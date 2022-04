Avatar 2'nin ismi ve logosu paylaşıldı: Fragman yakında

Tam Boyutta Gör

2009 yılında yayınlanan ve özellikle gişe anlamında büyük başarı yakalayan Avatar serisinin ikinci filmi bildiğiniz gibi bir süredir yapım aşamasında. Geçtiğimiz saatlerde de filmin ismi ve logosu paylaşıldı.

Avatar The Way Of Water

Haberin girişinde görmüş olduğunuz resim filmin logosu. Logodan da anlayabileceğiniz gibi filmin ismi Avatar The Way Of Water. Daha öncesinde gelen bilgilerden zaten filmin su odaklı bir film olacağını biliyorduk, bu bilgi isimle de onaylanmış oldu. Ayrıca filmin fragmanı için de güzel bir haber geldi. Avatar 2'nin fragmanı Doctor Strange 2'nin sinemadaki gösterimlerinden önce yayınlanacak. Yani bir hafta içerisinde fragmanı göreceğiz diyebiliriz.

İkinci filmin senaristliğini ve yönetmenliğini James Cameron yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Zoe Saldana, Kate Winslet, Jemaine Clement, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Michelle Yeoh, Stephen Lang ve Giovanni Ribisi gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Aralık 2022.

