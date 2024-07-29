Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu

Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler
Netflix'in Ağustos ayı için yayınladığı listeye baktığımızda, hem dizi/film hem de belgesel içerikleri olmak üzere 50'den fazla yapımla karşılaşıyoruz. Bunlar arasından Umbrella Academy 4 sezon, Terminator Zero ve The Walking Dead: Daryl Dixon Ağustos ayında erişilebilir olacak. Üstelik Serenay Sarıkaya’nın başrolde olduğu Şahmaran dizisinin de ikinci sezonu bu ay içerisinde yayınlanacak.
İşte Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler;
Belgesel
- Mon Laferte, te amo - Özel İçerik (Belgesel) - 1.8.2024
- Hint Sinemasının Ustaları: S.S. Rajamouli - Film (Belgesel) - 2.8.2024
- David Attenborough İle Sesin Gizli Dünyası - Dizi (Belgesel) - 7.8.2024
- Köpeklerin Aklından Neler Geçiyor? - Film (Belgesel) - 9.8.2024
- Perde Arkası: Air McNair Cinayeti - Film (Belgesel) - 20.8.2024
- Pop Star Akademisi: KATSEYE - Özel İçerik (Belgesel) - 21.8.2024
Diziler
- Unstable - Dizi (Komedi) - 1.8.2024
- İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi - Dizi (Korku/Gerilim) - 1.8.2024
- Love is Blind: Meksika - Dizi (Reality) - 1.8.2024
- Gabby’nin Hayal Evi - Dizi (Çocuk ve Aile) - 5.8.2024
- Influencer - Dizi (Reality) - 6.8.2024
- Rising Impact - Dizi (Anime) - 6.8.2024
- Love is Blind: Birleşik Krallık - Dizi (Reality) - 7.8.2024
- The Umbrella Academy - Dizi - 8.8.2024
- Şahmaran - Dizi (Fantezi) - 8.8.2024
- Mavi Kurdeleliler Yarışıyor - Dizi (Reality) - 9.8.2024
- Romance in the House - Dizi (Komedi) - 10.8.2024
- Gelmiş Geçmiş En Kötü Partner - Dizi (Belgesel) - 14.8.2024
- Emily in Paris - Dizi (Komedi) - 15.8.2024
- CoComelon Sokağı - Dizi (Çocuk ve Aile) - 19.8.2024
- Korkunç Salı: Ekstrem - Dizi (Korku/Gerilim) - 20.8.2024
- Wyatt Earp ve Kovboy Savaşı - Dizi (Western) - 21.8.2024
- Kaza - Dizi (Korku/Gerilim) - 21.8.2024
- Back to 15 - Dizi (Komedi) - 21.8.2024
- GG Precinct - Dizi (Gizem) - 22.8.2024
- Baby Fever - Dizi (Komedi) - 22.8.2024
- The Frog - Dizi (Korku/Gerilim) - 23.8.2024
- Chastity High - Dizi (Drama) - 29.8.2024
- Terminator Zero - Dizi (Korku/Gerilim) - 29.8.2024
- Şansa Başkan - Dizi (Komedi) - 29.8.2024
- KAOS - Dizi (Komedi) - 29.8.2024
- IC 814: Yedi Günün Hikâyesi - Dizi (Korku/Gerilim) - 29.8.2024
- A-List to Playlist - Dizi (Reality) - 30.8.2024
- Nefes Bile Almadan - Dizi (Drama) - 30.8.2024
Filmler
- From Me to You: Kimi ni Todoke - Anime - 1.8.2024
- Puslu Sınır - Film (Korku/Gerilim) - 1.8.2024
- Joe Rogan: Burn the Boats - Özel İçerik (Komedi) - 3.8.2024
- Bikini Kasabası’nı Kurtarmak: Sandy Cheeks - Film (Çocuk ve Aile) - 2.8.2024
- Rebel Moon — Part Two: Yönetmenin Kurgusu - Film (Macera) - 2.8.2024
- Rebel Moon — Part One: Yönetmenin Kurgusu - Film (Macera) - 2.8.2024
- Joe Rogan: Burn the Boats - Özel İçerik (Komedi) - 3.8.2024
- Dede ve Çocuk - Film (Drama) - 7.8.2024
- Pokémon Yeni Ufuklar: Dizi - Çocuk ve Aile Filmi - 9.8.2024
- Tutsak Kalpler 2 - Film (Korku/Gerilim) - 9.8.2024
- Ev Ajanı - Film (Komedi) - 9.8.2024
- Matt Rife: Lucid – A Crowd Work Special - Özel İçerik (Komedi) - 13.8.2024
- Mahkum Babalar ve Kızları - Film (Belgesel) - 14.8.2024
- Birlik - Film (Macera) - 16.8.2024
- I Can’t Live Without You - Film (Komedi) - 16.8.2024
- Langston Kerman: Bad Poetry - Özel İçerik (Komedi) - 20.8.2024
- Nice Girls - Film (Gizem) - 21.8.2024
- Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie - Film (Anime) - 22.8.2024
- Orangutanların Gizli Yaşamı - Film (Belgesel) - 22.8.2024
- Çömezler - Film (Komedi) - 23.8.2024
- Tòkunbọ̀ - Film (Korku/Gerilim) - 23.8.2024
- Perde Arkası: İşaret Hırsızı - Dizi (Belgesel) - 27.8.2024
- Suçlu ve Güçlü - Film (Korku/Gerilim) - 28.8.2024
- Kurtuluş - Film (Korku/Gerilim) - 30.8.2024
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.