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Audi'nin Yeni Elektrikli Canavarı: e-tron Spyder

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Audi'nin Yeni Elektrikli Canavarı: e-tron Spyder
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Audi, elektrikli otomobil ailesi olan e-tron'u büyütmeye devam ediyor.Paris Motor Show 2010'da yeni elektrikli canavarı e-tron Spyder'ı tanıtan Audi, elektrikli modeller için yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya başladı.

Konsept bir otomobil olan e-tron Spyder, 2 elektrik motoru ve 300 beygir gücünde 6 silindirli çift turbo TDI motor sayesinde tahrik ediliyor. Elektrik motorlarının ikisi de aynı güç değerine ulaşıyorlar: 88 beygir. Motorların toplam tork değeri ise çok etkileyici: 1002 NM! (TDI motordan 650 NM, elektrikli motorlardan ise 352 NM)

0'dan 100 kilometre'ye 4.4 saniyede ulaşabilen e-tron Spyder'ın maksimum hızı ise 250 km/saat ile sınırlandırılmış. 2.2 litre/100km gibi inanılmaz bir tüketime sahip olan aracın karbondioksit emisyonu değeri ise sadece 59 gram/kilometre. Her ne kadar 9.1 kilowatt-saat enerjili bataryaları ön tarafa monte edilmiş olsa da Audi aracın ağırlığını düşük tutmayı başarmış ve ağırlığın şase üzerinde eşit dağılmasını sağlamış

1450 kilogram ağırlığındaki e-tron Spyder, sadece elektrik motorlarından aldığı güçle eğer 60 kilometre/saat hız geçilmezse 50 kilometre yol alabiliyor. Audi, bu değerlerin şehir içi kullanımı için fazlasıyla yeteceğini belirtiyor ve yetmezse kaputun altında bizleri bekleyen 300 beygirlik bir canavarın olduğunu da hatırlatıyor!


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itsthehallowman 9 yıl

Scorpion28
Audi neden hep hız sınırını 250 ile sınırlandırıyor ?

aracı fazla iyi yaptıklarını sonradan farkedip biraz kısıyorlar olabilir
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itsthehallowman 9 yıl
2011 de bile hala bir araba üretemeyen ülkenin vatandaşı olarak ruh bunaltıcı, ezici, utandırıcı bir araç olmuş.
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bortecinenumu 9 yıl
Dikiz aynası hariç çok yakışıklı olmuş
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Magilum 9 yıl
Serin araba, bro..
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séquestre 9 yıl
Buna elektrik mi yeter?
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Nz9 9 yıl
adamlar yapıyo abi ama TÜP 4 ever :D
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acheron 9 yıl
ne çok araba çıktı bu aralar her gördüğüm araca aşık oluyorum
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lvlono 9 yıl
İki elektrik motoru ön tekerlere, TDI motor ise arka tekerleremi bağlı acaba (yada tersi)?
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MaTaDoR 9 yıl
Arkası çok tipsiz olmuş. Ama dikkatimi çeken bir detay aracın jantları oldu. Bu jantlar sanki ön fren disklerini ve aküleri soğutma işlevini de yerine getiriyor gibi çünkü fan gibi kanatları bulunuyor. Araç hareket halindeyken ciddi bir üfleme üreteceği çok açık ve eğer bundan yararlanılıyorsa çok zekice. ;)
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atilla-R 9 yıl
Hayvan gibide pahalı olur bu
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timescape 9 yıl
Şahsi fikrim ;
maksimum 60km/saat hızla 50 km menzili olan araç nasıl elektrikli olabiliyor anlamıyorum, 300 hp'lik petrol yakıtı kullanan araç 2.2 ortalama ile çalışıyormuş , acaba saatte 60 km ile giderken mi bu değeri yapıyor yoksa 180 km hıza çıktığında 12 lt//100 km yi buluyormu.
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StevenGerrard 9 yıl
ön ızgaraları çok büyük
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Batuist 9 yıl
Gerçekten muhteşem bir araç.. 2.2lt tüketim değeri fazla söze gerek bırakmıyor..
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buraoca2 9 yıl
Bende tam tersini düşünüyorum. Bu kadar az buton olunca fazla sade olmuş :D Birazcık çekici hale getirmek lazım diymi :D Ama dışına diyicek birşey yok, cidden güzel ve farklı bir çalışma olmuş :)
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hunter06 9 yıl
dışı fena değil içi daha güzel olabilirdi
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