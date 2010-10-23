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Audi Q7'nin 3.0 TDI motoru artık daha ekonomik ve çevreci!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
1
34
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Audi Q7'nin 3.0 TDI motoru artık daha ekonomik ve çevreci!
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Audi'nin çok beğenilen ve önemli satış rakamlarına ulaşan SUV modeli Q7'nin dizel motoru 3.0 TDI artık daha iddialı. Euro 5 standartlarına uyum sağlaması için revize edilen motorun hem emisyon hem de yakıt tüketim değerleri azaltılmış.

3.0 litre hacme sahip common-rail teknolojili turbo dizel motor maksimum 204 beygir güç ve 1250-2750 devir/dakika aralığında 450 NM tork üretiyor. Start-stop sistemi ise Q7 durduğunda motoru kapatıp hareket ederken tekrar çalıştırarak emisyon ve tüketim değerlerinin azalmasına destek oluyor. 8 kademeli tiptronic şanzımana sahip Q7'lerde Quattro 4 tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. 0'dan 100 kilometre/saate 9.1 saniyede ulaşan Q7 3.0 TDI, standart süspansiyonla maksimum 202 kilometre/saat, opsiyonel havalı süspansiyonla ise 205 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

Audi'nin yeni 3.0 TDI Q7 için verdiği ortalama yakıt tüketim değeri de çok etkileyici: Sadece 7.2 litre/100 kilometre! Geliştirilen turbo dizel motorun karbondioksit emisyon değeri ise 189 gram/kilometre. Otomobilin Almanya satış fiyatının 52.000 Euro'dan başlayacağı belirtiliyor.


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ferisss 8 yıl
Fakir cipi fakir
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AhmedKaymakcı 8 yıl

ferisss
Fakir cipi fakir

Zengin cipi ne o zaman
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yc#1 9 yıl
Cüssesi ve sürekli dört çeker sistemi düşünüldüğünde yakıt tüketimi takdire şayan.
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taner11 9 yıl
Şehir İçinde Gereksiz
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kodak 9 yıl
beygir gücü 204 değilde 240 olması lazım galiba
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Duratorq 9 yıl

kodak

beygir gücü 204 değilde 240 olması lazım galiba


Makyajlı 3.0 TDI Audi Q7 motoru zaten 240 beygir ve 550 NM.

Ancak bu versiyon tamamen düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleri için geliştirilmiş, o yüzden 204 hp 450 NM.
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::Ashes:: 9 yıl
7 litre çok iyi bi değer sonuçta jeep ve 200beygir yani..
Bmw 3.16lar bile okadar yakıyordu 1.6 benzinli 100beygir..
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lorienarchers 9 yıl
çok hoş bişey
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HoLY.oNE 9 yıl
bunlari gordukten sonra s250 cdi BE ne kadar elestrilsde bsarili oldugu ortada
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jay jay justified 9 yıl
Bir filin, züccaciyede tezgahtar olması diyeyim. En uygunu bu herhalde. Çevrecilik de ele ayağa düştü iyice
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ekorender 9 yıl

HoLY.oNE

bunlari gordukten sonra s250 cdi BE ne kadar elestrilsde bsarili oldugu ortada

Kesinlikle. Mercedes'in 2100 cc'lik CDI leri gerçekten çok çok başarılı. Özellikle bu rakamları gördükten sonra.
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