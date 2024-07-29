Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu

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Tam Boyutta Gör Hem Türkiye hem de Dünya çapında milyonlarca aboneye sahip olan Netflix'in Ağustos ayında yayınlayacağı içerikler belli oldu. İşte Netflix'in Ağustos ayı programı...

Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler

Netflix'in Ağustos ayı için yayınladığı listeye baktığımızda, hem dizi/film hem de belgesel içerikleri olmak üzere 50'den fazla yapımla karşılaşıyoruz. Bunlar arasından Umbrella Academy 4 sezon, Terminator Zero ve The Walking Dead: Daryl Dixon Ağustos ayında erişilebilir olacak. Üstelik Serenay Sarıkaya’nın başrolde olduğu Şahmaran dizisinin de ikinci sezonu bu ay içerisinde yayınlanacak.

Netflix aboneleri için önemli gelişme 1 hf. önce eklendi

İşte Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler;

Belgesel

Mon Laferte, te amo - Özel İçerik (Belgesel) - 1.8.2024

Hint Sinemasının Ustaları: S.S. Rajamouli - Film (Belgesel) - 2.8.2024

David Attenborough İle Sesin Gizli Dünyası - Dizi (Belgesel) - 7.8.2024

Köpeklerin Aklından Neler Geçiyor? - Film (Belgesel) - 9.8.2024

Perde Arkası: Air McNair Cinayeti - Film (Belgesel) - 20.8.2024

Pop Star Akademisi: KATSEYE - Özel İçerik (Belgesel) - 21.8.2024

Diziler

Unstable - Dizi (Komedi) - 1.8.2024

İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi - Dizi (Korku/Gerilim) - 1.8.2024

Love is Blind: Meksika - Dizi (Reality) - 1.8.2024

Gabby’nin Hayal Evi - Dizi (Çocuk ve Aile) - 5.8.2024

Influencer - Dizi (Reality) - 6.8.2024

Rising Impact - Dizi (Anime) - 6.8.2024

Love is Blind: Birleşik Krallık - Dizi (Reality) - 7.8.2024

The Umbrella Academy - Dizi - 8.8.2024

Şahmaran - Dizi (Fantezi) - 8.8.2024

Mavi Kurdeleliler Yarışıyor - Dizi (Reality) - 9.8.2024

Romance in the House - Dizi (Komedi) - 10.8.2024

Gelmiş Geçmiş En Kötü Partner - Dizi (Belgesel) - 14.8.2024

Emily in Paris - Dizi (Komedi) - 15.8.2024

CoComelon Sokağı - Dizi (Çocuk ve Aile) - 19.8.2024

Korkunç Salı: Ekstrem - Dizi (Korku/Gerilim) - 20.8.2024

Wyatt Earp ve Kovboy Savaşı - Dizi (Western) - 21.8.2024

Kaza - Dizi (Korku/Gerilim) - 21.8.2024

Back to 15 - Dizi (Komedi) - 21.8.2024

GG Precinct - Dizi (Gizem) - 22.8.2024

Baby Fever - Dizi (Komedi) - 22.8.2024

The Frog - Dizi (Korku/Gerilim) - 23.8.2024

Chastity High - Dizi (Drama) - 29.8.2024

Terminator Zero - Dizi (Korku/Gerilim) - 29.8.2024

Şansa Başkan - Dizi (Komedi) - 29.8.2024

KAOS - Dizi (Komedi) - 29.8.2024

IC 814: Yedi Günün Hikâyesi - Dizi (Korku/Gerilim) - 29.8.2024

A-List to Playlist - Dizi (Reality) - 30.8.2024

Nefes Bile Almadan - Dizi (Drama) - 30.8.2024

Filmler

From Me to You: Kimi ni Todoke - Anime - 1.8.2024

Puslu Sınır - Film (Korku/Gerilim) - 1.8.2024

Joe Rogan: Burn the Boats - Özel İçerik (Komedi) - 3.8.2024

Bikini Kasabası’nı Kurtarmak: Sandy Cheeks - Film (Çocuk ve Aile) - 2.8.2024

Rebel Moon — Part Two: Yönetmenin Kurgusu - Film (Macera) - 2.8.2024

Rebel Moon — Part One: Yönetmenin Kurgusu - Film (Macera) - 2.8.2024

Joe Rogan: Burn the Boats - Özel İçerik (Komedi) - 3.8.2024

Dede ve Çocuk - Film (Drama) - 7.8.2024

Pokémon Yeni Ufuklar: Dizi - Çocuk ve Aile Filmi - 9.8.2024

Tutsak Kalpler 2 - Film (Korku/Gerilim) - 9.8.2024

Ev Ajanı - Film (Komedi) - 9.8.2024

Matt Rife: Lucid – A Crowd Work Special - Özel İçerik (Komedi) - 13.8.2024

Mahkum Babalar ve Kızları - Film (Belgesel) - 14.8.2024

Birlik - Film (Macera) - 16.8.2024

I Can’t Live Without You - Film (Komedi) - 16.8.2024

Langston Kerman: Bad Poetry - Özel İçerik (Komedi) - 20.8.2024

Nice Girls - Film (Gizem) - 21.8.2024

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie - Film (Anime) - 22.8.2024

Orangutanların Gizli Yaşamı - Film (Belgesel) - 22.8.2024

Çömezler - Film (Komedi) - 23.8.2024

Tòkunbọ̀ - Film (Korku/Gerilim) - 23.8.2024

Perde Arkası: İşaret Hırsızı - Dizi (Belgesel) - 27.8.2024

Suçlu ve Güçlü - Film (Korku/Gerilim) - 28.8.2024

Kurtuluş - Film (Korku/Gerilim) - 30.8.2024

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Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu