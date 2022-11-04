Audi, Twitter reklamlarını durduran şirketler arasına katıldı: Liste kabarıyor!

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Gıda şirketi General Mills, Oreo yapımcısı Mondelez International, Pfizer Inc. ve Volkswagen’in ardından konuya yakın kaynaklara göre Audi, şirketin Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra Twitter reklamlarını geçici olarak durduran dev firmalar arasına katıldı.

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Elon Musk’ın Twitter’da köklü değişikliklere gitmesi ve içerik denetimi konusunda farklı fikirlere sahip olması belirsizlik yaratıyor. Yukarıda belirttiğimiz bazı firmalar da bu belirsizlik ortamında durmaktan endişe duyarak bir süreliğine Twitter’a reklam vermeyeceklerini açıkladı.

Dev firmalar Twitter reklamlarını durduruyor

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Twitter reklamlarını durdurduklarını açıklayan son firmalar ise Audi ve gıda şirketi General Mills oldu. Bir süre önce General Motors’da Twitter reklamlarını durdurma kararı almıştı. Bu firmaların ve reklam verenlerin sayıları ise artmaya devam ediyor. Zira büyük bir reklam ajansının yöneticisi, yaklaşık 20 müşterisinin Twitter harcamalarını geçici olarak durdurduğunu aktarmış durumda. Öyle ki zaten inişli çıkışlı bir platform olan Twitter’ın son dönemdeki belirsiz yapısı onu, reklam verenler gözünde Google ve Meta gibi platformlar karşısında hiçte cazip kılmıyor.

Öte yandan Elon Musk, Coca-Cola, Unilever ve Google gibi müşterilere sahip olan dünyanın en büyük reklam şirketi WPP PLC başta olmak üzere çeşitli reklam şirketleriyle görüşmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen toplantılarda Twitter’ın reklam verenler için güvenli olduğu, gelecekte de botların kaldırılmasıyla daha güvenli olacağı vurgulanıyor.

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Audi, Twitter reklamlarını durduran şirketler arasına katıldı