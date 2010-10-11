Audi, R8'i kıskandıracak bir modelle geliyor: 2011 R8 GT!

Audi'nin super coupe modeli R8'i çoğunuz duymuşsunuzdur. Mükemmel tasarım ve motor özellkleriyle markanın model gamı içerisinde çok özel bir yere sahip olan R8'in sadece 333 tane üretilecek bir versiyonu yola çıkmaya hazırlanıyor: Audi R8 GT!
Üretilecek R8 GT sayısının bu kadar az olmasından dolayı bu aracı almayı düşünenler kesinlikle çok hızlı hareket etmeli. Paris Motor Show 2010'da araca çok fazla ilginin olduğu ve aracı almak için sıraya girmek isteyen müşterilerden bahsediliyor!
R8 GT, R8'e göre özellikle 2 noktada bir kaç adım ileri gitmiş durumda. Bunlar ağırlığının azaltılması ve motor gücünün arttırılması. R8 yaklaşık 100 kg hafifletilmiş. Ayrıca 5.2 litre V10 motorunun gücü de 525 beygirden 560 beygire yükseltilmiş. Ancak spor otomobil kulanıcıların daha çok tercih ettiği manuel şanzımanlı bir R8 GT alamıyorsunuz, otomobil sadece yarı otomatik R-Tronic şanzıman ile satılacak.
Sınırlı versiyon olduğu için gelecek yaz bazı galerilerde görülmeye başlanacak bu müthiş otomobilin Avrupa fiyatının 198.000 dolardan başlayacağı Audi tarafından açıklanmış durumda. Bakalım Türkiye'de R8 GT'yi tercih edecek bir müşteri çıkacak mı!
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vikipedi, özgür ansiklopediGit ve: kullan, ara
Bugatti Veyron msk
Üretici marka: Bugatti
Ülkesi:
Model Adı: Veyron 16/4
Üretim yılı: 2003
Motor tipi: 7999 cc ,16 silindir, W tipi motor , Çap x Strok 84,0 mm x 90,3 mm ,Fren efektif basıncı: 11,90 bar Ortalama piston hızı: 18,1 m/sn.
Motor gücü: 1001 bg (882 kW)
Tork: 1250 Nm
Max. Hız: 408.47 km/sa.(268 mph)
0-100 km/s: 2,5 sn.
Sıkıştırma oranı: 11,75 : 1
Şanzıman: 7 gtronic ve 4 matic
Uzunluk: 4466mm
Genişlik: 1998mm
Yükseklik: 1206mm
Bugatti firmasının, Bugatti Veyron olarak bilinen Veyron 16.4 modeli; dünyanın en yüksek hızına ulaşabilen (431,072 km/sa.), en fazla motor gücüne sahip (1200 bg) ve en pahalı (2.5 milyon Avro) seri üretim halindeki otomobili. Veyron, ismini, Bugatti yarış pilotu ve 24 saatlik Le Mans Yarışı'nı 1939'da kazanan Pierre Veyron'dan alır.
Ferdinand Porsche'nin torunu dönemin Volkswagen Genel Müdürü Ferdinand Piech'in 2001 Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünyanın en hızlı, en güçlü ve en pahalı arabasını üretmek üzere söz vermesiyle başlayan Bugatti Veyron projesi, 2003 yılında üretime hazır hale geldi.
Aynı yıl, dünyanın en zor pistlerinden biri Laguna Seca'da yapılan test sürüşleri sırasında aracın pistten çıkması nedeniyle üretimin durdurulmasına karar verildi.
Ferdinand Piech'in 2003 yılında emekli olmasının ardından, yeni Genel Müdür Bernd Pischetsrieder projenin başına Thomas Bscher'i getirdi. Bscher, yaklaşık bir yıl içinde performansı biraz daha düşük ama testlerde devrilmeyen bir Bugatti Veyron geliştirdi. 2003 ve 2005 model Bugatti Veyronlar 0'dan 100 kilometreye 2,5 saniyede çıkabilmektedirler.[1]
Bugatti Veyron ekonomik olarak Volkswagen'e büyük zarar teşkil etmektedir. Veyron'un fiyatı 1.5 milyon Avro gibi yüksek bir tutar olsa da, toplam üretim masrafı yaklaşık 2-3 milyon Avrodur.
Üretim halindeki Bugatti Veyron ilk olarak 19 Ekim, 2005 tarihinde Tokyo Araba Fuarı'nda gösterildi.
2005 yılındaki Dubai Araba Fuarı'nda, teşhir edilen Veyron dahil 6 adet satılması ve 45 adet Veyron'un da Şubat ayına sipariş edilmesiyle Bugatti Veyron projesinin akışı tamamen değişti. 5 yılda 300 adet üretilmesi öngörülen Bugatti Veyron'un üretim süresi 8 yıla yükseltilmiştir, bu süre içinde üretilecek Bugatti Veyron sayısının bine yakın olması beklenmektedir.
Amerika'da ilk kez 2006 yılındaki Los Angeles Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilendi.
Bugatti Veyron ile yapılan en yüksek hızı (407 km/sa.), Car and Driver dergisinin editörü Csaba Csere, Volkswagen'in Ehra-Liessen test pistinde gerçekleştirdi.Daha sonra bu yıl düzenlenen Veyron modelinin Super Sport™ versiyonu 431.072 km\h hız ile, dünya birinciliği olan S.S.C.(Shelby Super Cars) Ultimate Aero 412 modelini geçerek rekorun altına adını yazdırmıştır.
7 vitesi olan Bugatti Veyron'un 0'dan 321,9 km/sa. hıza çıkışı; McLaren F1'in 193,1 km/sa.'ten 321,9 km/sa. hıza çıkışından daha hızlıdır. Aracın Benzin deposu 100 Litreliktir. Normal kullanımda 100 Km`de yakit tüketimi 20 Litredir. Ancak araba tam güç ile sürüldügünde 100 Km`de 100 Litre Benzin tüketmektedir, buda 12 dakikada deponun boşalacağı anlamına gelmektedir.
Bugatti Veyron, fabrika dışında dünyada 20 Bentley bayiinde satılır. Bakım ve tamiri de bu bayilerde yaptırılabilir.
Süper bi makina. Buna sarılarak uyuyabilirim . Bi arabaya verilecek bu kadar çok param olsaydı eğer hiç düşünmeden bi tane alırdım; hatta kırmızısından alırdım. Bi kere farklı bi araç. Yani bi düşünün yollarda bi Ferrari görme olasılığınız daha fazladır(istanbul gibi yerde yaşıyorsanız). Ama kaç kişide R8 GT vardırki?? Kesin bi caddeden geçerken insanların bakmaktan boynu kırılırdı heralde