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    Audi'nin Çin'deki yeni elektrikli araçlarında, markanın dört halkalı logosu yer almayabilir

    Audi ve SAIC, Çin'de yeni bir elektrikli otomobil serisi üzerinde çalışıyor. Yeni bir rapora göre, bu modeller Audi'nin klasik dört halkalı logosuna sahip olmayabilir. Peki ama neden?
    Audi, Çin'deki elektrikli araçlarında logosunu kullanmayabilir Tam Boyutta Gör
    Audi ve SAIC, Çin'de geliştirilip satılacak yeni bir elektrikli otomobil serisi üzerinde çalışıyor. Yeni bir rapora göre, bu modeller Audi'nin klasik dört halkalı logosuna sahip olmayabilir.

    Dört iç içe geçmiş halkanın ikonik amblem, Audi, DKW, Horch ve Wanderer'ın Auto Union AG adlı tek bir şirkette birleşmesini simgelemek üzere 1932'de tanıtılmıştı. "Purple" kod adlı Çin'e özel elektrikli araç serisinin farklı bir amblem altında mı pazarlanacağı yoksa yalnızca Audi yazısına mı sahip olacağı bilinmiyor.

    Sebep, marka imajı

    Reuters'ın haberine göre, planlar hakkında doğrudan bilgisi olan iki kişi, elektrikli modellerin Çin'de geliştirileceği ve yerel tedarikçilere ve teknolojilere ağırlık vereceği için, marka imajı nedeniyle böyle bir karara varıldığını ifade etti.

    Audi ve SAIC, Mayıs ayında ortak bir elektrikli araç platformu geliştireceklerini duyurmuştu. Ancak son bilgilere göre, modellerin halihazırda IM Motors tarafından kullanılan SAIC kaynaklı bir mimariye sahip olması bekleniyor. Batarya paketlerinin CATL'den ve ADAS (sürücü yardım sistemi) paketinin Çinli teknoloji girişimi Momenta'dan tedarik edileceği bildiriliyor. Bu durum, Audi'nin Çin modellerini şu anda Volkswagen Grubu'nun MEB ve PPE mimarilerine dayanan kendi geliştirdiği elektrikli araçlardan farklılaştırmak istemesinin nedenini açıklayabilir.

    Audi, spekülasyonlar hakkında yorum yapmayı reddetti ancak SAIC, yeni otomobillerin "otantik Audi DNA'sına sahip gerçek Audi" olacağını söyledi. Çinli platform seçimi, Volkswagen'in yazılım sorunları nedeniyle SSP mimarisindeki gecikmeyle ilgili olabilir. Ayrıca bu tercih, Çinli müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayarak, Audi'nin ülkedeki pazar payını arttırmasına yardımcı olabilir. 

    Audi, 2024'ün ilk yarısında Çin'de 10 binden az elektrikli araç satabildi. Çinli yerel üreticilerle kıyaslandığında bu rakam oldukçe düşük. Audi'nin Çin web sitesinde şu anda listelenen tamamen elektrikli modeller arasında Q4 e-tron (FAW), Q5 e-tron (SAIC), e-tron ve e-tron GT yer alıyor. Q6 e-tron'un (SAIC) ise 2024'ün ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Kaynaklar, Audi'nin Kasım ayında araçların ön gösterimini yapacağını ve yeni serinin marka hikayesine bir giriş olarak bir konsept otomobil tanıtacağını öne sürüyor. Başka bir kaynağa göre, Alman üretici 2030 yılına kadar ülkede 9 adet elektrikli araç piyasaya sürmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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