Audi Q7'nin 3.0 TDI motoru artık daha ekonomik ve çevreci!

Audi'nin çok beğenilen ve önemli satış rakamlarına ulaşan SUV modeli Q7'nin dizel motoru 3.0 TDI artık daha iddialı. Euro 5 standartlarına uyum sağlaması için revize edilen motorun hem emisyon hem de yakıt tüketim değerleri azaltılmış.

3.0 litre hacme sahip common-rail teknolojili turbo dizel motor maksimum 204 beygir güç ve 1250-2750 devir/dakika aralığında 450 NM tork üretiyor. Start-stop sistemi ise Q7 durduğunda motoru kapatıp hareket ederken tekrar çalıştırarak emisyon ve tüketim değerlerinin azalmasına destek oluyor. 8 kademeli tiptronic şanzımana sahip Q7'lerde Quattro 4 tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. 0'dan 100 kilometre/saate 9.1 saniyede ulaşan Q7 3.0 TDI, standart süspansiyonla maksimum 202 kilometre/saat, opsiyonel havalı süspansiyonla ise 205 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

Audi'nin yeni 3.0 TDI Q7 için verdiği ortalama yakıt tüketim değeri de çok etkileyici: Sadece 7.2 litre/100 kilometre! Geliştirilen turbo dizel motorun karbondioksit emisyon değeri ise 189 gram/kilometre. Otomobilin Almanya satış fiyatının 52.000 Euro'dan başlayacağı belirtiliyor.