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    Anlık Bildirim

    Atari 2600 için yeni bir oyun yolda

    Atari’nin başarılı oyun konsollarından olan 2600, uzun bir sürenin ardından yeni bir oyuna kavuşuyor. Firma, Save Mary isimli yeni yapım için ön sipariş almaya başladı.
    Atari 2600+ Tam Boyutta Gör
    Bir zamanların popüler konsol üreticisi Atari, başarılı konsolu 2600 için yeni bir oyun yayınlayacağını duyurdu. Konsolun popüler olduğu dönemlerde geliştirilen oyun, 46 yıllık oyun konsolu için yayınlanacak. Sınırlı sayıda üretilen yapım ön siparişe açıldı.

    Save Mary’nin ön sipariş fiyatı 60 dolar

    1992’de Atari tarafından fişi çekilen 2600 konsolu, uzun bir süre sonra yeni oyuna kavuşuyor. Pac-Man ve Swordquest serisinin geliştiricisi Tod Frye tarafından geliştirilen Save Mary, firma tarafından ön siparişe açıldı. Yalnızca 500 adet üretilecek olan Save Mary kartuşunun ön sipariş fiyatı 60 dolar olarak belirlenmiş. Ön sipariş verenler, oyunu gümüş bir koleksiyoncu kutusu içerisinde alacak. 

    Save Mary Tam Boyutta Gör
    Yapımı 2 yıl süren Save Mary, geliştirilmesinden yıllar sonra oyuncularla buluşacak. Save Mary oyununa sahip olmak isteyen oyuncuların iyi durumda bir Atari 2600 bulmasına gerek yok. Firma, konsolun yenilenmiş versiyonu Atari 2600+’ı önümüzdeki aylarda satışa sunacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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