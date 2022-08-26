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Alman otomotiv devi Audi, düzenlenen bir basın toplantısında Formula 1'e katılacağını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Audi, 2026 yılından itibaren motor tedarikçisi olarak Formula 1'e dahil olacak. Audi İcra Kurulu Başkanı Markus Duesmann, konuyla ilgili açıklamasında, 2026'da yürürlüğe girecek güç ünitesi kurallarının tercihlerinde kilit rol oynadığını belirtti.

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Daha önce açıklanan kurallara baktığımızda, 2026 itibarıyla güç ünitelerinin mevcut turboşarjlı V6 motorların mimarisini koruyacağını ancak artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacağını görüyoruz. Formula 1 ayrıca 2030'a kadar karbon nötr olmayı planlıyor. Bu da Audi'nin stratejisiyle örtüşüyor.

Audi, henüz Formula 1'de hangi takımla iş birliği yapacağını açıklamadı. Bu detayın yıl sonuna doğru duyurulacağı öğrenildi. Öte yandan Alman üreticinin şampiyonada Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre merkezli Sauber ile anlaşma imzaladığı ve takımın hisselerini satın alacağı konuşuluyor.

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Audi, Formula 1'e katılacağını resmi olarak duyurdu