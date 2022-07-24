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    Ubisoft'un Avatar oyunu Avatar: Frontiers of Pandora bir kez daha ertelendi

    James Cameron'ın 2009'da yayınladığı popüler film Avatar'ın Ubisoft tarafından geliştirilen oyunu Avatar: Frontiers of Pandora ne yazık ki bir kez daha ertelendi.
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    Avatar: Frontiers of Pandora bir kez daha ertelendi
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    Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise The Division 2'yi geliştiren stüdyo Massive Entertainment'ın yaptığı Avatar oyunundan kötü haber geldi.

    Avatar: Frontiers of Pandora Ertelendi

    Tam ismi Avatar: Frontiers of Pandora olan yeni Avatar oyunu ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde 2023 mali yılına ertelendi. Daha öncesinde 2022 mali yılında çıkış yapması beklenen oyun için yaklaşık bir yıl ertelendi diyebiliriz. 2023 mali yılı 2023 Nisan ayında başlıyor ve 20234 Mart ayında sonlanıyor.

    Avatar: Frontiers of Pandora'da daha önce de açıklandığı gibi oyun motoru olarak Snowdrop Engine kullanılıyor. Son açıklamalara göre oyunda son dönemin sevilen teknolojisi ışın izleme bulunacak. Ayrıca geliştiricilere göre oyun hem Ray Tracing Global Illumination hem de Reflections'ı destekleyecek. Ubisoft, ışın izleme sayesinde Pandora'yı daha önce yapamadığı şekilde aydınlatabileceğini iddia ediyor.

    Avatar: Frontiers of Pandora; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Stadia ve Luna için çıkış yapacak. 

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