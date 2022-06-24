Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Audi, Macaristan'daki elektrik motoru üretimini artırmak için 301 milyon euro yatırım yapacak

    2018'den bu yana Gyor fabrikasında elektrik motoru üreten şirket, Volkswagen Grubu'nun MEB ECO platformunu kullanacak yeni modeller için üretimi artırmaya hazırlanıyor.
    Oy Ver

    Audi'den elektrik motoru üretimine 301 milyon euro yatırım
    Tam Boyutta Gör

    Otomotiv devleri elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Audi'nin Macaristan'ın Gyor kentindeki fabrikasında elektrik motoru üretimini artırmak için 301 milyon euro yatırım yapacağı belirtiliyor.

    Audi'nin söz konusu yatırımı Macaristan'ın Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó tarafından doğrulandı. Henüz konuyla ilgili detaylar belli olmuş değil ancak Szijjártó, Audi'nin fabrikayı genişletmesine yardımcı olmak için devletten 21 milyon euro hibe yardımı alacağını söyledi. Fabrikanın genişletilmesiyle birlikte 500 kişiye daha ek istihdam sağlanacak.

    Fabrikada üretilecek elektrik motorlarının Volkswagen Grubu'nun ürün gamındaki tüm MEB temelli modellerde kullanılacağı belirtiliyor. Özellikle önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek kompakt ve görece daha ucuz %100 elektrikli modeller (MEB ECO) için bu kapasite artırımının yapıldığı söyleniyor. Fabrikanın genişletilmesi sonrasında üretimin 2025 yılında başlaması planlanıyor.

    Audi, Macaristan'daki elektrik motoru üretimine 2018 yılında başladı. Şimdiye dek 300 bin civarında motor üreten şirket, otomobil üretimiyle birlikte toplamda 13 bin kişiye istihdam sağlıyor. 2025 yılında Volkswagen, Skoda ve Cupra logolu kompakt elektrikli araçlar göreceğiz. Bu modellerin Macaristan'da üretilecek yeni motorları kullanan ilk araçlar olma ihtimali yüksek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M4 Pro
    POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız