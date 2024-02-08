Audi RS6 Avant'ın daha da hızlı bir versiyonu geldi

Audi RS6 Avant, 621 beygir gücüne sahip V8 motoruyla süperspor otomobilleri aratmayan bir station wagon otomobil. 3.3 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerine rağmen 5 kişilik oturma alanına ve geniş de bir bagaja sahip. Audi, RS6 Avant modeli için yeni tanıttığı versiyon ile bu aracın performansını bir basamak daha yukarıya taşıyor.
Audi RS6 Avant GT olarak adlandırılan bu yeni versiyon, yine aynı çift turbolu 4.0 litrelik V8 motoru kullanıyor. Bu versiyonda beygir gücü değişmeszken, aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 0.1 saniye daha kısalarak 3.2 saniyeye iniyor. 200 km/s hıza ulaşma süresinde de 1.5 saniyelik bir iyileşme ile 11.5 saniye değeri görülüyor.
Düz yoldaki hızlanma değerlerinde yapılan bu iyileştirmelere ek olarak, manuel coilover süspansiyon sistemi ile standart RS6 Avant'a göre 10 mm'e kadar daha da alçaklık da sağlanabiliyor. Daha sert stabilizer bar'lar, 3 yönlü elektronik ayarlanabilir amortisörler ve güncellenmiş diferansiyel gibi özellikler de yine bu yeni özel versiyonda karşımıza çıkıyor. Bu versiyonda yola daha iyi tutunan Continental Sport Contact 7 lastiklere de yer verilmiş.
RS6 Avant GT'nin standart RS6 Avant'tan farkları arasında karbonfiber kaput da yer alıyor. Buna ek olarak yeni çamurluk tasarımı ön tekerleklerin arkasında daha verimli bir hava akışı sağlıyor. Son olarak da aracın dışında birçok noktada GT amblemlerini görüyoruz.
İç mekanda ise bolca siyah deri ve Alcantara malzemeye kırmızı dikişler eşlik ediyor. Karbonfiber sırtlıklara sahip yeni spor yarış koltukları ve orta konsolda "limited edition" amblemi gibi detaylar, aracın çok özel olduğunu sürücü ve yolculara fazlasıyla hissettirecek görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.