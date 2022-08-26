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    Audi, Formula 1'e katılacağını resmi olarak duyurdu

    Bugün yapılan basın toplantısında Audi'nin 2026 yılından itibaren Formula 1'de motor tedarikçisi olarak yer alacağı duyuruldu. Alman üreticinin hangi takımla çalışacağı henüz net değil.
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    Audi, Formula 1'e katılacağını resmi olarak duyurdu
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    Alman otomotiv devi Audi, düzenlenen bir basın toplantısında Formula 1'e katılacağını resmen açıkladı.

    Yapılan açıklamaya göre Audi, 2026 yılından itibaren motor tedarikçisi olarak Formula 1'e dahil olacak. Audi İcra Kurulu Başkanı Markus Duesmann, konuyla ilgili açıklamasında, 2026'da yürürlüğe girecek güç ünitesi kurallarının tercihlerinde kilit rol oynadığını belirtti.

    Daha önce açıklanan kurallara baktığımızda, 2026 itibarıyla güç ünitelerinin mevcut turboşarjlı V6 motorların mimarisini koruyacağını ancak artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacağını görüyoruz. Formula 1 ayrıca 2030'a kadar karbon nötr olmayı planlıyor. Bu da Audi'nin stratejisiyle örtüşüyor.

    Audi, henüz Formula 1'de hangi takımla iş birliği yapacağını açıklamadı. Bu detayın yıl sonuna doğru duyurulacağı öğrenildi. Öte yandan Alman üreticinin şampiyonada Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre merkezli Sauber ile anlaşma imzaladığı ve takımın hisselerini satın alacağı konuşuluyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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