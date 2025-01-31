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    Asus Zenfone 12 Ultra, ön tasarımını ve bazı özelliklerini gösterdi

    Asus Zenfone 12 Ultra bir süredir konuşulan telefonlardan birisiydi. Telefonun tanıtımına oldukça kısa bir süre kalmışken telefonun ön tasarımı ortaya çıktı. İşte detaylar.

    Asus Zenfone 12 Ultra, ön tasarımını ve bazı özelliklerini göster

    Asus, 6 Şubat'ta yeni amiral gemisi telefonu Zenfone 12 Ultra'yı tanıtacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Zenfone 11 Ultra'nın halefi olacak bu model, küresel pazara hitap edecek. Şirket, cihazın teknik detaylarını henüz resmi olarak açıklamasa da, paylaşılan tanıtım görselleri ve sızdırılan bilgiler yeni modelin bazı dikkat çekici özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.

    Zenfone 12 Ultra'nın ön yüzü, ince çerçevelere sahip düz bir ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Çerçevelerin önceki nesle kıyasla daha da inceldiği düşünülüyor. Ayrıca, paylaşılan görsellerde, telefonun gerçek zamanlı yapay zeka destekli çeviri özelliğine sahip olduğu görülüyor. Bu durum, cihazın yapay zeka destekli pek çok yenilikçi özellikle donatılacağını düşündürüyor. Gövde rengi olarak mavi tonlarında bir seçenek öne çıkarken, arka tarafta belirgin bir kamera modülü yer alıyor. Ayrıca, telefonun alt kısmında 3.5mm kulaklık girişinin bulunması, son yıllarda çoğu amiral gemisi modelde kaldırılan bu özelliği koruması açısından dikkat çekiyor.

    Cihazın donanımı hakkında ortaya çıkan bilgiler, Zenfone 12 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirileceğini ve 16 GB RAM ile geleceğini gösteriyor. Kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkacak telefonun diğer teknik detayları henüz kesinleşmese de, bazı kaynaklar cihazın Asus ROG Phone 9 Pro modeline benzeyeceğini ancak oyun odaklı özelliklerden arındırılacağını iddia ediyor. Bu doğrultuda, Zenfone 12 Ultra’nın 6.7 inç büyüklüğünde, 165Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Ön tarafta 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, arka tarafta ise 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açı kamerası ve 32 megapiksel telefoto lensin bulunması bekleniyor.

    Depolama tarafında LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 teknolojisinin kullanılması, cihazın yüksek performans sunacağını gösteriyor. Batarya kapasitesinin 5.800mAh olacağı ve 65W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Tanıtıma kısa bir süre kala, cihazla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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