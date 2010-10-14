Audi'nin Yeni Elektrikli Canavarı: e-tron Spyder

Audi, elektrikli otomobil ailesi olan e-tron'u büyütmeye devam ediyor.Paris Motor Show 2010'da yeni elektrikli canavarı e-tron Spyder'ı tanıtan Audi, elektrikli modeller için yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya başladı.

Konsept bir otomobil olan e-tron Spyder, 2 elektrik motoru ve 300 beygir gücünde 6 silindirli çift turbo TDI motor sayesinde tahrik ediliyor. Elektrik motorlarının ikisi de aynı güç değerine ulaşıyorlar: 88 beygir. Motorların toplam tork değeri ise çok etkileyici: 1002 NM! (TDI motordan 650 NM, elektrikli motorlardan ise 352 NM)

0'dan 100 kilometre'ye 4.4 saniyede ulaşabilen e-tron Spyder'ın maksimum hızı ise 250 km/saat ile sınırlandırılmış. 2.2 litre/100km gibi inanılmaz bir tüketime sahip olan aracın karbondioksit emisyonu değeri ise sadece 59 gram/kilometre. Her ne kadar 9.1 kilowatt-saat enerjili bataryaları ön tarafa monte edilmiş olsa da Audi aracın ağırlığını düşük tutmayı başarmış ve ağırlığın şase üzerinde eşit dağılmasını sağlamış

1450 kilogram ağırlığındaki e-tron Spyder, sadece elektrik motorlarından aldığı güçle eğer 60 kilometre/saat hız geçilmezse 50 kilometre yol alabiliyor. Audi, bu değerlerin şehir içi kullanımı için fazlasıyla yeteceğini belirtiyor ve yetmezse kaputun altında bizleri bekleyen 300 beygirlik bir canavarın olduğunu da hatırlatıyor!