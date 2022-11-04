Audi, Twitter reklamlarını durduran şirketler arasına katıldı: Liste kabarıyor!

Gıda şirketi General Mills, Oreo yapımcısı Mondelez International, Pfizer Inc. ve Volkswagen’in ardından konuya yakın kaynaklara göre Audi, şirketin Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra Twitter reklamlarını geçici olarak durduran dev firmalar arasına katıldı.
Elon Musk’ın Twitter’da köklü değişikliklere gitmesi ve içerik denetimi konusunda farklı fikirlere sahip olması belirsizlik yaratıyor. Yukarıda belirttiğimiz bazı firmalar da bu belirsizlik ortamında durmaktan endişe duyarak bir süreliğine Twitter’a reklam vermeyeceklerini açıkladı.
Dev firmalar Twitter reklamlarını durduruyor
Twitter reklamlarını durdurduklarını açıklayan son firmalar ise Audi ve gıda şirketi General Mills oldu. Bir süre önce General Motors’da Twitter reklamlarını durdurma kararı almıştı. Bu firmaların ve reklam verenlerin sayıları ise artmaya devam ediyor. Zira büyük bir reklam ajansının yöneticisi, yaklaşık 20 müşterisinin Twitter harcamalarını geçici olarak durdurduğunu aktarmış durumda. Öyle ki zaten inişli çıkışlı bir platform olan Twitter’ın son dönemdeki belirsiz yapısı onu, reklam verenler gözünde Google ve Meta gibi platformlar karşısında hiçte cazip kılmıyor.
Öte yandan Elon Musk, Coca-Cola, Unilever ve Google gibi müşterilere sahip olan dünyanın en büyük reklam şirketi WPP PLC başta olmak üzere çeşitli reklam şirketleriyle görüşmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen toplantılarda Twitter’ın reklam verenler için güvenli olduğu, gelecekte de botların kaldırılmasıyla daha güvenli olacağı vurgulanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence