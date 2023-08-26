Redmi K70 Pro, Geekbench'te ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

İşte Redmi K70 Pro'nun beklenen özellikleri:
Geekbench'te listelenen Redmi K70 Pro; tekli çekirdek testinde 1882, çoklu çekirdek testinde ise 4536 skorunu elde etti. Önceki raporlara göre cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı yönündeydi. Ancak listeye göre cihazın Mali-G9200-Immortalis MC715 GPU ile eşleştirilecek olan Dimensity 11 + SoC tarafından desteklenmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.