Audi'nin Çin'deki yeni elektrikli araçlarında, markanın dört halkalı logosu yer almayabilir

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Tam Boyutta Gör Audi ve SAIC, Çin'de geliştirilip satılacak yeni bir elektrikli otomobil serisi üzerinde çalışıyor. Yeni bir rapora göre, bu modeller Audi'nin klasik dört halkalı logosuna sahip olmayabilir.

Dört iç içe geçmiş halkanın ikonik amblem, Audi, DKW, Horch ve Wanderer'ın Auto Union AG adlı tek bir şirkette birleşmesini simgelemek üzere 1932'de tanıtılmıştı. "Purple" kod adlı Çin'e özel elektrikli araç serisinin farklı bir amblem altında mı pazarlanacağı yoksa yalnızca Audi yazısına mı sahip olacağı bilinmiyor.

Sebep, marka imajı

Reuters'ın haberine göre, planlar hakkında doğrudan bilgisi olan iki kişi, elektrikli modellerin Çin'de geliştirileceği ve yerel tedarikçilere ve teknolojilere ağırlık vereceği için, marka imajı nedeniyle böyle bir karara varıldığını ifade etti.

Audi ve SAIC, Mayıs ayında ortak bir elektrikli araç platformu geliştireceklerini duyurmuştu. Ancak son bilgilere göre, modellerin halihazırda IM Motors tarafından kullanılan SAIC kaynaklı bir mimariye sahip olması bekleniyor. Batarya paketlerinin CATL'den ve ADAS (sürücü yardım sistemi) paketinin Çinli teknoloji girişimi Momenta'dan tedarik edileceği bildiriliyor. Bu durum, Audi'nin Çin modellerini şu anda Volkswagen Grubu'nun MEB ve PPE mimarilerine dayanan kendi geliştirdiği elektrikli araçlardan farklılaştırmak istemesinin nedenini açıklayabilir.

Audi, spekülasyonlar hakkında yorum yapmayı reddetti ancak SAIC, yeni otomobillerin "otantik Audi DNA'sına sahip gerçek Audi" olacağını söyledi. Çinli platform seçimi, Volkswagen'in yazılım sorunları nedeniyle SSP mimarisindeki gecikmeyle ilgili olabilir. Ayrıca bu tercih, Çinli müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayarak, Audi'nin ülkedeki pazar payını arttırmasına yardımcı olabilir.

Temmuz ayında en çok satılan otomobiller 1 gün önce eklendi

Audi, 2024'ün ilk yarısında Çin'de 10 binden az elektrikli araç satabildi. Çinli yerel üreticilerle kıyaslandığında bu rakam oldukçe düşük. Audi'nin Çin web sitesinde şu anda listelenen tamamen elektrikli modeller arasında Q4 e-tron (FAW), Q5 e-tron (SAIC), e-tron ve e-tron GT yer alıyor. Q6 e-tron'un (SAIC) ise 2024'ün ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kaynaklar, Audi'nin Kasım ayında araçların ön gösterimini yapacağını ve yeni serinin marka hikayesine bir giriş olarak bir konsept otomobil tanıtacağını öne sürüyor. Başka bir kaynağa göre, Alman üretici 2030 yılına kadar ülkede 9 adet elektrikli araç piyasaya sürmeyi planlıyor.

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