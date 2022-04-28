Avatar 2'nin ismi ve logosu paylaşıldı: Fragman yakında

2009 yılında yayınlanan ve özellikle gişe anlamında büyük başarı yakalayan Avatar serisinin ikinci filmi bildiğiniz gibi bir süredir yapım aşamasında. Geçtiğimiz saatlerde de filmin ismi ve logosu paylaşıldı.
Avatar The Way Of Water
Haberin girişinde görmüş olduğunuz resim filmin logosu. Logodan da anlayabileceğiniz gibi filmin ismi Avatar The Way Of Water. Daha öncesinde gelen bilgilerden zaten filmin su odaklı bir film olacağını biliyorduk, bu bilgi isimle de onaylanmış oldu. Ayrıca filmin fragmanı için de güzel bir haber geldi. Avatar 2'nin fragmanı Doctor Strange 2'nin sinemadaki gösterimlerinden önce yayınlanacak. Yani bir hafta içerisinde fragmanı göreceğiz diyebiliriz.
İkinci filmin senaristliğini ve yönetmenliğini James Cameron yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Zoe Saldana, Kate Winslet, Jemaine Clement, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Michelle Yeoh, Stephen Lang ve Giovanni Ribisi gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Aralık 2022.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.