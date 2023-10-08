Atari 2600 için yeni bir oyun yolda

Tam Boyutta Gör Bir zamanların popüler konsol üreticisi Atari, başarılı konsolu 2600 için yeni bir oyun yayınlayacağını duyurdu. Konsolun popüler olduğu dönemlerde geliştirilen oyun, 46 yıllık oyun konsolu için yayınlanacak. Sınırlı sayıda üretilen yapım ön siparişe açıldı.

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Save Mary’nin ön sipariş fiyatı 60 dolar

1992’de Atari tarafından fişi çekilen 2600 konsolu, uzun bir süre sonra yeni oyuna kavuşuyor. Pac-Man ve Swordquest serisinin geliştiricisi Tod Frye tarafından geliştirilen Save Mary, firma tarafından ön siparişe açıldı. Yalnızca 500 adet üretilecek olan Save Mary kartuşunun ön sipariş fiyatı 60 dolar olarak belirlenmiş. Ön sipariş verenler, oyunu gümüş bir koleksiyoncu kutusu içerisinde alacak.

Tam Boyutta Gör Yapımı 2 yıl süren Save Mary, geliştirilmesinden yıllar sonra oyuncularla buluşacak. Save Mary oyununa sahip olmak isteyen oyuncuların iyi durumda bir Atari 2600 bulmasına gerek yok. Firma, konsolun yenilenmiş versiyonu Atari 2600+’ı önümüzdeki aylarda satışa sunacak.

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Atari 2600 için yeni bir oyun duyuruldu