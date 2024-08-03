Audi'nin Çin'deki yeni elektrikli araçlarında, markanın dört halkalı logosu yer almayabilir

Dört iç içe geçmiş halkanın ikonik amblem, Audi, DKW, Horch ve Wanderer'ın Auto Union AG adlı tek bir şirkette birleşmesini simgelemek üzere 1932'de tanıtılmıştı. "Purple" kod adlı Çin'e özel elektrikli araç serisinin farklı bir amblem altında mı pazarlanacağı yoksa yalnızca Audi yazısına mı sahip olacağı bilinmiyor.
Sebep, marka imajı
Reuters'ın haberine göre, planlar hakkında doğrudan bilgisi olan iki kişi, elektrikli modellerin Çin'de geliştirileceği ve yerel tedarikçilere ve teknolojilere ağırlık vereceği için, marka imajı nedeniyle böyle bir karara varıldığını ifade etti.
Audi ve SAIC, Mayıs ayında ortak bir elektrikli araç platformu geliştireceklerini duyurmuştu. Ancak son bilgilere göre, modellerin halihazırda IM Motors tarafından kullanılan SAIC kaynaklı bir mimariye sahip olması bekleniyor. Batarya paketlerinin CATL'den ve ADAS (sürücü yardım sistemi) paketinin Çinli teknoloji girişimi Momenta'dan tedarik edileceği bildiriliyor. Bu durum, Audi'nin Çin modellerini şu anda Volkswagen Grubu'nun MEB ve PPE mimarilerine dayanan kendi geliştirdiği elektrikli araçlardan farklılaştırmak istemesinin nedenini açıklayabilir.
Audi, spekülasyonlar hakkında yorum yapmayı reddetti ancak SAIC, yeni otomobillerin "otantik Audi DNA'sına sahip gerçek Audi" olacağını söyledi. Çinli platform seçimi, Volkswagen'in yazılım sorunları nedeniyle SSP mimarisindeki gecikmeyle ilgili olabilir. Ayrıca bu tercih, Çinli müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayarak, Audi'nin ülkedeki pazar payını arttırmasına yardımcı olabilir.
Audi, 2024'ün ilk yarısında Çin'de 10 binden az elektrikli araç satabildi. Çinli yerel üreticilerle kıyaslandığında bu rakam oldukçe düşük. Audi'nin Çin web sitesinde şu anda listelenen tamamen elektrikli modeller arasında Q4 e-tron (FAW), Q5 e-tron (SAIC), e-tron ve e-tron GT yer alıyor. Q6 e-tron'un (SAIC) ise 2024'ün ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Kaynaklar, Audi'nin Kasım ayında araçların ön gösterimini yapacağını ve yeni serinin marka hikayesine bir giriş olarak bir konsept otomobil tanıtacağını öne sürüyor. Başka bir kaynağa göre, Alman üretici 2030 yılına kadar ülkede 9 adet elektrikli araç piyasaya sürmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.