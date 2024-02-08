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    Audi RS6 Avant'ın daha da hızlı bir versiyonu geldi

    Audi, RS6 Avant adlı süperspor performansı sunan station wagon modeline, sınırlı sayıda üreteceği RS6 Avant GT adlı daha hızlı ve daha özel görünümlü yeni bir versiyon ekledi.

    Audi RS6 Avant, 621 beygir gücüne sahip V8 motoruyla süperspor otomobilleri aratmayan bir station wagon otomobil. 3.3 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerine rağmen 5 kişilik oturma alanına ve geniş de bir bagaja sahip. Audi, RS6 Avant modeli için yeni tanıttığı versiyon ile bu aracın performansını bir basamak daha yukarıya taşıyor.

    Audi RS6 Avant GT olarak adlandırılan bu yeni versiyon, yine aynı çift turbolu 4.0 litrelik V8 motoru kullanıyor. Bu versiyonda beygir gücü değişmeszken, aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 0.1 saniye daha kısalarak 3.2 saniyeye iniyor. 200 km/s hıza ulaşma süresinde de 1.5 saniyelik bir iyileşme ile 11.5 saniye değeri görülüyor. 

    Düz yoldaki hızlanma değerlerinde yapılan bu iyileştirmelere ek olarak, manuel coilover süspansiyon sistemi ile standart RS6 Avant'a göre 10 mm'e kadar daha da alçaklık da sağlanabiliyor. Daha sert stabilizer bar'lar, 3 yönlü elektronik ayarlanabilir amortisörler ve güncellenmiş diferansiyel gibi özellikler de yine bu yeni özel versiyonda karşımıza çıkıyor. Bu versiyonda yola daha iyi tutunan Continental Sport Contact 7 lastiklere de yer verilmiş.

    Audi'nin en hızlı station wagon'u RS6 Avant GT tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Audi tasarımcıları bu yeni RS6 Avant GT versiyonunun tasarımında firmanın efsanevi Audi 90 Quattro IMSA GTO yarış otomobilinden ilham almışlar. İkonik kırmızı, beyaz ve siyah yarış çizgileri ile 22 inç'lik jantlar bu benzerliğin en büyük örneklerinden. Audi ayrıca araçta çeşitli renk kombinasyonları sunacağını da belirtiyor. 

    RS6 Avant GT'nin standart RS6 Avant'tan farkları arasında karbonfiber kaput da yer alıyor. Buna ek olarak yeni çamurluk tasarımı ön tekerleklerin arkasında daha verimli bir hava akışı sağlıyor. Son olarak da aracın dışında birçok noktada GT amblemlerini görüyoruz.

    İç mekanda ise bolca siyah deri ve Alcantara malzemeye kırmızı dikişler eşlik ediyor. Karbonfiber sırtlıklara sahip yeni spor yarış koltukları ve orta konsolda "limited edition" amblemi gibi detaylar, aracın çok özel olduğunu sürücü ve yolculara fazlasıyla hissettirecek görünüyor.

    Audi'nin en hızlı station wagon'u RS6 Avant GT tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Bu araç aslında gerçekten de çok özel olacak. Çünkü Audi RS6 Avant GT'lerden sadece 660 adet üretmeyi planlıyor. Bu araçların üretiminin yarısı ise neredeyse el işçiliği ile yapılacak. Aracın fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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