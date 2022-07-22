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    The Last of Us Part I Remake'ten oynanış videosu paylaşıldı

    Oyun dünyasının önemli yapımlarından birisi olan The Last of Us Part 1 Remake'in oynanış videosu geldi. 11 dakikalık oynanış videosunu haberimizde bulabilirsiniz.
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    The Last of Us Part I Remake'ten oynanış videosu paylaşıldı
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Naughty Dog'un yaptığı The Last of Us Part 1 Remake'ten oynanış videosu geldi.

    The Last of Us Part 1 Remake, 2 Eylül 2022'de PlayStation 5 için çeşitli geliştirmeler ile çıkış yapacak. Özellikle grafiksel anlamda bir hayli güzel gözüküyor. Oyunun ayrıca PC için de çıkış yapacağı tahmin ediliyor ancak şu an için bir tarih bilinmiyor.

    The Last of Us Part I Remake Oynanış Videosu

    Gelişmiş görsel kalite, tam entegre edilmiş DualSense™ kablosuz kontrol cihazı özellikleri ve daha fazlası ile Naughty Dog'un en yeni PS5™ motor teknolojisi kullanılarak tamamen baştan tasarlanmıştır.

    Modernleştirilmiş oynanış mekanikleri, gelişmiş kontroller ve genişletilmiş erişebilirlik seçenekleri içererek aslına sadık bir şekilde yeniden üretilmiş, orijinal deneyimin detaylı bir revizyonu olan bir sürüm. İyileştirilmiş çevresel hikâye anlatımı, efektler, yüz animasyonları ve gelişmiş keşif ile dövüşlere kendinizi kaptırdığınızı hissedin.

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