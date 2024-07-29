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    Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu

    Netflix'in önümüzdeki Ağustos ayında platforma ekleyeceği dizi ve filmler belli oldu. Peki Netflix Türkiye'de önümüzdeki ay hangi içerikler olacak? İşte detaylar.
    Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu Tam Boyutta Gör
    Hem Türkiye hem de Dünya çapında milyonlarca aboneye sahip olan Netflix'in Ağustos ayında yayınlayacağı içerikler belli oldu. İşte Netflix'in Ağustos ayı programı...

    Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler

    Netflix'in Ağustos ayı için yayınladığı listeye baktığımızda, hem dizi/film hem de belgesel içerikleri olmak üzere 50'den fazla yapımla karşılaşıyoruz. Bunlar arasından Umbrella Academy 4 sezon, Terminator Zero ve The Walking Dead: Daryl Dixon Ağustos ayında erişilebilir olacak. Üstelik Serenay Sarıkaya’nın başrolde olduğu Şahmaran dizisinin de ikinci sezonu bu ay içerisinde yayınlanacak.

    İşte Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler;

    Belgesel

    • Mon Laferte, te amo - Özel İçerik (Belgesel) - 1.8.2024
    • Hint Sinemasının Ustaları: S.S. Rajamouli - Film (Belgesel) - 2.8.2024
    • David Attenborough İle Sesin Gizli Dünyası - Dizi (Belgesel) - 7.8.2024
    • Köpeklerin Aklından Neler Geçiyor? - Film (Belgesel) - 9.8.2024
    • Perde Arkası: Air McNair Cinayeti - Film (Belgesel) - 20.8.2024
    • Pop Star Akademisi: KATSEYE - Özel İçerik (Belgesel) - 21.8.2024

    Diziler

    • Unstable - Dizi (Komedi) - 1.8.2024
    • İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi - Dizi (Korku/Gerilim) - 1.8.2024
    • Love is Blind: Meksika - Dizi (Reality) - 1.8.2024
    • Gabby’nin Hayal Evi - Dizi (Çocuk ve Aile) - 5.8.2024
    • Influencer - Dizi (Reality) - 6.8.2024
    • Rising Impact - Dizi (Anime) - 6.8.2024
    • Love is Blind: Birleşik Krallık - Dizi (Reality) - 7.8.2024
    • The Umbrella Academy - Dizi - 8.8.2024
    • Şahmaran - Dizi (Fantezi) - 8.8.2024
    • Mavi Kurdeleliler Yarışıyor - Dizi (Reality) - 9.8.2024
    • Romance in the House - Dizi (Komedi) - 10.8.2024
    • Gelmiş Geçmiş En Kötü Partner - Dizi (Belgesel) - 14.8.2024
    • Emily in Paris - Dizi (Komedi) - 15.8.2024
    • CoComelon Sokağı - Dizi (Çocuk ve Aile) - 19.8.2024
    • Korkunç Salı: Ekstrem - Dizi (Korku/Gerilim) - 20.8.2024
    • Wyatt Earp ve Kovboy Savaşı - Dizi (Western) - 21.8.2024
    • Kaza - Dizi (Korku/Gerilim) - 21.8.2024
    • Back to 15 - Dizi (Komedi) - 21.8.2024
    • GG Precinct - Dizi (Gizem) - 22.8.2024
    • Baby Fever - Dizi (Komedi) - 22.8.2024
    • The Frog - Dizi (Korku/Gerilim) - 23.8.2024
    • Chastity High - Dizi (Drama) - 29.8.2024
    • Terminator Zero - Dizi (Korku/Gerilim) - 29.8.2024
    • Şansa Başkan - Dizi (Komedi) - 29.8.2024
    • KAOS - Dizi (Komedi) - 29.8.2024
    • IC 814: Yedi Günün Hikâyesi - Dizi (Korku/Gerilim) - 29.8.2024
    • A-List to Playlist - Dizi (Reality) - 30.8.2024
    • Nefes Bile Almadan - Dizi (Drama) - 30.8.2024

    Filmler

    • From Me to You: Kimi ni Todoke - Anime - 1.8.2024
    • Puslu Sınır - Film (Korku/Gerilim) - 1.8.2024
    • Joe Rogan: Burn the Boats - Özel İçerik (Komedi) - 3.8.2024
    • Bikini Kasabası’nı Kurtarmak: Sandy Cheeks - Film (Çocuk ve Aile) - 2.8.2024
    • Rebel Moon — Part Two: Yönetmenin Kurgusu - Film (Macera) - 2.8.2024
    • Rebel Moon — Part One: Yönetmenin Kurgusu - Film (Macera) - 2.8.2024
    • Joe Rogan: Burn the Boats - Özel İçerik (Komedi) - 3.8.2024
    • Dede ve Çocuk - Film (Drama) - 7.8.2024
    • Pokémon Yeni Ufuklar: Dizi - Çocuk ve Aile Filmi - 9.8.2024
    • Tutsak Kalpler 2 - Film (Korku/Gerilim) - 9.8.2024
    • Ev Ajanı - Film (Komedi) - 9.8.2024
    • Matt Rife: Lucid – A Crowd Work Special - Özel İçerik (Komedi) - 13.8.2024
    • Mahkum Babalar ve Kızları - Film (Belgesel) - 14.8.2024
    • Birlik - Film (Macera) - 16.8.2024
    • I Can’t Live Without You - Film (Komedi) - 16.8.2024
    • Langston Kerman: Bad Poetry - Özel İçerik (Komedi) - 20.8.2024
    • Nice Girls - Film (Gizem) - 21.8.2024
    • Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie - Film (Anime) - 22.8.2024
    • Orangutanların Gizli Yaşamı - Film (Belgesel) - 22.8.2024
    • Çömezler - Film (Komedi) - 23.8.2024
    • Tòkunbọ̀ - Film (Korku/Gerilim) - 23.8.2024
    • Perde Arkası: İşaret Hırsızı - Dizi (Belgesel) - 27.8.2024
    • Suçlu ve Güçlü - Film (Korku/Gerilim) - 28.8.2024
    • Kurtuluş - Film (Korku/Gerilim) - 30.8.2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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