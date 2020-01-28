Atari, video oyunu temalı otel zinciri kuracak

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Bir dönemin efsane ismi haline gelen Atari yıllar sonra modern bir oyun konsolu ile pazara geri dönmüştü. Firmanın en büyük yatırımı Atari VCS konsolu olarak gösterilirken işler çok daha farklı bir boyuta gidiyor.

Türünün tek örneği

Video oyun sektöründe eşine az rastlanır biçimde Atari'nin bir otel zinciri kurmayı planladığı ortaya çıktı. Bilgilendirme sitesinin de faaliyete geçtiği otel zinciri yeni bir konsepti hayata geçirecek.

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Gelen bilgilere göre Atari oteller zinciri video oyun temalı yapılardan oluşacak. Firma otel zincirinin türünün tek örneği olacağını belirtiyor. Otellerde espor turnuvaları için salonlar ve sanal gerçeklik alanları olacağı dile getiriliyor.

İlk Atari otelinin inşaasına Arizona eyaletinde önümüzdeki haftalarda başlanacak. Sonrasında Teksas, Chicago, Las Vegas, San Fransisco, San Jose ve Washington kentlerinde de Atari otelleri boy gösterecek.

Atari bu proje için ne kadar bir bütçe ayırdı bilinmiyor ancak Atari VCS projesinden kat kat daha fazla olduğu kesin. Firma özellikle espor turnuvalarına konaklamalı etkinlik imkanı sunacağı için büyük bir ilgi görebilir.

https://www.slashgear.com/atari-is-building-video-game-themed-hotels-because-why-not-27607783/

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