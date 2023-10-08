Atari 2600 için yeni bir oyun yolda

Save Mary’nin ön sipariş fiyatı 60 dolar
1992’de Atari tarafından fişi çekilen 2600 konsolu, uzun bir süre sonra yeni oyuna kavuşuyor. Pac-Man ve Swordquest serisinin geliştiricisi Tod Frye tarafından geliştirilen Save Mary, firma tarafından ön siparişe açıldı. Yalnızca 500 adet üretilecek olan Save Mary kartuşunun ön sipariş fiyatı 60 dolar olarak belirlenmiş. Ön sipariş verenler, oyunu gümüş bir koleksiyoncu kutusu içerisinde alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.