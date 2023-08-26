Tam Boyutta Gör Xiaomi, bu yılın sonlarına doğru Redmi K70 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise seriden Redmi K70 Pro, Geekbench'te listelendi. Liste sayesinde ise cihazın beklenen özellikleri de ortaya çıktı.

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İşte Redmi K70 Pro'nun beklenen özellikleri:

Geekbench'te listelenen Redmi K70 Pro; tekli çekirdek testinde 1882, çoklu çekirdek testinde ise 4536 skorunu elde etti. Önceki raporlara göre cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı yönündeydi. Ancak listeye göre cihazın Mali-G9200-Immortalis MC715 GPU ile eşleştirilecek olan Dimensity 11 + SoC tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Listede 16 GB RAM eşleştirilmiş cihaz, kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkması bekleniyor. 23113RKC6C model numarası ile listelenen cihazın son olarak bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek.

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Redmi K70 Pro Geekbench'te ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler