışanların işten çıkarılmasının arkasındaki nedenler de içeriden bir kişi tarafından gün ışığına çıkarıldı. Bilindiği üzere Asus'un cep telefonları ROG ve Zenfone serileri olarak kategorize ediliyor. Ancak Zenfone 10 modelinin bu serideki son nesil olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla Zenfone ekibi gelecekte ya başka departmanlara entegre edilecek ya da doğrudan ROG ekibiyle birleştirilecek. Asus'un ticari departmanındaki mevcut işten çıkarma turunun önümüzdeki aya kadar devam etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.