Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avatar Frontiers of Pandora - inceleme: Şahane atmosfer

    Bu inceleme yazımızda Ubisoft'un yeni oyunu Avatar: Frontiers of Pandora'ya yakınndan bakıyoruz. Far Cry'a her ne kadar oynanış olarak benzese de atmosfer olarak çok daha farklı bir oyunn.
    Avatar Frontiers of Pandora - inceleme Tam Boyutta Gör
    Avatar markası bildiğiniz gibi filmleriyle dünyanın en  popüler markalarından birisi konumunda. Ubisfot'un geliştirmiş olduğu Avatar Frontiers of Pandora ise geçtiğimiz gün çıkış yapmasına rağmen çok konuşulan bir yapım olmadı. Hatta çıkış tarihi yaklaşırken dee çok konuşulan bir oyun olmadı. Bunun birkaç sebebi var aslında ancak en başında insanların oyunun Far Cry'a çok benzeyeceğini düşünmesi geliyor diyebiliriz. Açıkçası benim için de çok heyecanlandırıcı bir oyun değildi tam da bu sebep yüzünden. Ancak beklentimin olmayışı oyundan aldığım keyfi değiştirdi diyebilirim.

    Avatar Frontiers of Pandora - inceleme Tam Boyutta Gör

    Her şeyden önce oyunun en çok beeğendiğim noktası olan atmosferiyle başlayalım. Avatar evrenini lore anlamında çok beğenmesem de görsellik anlamında gerçekten de güzel bir evrene sahip olduğunu söylemek lazım. Ubisoft da bu evreni oyuna dönüştürürken gerçekten güzel bir iş başarmış. Başarılı diyebileceğimiz grafikleriyle birlikte Pandora gezegenini inanılmaz bir şekilde bizlere sunmuşlar. Oyunun birçok noktasında sadece manzaraya bakmak için durup zaman harcadığım oldu. Zaten bu tarz oyunlarda dümdüz ormana bakmak bile inanılmaz keyif verirken bu kadar renkli ve farklı canlılarla dolu bir evrenin bu kadar güzel yansıtılması gerçekten oyunun yarattığı o kötü beklentiyi kırıp geçiyor. 

    Avatar Frontiers of Pandora - inceleme Tam Boyutta Gör

    Evrenin görsel anlamda güzel yansıtılmasının yanı sıra Na'vi ırkından olma hissiyatını da gerçekten iyi hissettirdiğini söylemek lazım. Bunun başlıca sebebi elbette atmosfer. Atmosferi besleyen sebepler ise canlıların, etkinliklerin, karakterlerin, yapılacak aktivitelerin buna göre güzel bir şekilde dizayn edilmesi. Kısaca güzel bir Na'vi  olma deneyimi arıyosanız veya muazzam bir görsellik veya muazzam bir Pandora arıyorsanız, aradığınız oyun Avatar Frontiers of Pandora.

    Avatar Frontiers of Pandora - inceleme Tam Boyutta Gör

    Evet, atmosfer kısmı çok güzel ama oyunların asıl amacı bu değil, oynanış kısıyla birlikte gelen eğlence. Oyun birçoğumuzun da tahmin ettiği gibi Far Cry'a temel olarak bir hayli benziyor. Bu yüzden Far Cry'da bulduğunuz oynanış özelliklerini bu oyunda da bulacaksınız. Av, düşman bölgesi basma, bitki toplama ve rol yapma mekanikleri Far Cry ile neredeyse birebir aynı diyebilirim. Ancak silah çeşitliliği ne yazık ki Far Cry'ın gerisinde kalmış. Oyunnda Na'vi olmanın getirdiği bir silah çeşitliliği var ama öyle fazla değil. Bir de insanların kullandığı normal ateşli silahlar var. Bu kısım da aslında  Far Cry'da güzel yapılıyordu çeşitlilik sağlanıyordu ancak ne yazık ki bu oyunda  bunu başaramamışlar. Çeşitliliğin yanı sıra bulunan silahlar da çok keyif vermiyor. Özellikle ateşli silahların tasarımı çok basit. Evet, evrendeki silahlardan yola çıkarak tasarlanmış ancak çok sade ve silah kullanma hissiyatını oynayıcıya veremiyor. Bu yüzden de sık sık  girdiğiniz combat kısmı bir yerden sonra sıkmaya başlıyor. Oynanışı toparlamak gerekirse ne yazık ki beklentinin çok altında kalan ve Far Cry'da yıllardır gördüğümüz mekaniklere bile yaklaşamayan biir oyun bizleri karşılıyor diyebilirim.

    Avatar Frontiers of Pandora - inceleme Tam Boyutta Gör

    Oyunun başardığı bir diğer nokta ise güzel yaratılmış evrende gezmesi. Tabana kuvvet de gezebiliyorsunuz ancak burada ufak bir sorun var bence. Ne yazık ki açık dünyada gezme kısmına bir parkur mekaniği eklememişler Assassin's Creed serisinde olduğu gibi Özellikle ağaçlarla  birlikte büyük bir fırsat kaçmış diyebilirim çünkü harita, evren ve karakter gerçekten buna çok uygun. Bunun dışında oyunda biraz ilerledikçe bir binek hayvan ve uçmak için bir hayvan alıyorsunuz. Bunları aldıktan sonra zaten oyunda gezmesi çok daha keyifli hale geliyor. Özellikle uçma kısmı  bir hayli güzel olmuş diyebilirim.

    Avatar Frontiers of Pandora - inceleme Tam Boyutta Gör

    Hikaye kısmına gelirsek açıkçası Avatar filmlerinin hikayesi ne diye sorsanız şu an, daha yeni izlemiş de olmama rağmen cevap veremem. Çünkü çok da takip edilesi, farklı bir hikayeye sahip değiller. Filmlerin teknolojisi ve görselliği her şeyden önde geliyor. Bu oyun için de bu geçerli. Hikaye öyle çok da takip edilesi değil. Bunu bilerek oynamanızda fayda var. Performans ve grafik kısmına gelirsek grafiklerin güzel olduğunu zaten söylemiştim. Kesinlikle övgüyü hak ediyor. Ancak performans kısmında bazı sorunlar var. Özellikle anlık FPS düşüşleri ara sıra tat kaçırabiliyor. Ama ben oyunun çıkış öncesi sürümünü oynnadım. Bu yüzden bu hatalar çııkış sürümünde bulunmayabilir. Bunu belirtmekte fayda var.

    Avatar Frontiers of Pandora - inceleme Tam Boyutta Gör

    Genel olarak toplarlamak gerekirse kesinlikle beklentimin üstünde olan ama atmosferini saymazsak ortalama bir oyundan fazla bir şey sunmayan bir yapım Avatar. Ancak atmosferiyle birlikte özellikle Avatar evrenini sevenler için güzel ve deneyimlenebilecek bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Sırf atmosferi sebebiyle eğer Far Cry oyunlarından sııkılmadıysanız tavsiye edebileceğim bir oyun. Ama  dediğim gibi asıl nokta atmosfer. Atmosferi çok umursamayan biriyseniz sizlik bir içerik bulunmuyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    epson yazıcı çizgili çıkarıyor kuruluşunuzun etkinleştirme sunucusuna kader mahkumu ne demek mercedes otomotiv mühendisliği maaşları hk ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız