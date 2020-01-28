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    Atari, video oyunu temalı otel zinciri kuracak

    Yakın gelecekte video oyun temalı otellerde kalabileceğiz. Efsane isim Atari oyun dünyasının dışına taşarak video oyunu temalı bir otel zinciri kurmak için ilk kazmayı vurmuş durumda.
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Atari, video oyunu temalı otel zinciri kuracak
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    Bir dönemin efsane ismi haline gelen Atari yıllar sonra modern bir oyun konsolu ile pazara geri dönmüştü. Firmanın en büyük yatırımı Atari VCS konsolu olarak gösterilirken işler çok daha farklı bir boyuta gidiyor.

    Türünün tek örneği

    Video oyun sektöründe eşine az rastlanır biçimde Atari'nin bir otel zinciri kurmayı planladığı ortaya çıktı. Bilgilendirme sitesinin de faaliyete geçtiği otel zinciri yeni bir konsepti hayata geçirecek.

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    Gelen bilgilere göre Atari oteller zinciri video oyun temalı yapılardan oluşacak. Firma otel zincirinin türünün tek örneği olacağını belirtiyor. Otellerde espor turnuvaları için salonlar ve sanal gerçeklik alanları olacağı dile getiriliyor.

    İlk Atari otelinin inşaasına Arizona eyaletinde önümüzdeki haftalarda başlanacak. Sonrasında Teksas, Chicago, Las Vegas, San Fransisco, San Jose ve Washington kentlerinde de Atari otelleri boy gösterecek.

    Atari bu proje için ne kadar bir bütçe ayırdı bilinmiyor ancak Atari VCS projesinden kat kat daha fazla olduğu kesin. Firma özellikle espor turnuvalarına konaklamalı etkinlik imkanı sunacağı için büyük bir ilgi görebilir.



    https://www.slashgear.com/atari-is-building-video-game-themed-hotels-because-why-not-27607783/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    pspsexer 54 dk.
    atari gecmiste kalan bir ani simdi hortlatmaya calisiyorlar ama hortlamaz..cok gec..atariyi bilenlerin torunlari var artik...ha atari huzur evi yaparlarsa tutabilir
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    pspsexer 3 sa.
    odalarda ciftler koklasmak yerine e.t ve river raid oynayacaklar dobisko falan joystickler ellerde..guzel fantazi.ama....maalesef sonu fiyasko...vcs ne kadar tuttu ki otele yayacaklar isi.uzgunum ki balon haber...cani....soyle elizabeth....ben bu joystick i oynatiyorum ama ucak hep ayni yerde sabit...ya elizabeth unuttun mu biz evlendik su an atari otelinde balayindayiz ama o joystick degil sorun burada.acemiligin bu kadari da fazla ama.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Venomstr 1 sa. pspsexer
    American Horror Story dizisinde aynen bu konu işlenmişti. Lady Gaga’lı 5. sezon. Atariler, arcade makineleri falan vardı.
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