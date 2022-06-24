Audi, Macaristan'daki elektrik motoru üretimini artırmak için 301 milyon euro yatırım yapacak

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Otomotiv devleri elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Audi'nin Macaristan'ın Gyor kentindeki fabrikasında elektrik motoru üretimini artırmak için 301 milyon euro yatırım yapacağı belirtiliyor.

Audi'nin söz konusu yatırımı Macaristan'ın Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó tarafından doğrulandı. Henüz konuyla ilgili detaylar belli olmuş değil ancak Szijjártó, Audi'nin fabrikayı genişletmesine yardımcı olmak için devletten 21 milyon euro hibe yardımı alacağını söyledi. Fabrikanın genişletilmesiyle birlikte 500 kişiye daha ek istihdam sağlanacak.

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Fabrikada üretilecek elektrik motorlarının Volkswagen Grubu'nun ürün gamındaki tüm MEB temelli modellerde kullanılacağı belirtiliyor. Özellikle önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek kompakt ve görece daha ucuz %100 elektrikli modeller (MEB ECO) için bu kapasite artırımının yapıldığı söyleniyor. Fabrikanın genişletilmesi sonrasında üretimin 2025 yılında başlaması planlanıyor.

Audi, Macaristan'daki elektrik motoru üretimine 2018 yılında başladı. Şimdiye dek 300 bin civarında motor üreten şirket, otomobil üretimiyle birlikte toplamda 13 bin kişiye istihdam sağlıyor. 2025 yılında Volkswagen, Skoda ve Cupra logolu kompakt elektrikli araçlar göreceğiz. Bu modellerin Macaristan'da üretilecek yeni motorları kullanan ilk araçlar olma ihtimali yüksek.

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Audi'den elektrik motoru üretimine 301 milyon euro yatırım