Audi, R8'i kıskandıracak bir modelle geliyor: 2011 R8 GT!

Audi'nin super coupe modeli R8'i çoğunuz duymuşsunuzdur. Mükemmel tasarım ve motor özellkleriyle markanın model gamı içerisinde çok özel bir yere sahip olan R8'in sadece 333 tane üretilecek bir versiyonu yola çıkmaya hazırlanıyor: Audi R8 GT!

Üretilecek R8 GT sayısının bu kadar az olmasından dolayı bu aracı almayı düşünenler kesinlikle çok hızlı hareket etmeli. Paris Motor Show 2010'da araca çok fazla ilginin olduğu ve aracı almak için sıraya girmek isteyen müşterilerden bahsediliyor!

R8 GT, R8'e göre özellikle 2 noktada bir kaç adım ileri gitmiş durumda. Bunlar ağırlığının azaltılması ve motor gücünün arttırılması. R8 yaklaşık 100 kg hafifletilmiş. Ayrıca 5.2 litre V10 motorunun gücü de 525 beygirden 560 beygire yükseltilmiş. Ancak spor otomobil kulanıcıların daha çok tercih ettiği manuel şanzımanlı bir R8 GT alamıyorsunuz, otomobil sadece yarı otomatik R-Tronic şanzıman ile satılacak.

Sınırlı versiyon olduğu için gelecek yaz bazı galerilerde görülmeye başlanacak bu müthiş otomobilin Avrupa fiyatının 198.000 dolardan başlayacağı Audi tarafından açıklanmış durumda. Bakalım Türkiye'de R8 GT'yi tercih edecek bir müşteri çıkacak mı!