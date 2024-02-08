Audi RS6 Avant'ın daha da hızlı bir versiyonu geldi

Audi RS6 Avant, 621 beygir gücüne sahip V8 motoruyla süperspor otomobilleri aratmayan bir station wagon otomobil. 3.3 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerine rağmen 5 kişilik oturma alanına ve geniş de bir bagaja sahip. Audi, RS6 Avant modeli için yeni tanıttığı versiyon ile bu aracın performansını bir basamak daha yukarıya taşıyor.

Audi RS6 Avant GT olarak adlandırılan bu yeni versiyon, yine aynı çift turbolu 4.0 litrelik V8 motoru kullanıyor. Bu versiyonda beygir gücü değişmeszken, aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 0.1 saniye daha kısalarak 3.2 saniyeye iniyor. 200 km/s hıza ulaşma süresinde de 1.5 saniyelik bir iyileşme ile 11.5 saniye değeri görülüyor.

Düz yoldaki hızlanma değerlerinde yapılan bu iyileştirmelere ek olarak, manuel coilover süspansiyon sistemi ile standart RS6 Avant'a göre 10 mm'e kadar daha da alçaklık da sağlanabiliyor. Daha sert stabilizer bar'lar, 3 yönlü elektronik ayarlanabilir amortisörler ve güncellenmiş diferansiyel gibi özellikler de yine bu yeni özel versiyonda karşımıza çıkıyor. Bu versiyonda yola daha iyi tutunan Continental Sport Contact 7 lastiklere de yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Audi tasarımcıları bu yeni RS6 Avant GT versiyonunun tasarımında firmanın efsanevi Audi 90 Quattro IMSA GTO yarış otomobilinden ilham almışlar. İkonik kırmızı, beyaz ve siyah yarış çizgileri ile 22 inç'lik jantlar bu benzerliğin en büyük örneklerinden. Audi ayrıca araçta çeşitli renk kombinasyonları sunacağını da belirtiyor.

RS6 Avant GT'nin standart RS6 Avant'tan farkları arasında karbonfiber kaput da yer alıyor. Buna ek olarak yeni çamurluk tasarımı ön tekerleklerin arkasında daha verimli bir hava akışı sağlıyor. Son olarak da aracın dışında birçok noktada GT amblemlerini görüyoruz.

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İç mekanda ise bolca siyah deri ve Alcantara malzemeye kırmızı dikişler eşlik ediyor. Karbonfiber sırtlıklara sahip yeni spor yarış koltukları ve orta konsolda "limited edition" amblemi gibi detaylar, aracın çok özel olduğunu sürücü ve yolculara fazlasıyla hissettirecek görünüyor.

Tam Boyutta Gör Bu araç aslında gerçekten de çok özel olacak. Çünkü Audi RS6 Avant GT'lerden sadece 660 adet üretmeyi planlıyor. Bu araçların üretiminin yarısı ise neredeyse el işçiliği ile yapılacak. Aracın fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Audi'nin en hızlı station wagon'u RS6 Avant GT tanıtıldı