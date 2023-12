Avatar Frontiers of Pandora - inceleme: Şahane atmosfer

Tam Boyutta Gör Avatar markası bildiğiniz gibi filmleriyle dünyanın en popüler markalarından birisi konumunda. Ubisfot'un geliştirmiş olduğu Avatar Frontiers of Pandora ise geçtiğimiz gün çıkış yapmasına rağmen çok konuşulan bir yapım olmadı. Hatta çıkış tarihi yaklaşırken dee çok konuşulan bir oyun olmadı. Bunun birkaç sebebi var aslında ancak en başında insanların oyunun Far Cry'a çok benzeyeceğini düşünmesi geliyor diyebiliriz. Açıkçası benim için de çok heyecanlandırıcı bir oyun değildi tam da bu sebep yüzünden. Ancak beklentimin olmayışı oyundan aldığım keyfi değiştirdi diyebilirim.

Tam Boyutta Gör

Her şeyden önce oyunun en çok beeğendiğim noktası olan atmosferiyle başlayalım. Avatar evrenini lore anlamında çok beğenmesem de görsellik anlamında gerçekten de güzel bir evrene sahip olduğunu söylemek lazım. Ubisoft da bu evreni oyuna dönüştürürken gerçekten güzel bir iş başarmış. Başarılı diyebileceğimiz grafikleriyle birlikte Pandora gezegenini inanılmaz bir şekilde bizlere sunmuşlar. Oyunun birçok noktasında sadece manzaraya bakmak için durup zaman harcadığım oldu. Zaten bu tarz oyunlarda dümdüz ormana bakmak bile inanılmaz keyif verirken bu kadar renkli ve farklı canlılarla dolu bir evrenin bu kadar güzel yansıtılması gerçekten oyunun yarattığı o kötü beklentiyi kırıp geçiyor.

Tam Boyutta Gör

Evrenin görsel anlamda güzel yansıtılmasının yanı sıra Na'vi ırkından olma hissiyatını da gerçekten iyi hissettirdiğini söylemek lazım. Bunun başlıca sebebi elbette atmosfer. Atmosferi besleyen sebepler ise canlıların, etkinliklerin, karakterlerin, yapılacak aktivitelerin buna göre güzel bir şekilde dizayn edilmesi. Kısaca güzel bir Na'vi olma deneyimi arıyosanız veya muazzam bir görsellik veya muazzam bir Pandora arıyorsanız, aradığınız oyun Avatar Frontiers of Pandora.

Tam Boyutta Gör

Evet, atmosfer kısmı çok güzel ama oyunların asıl amacı bu değil, oynanış kısıyla birlikte gelen eğlence. Oyun birçoğumuzun da tahmin ettiği gibi Far Cry'a temel olarak bir hayli benziyor. Bu yüzden Far Cry'da bulduğunuz oynanış özelliklerini bu oyunda da bulacaksınız. Av, düşman bölgesi basma, bitki toplama ve rol yapma mekanikleri Far Cry ile neredeyse birebir aynı diyebilirim. Ancak silah çeşitliliği ne yazık ki Far Cry'ın gerisinde kalmış. Oyunnda Na'vi olmanın getirdiği bir silah çeşitliliği var ama öyle fazla değil. Bir de insanların kullandığı normal ateşli silahlar var. Bu kısım da aslında Far Cry'da güzel yapılıyordu çeşitlilik sağlanıyordu ancak ne yazık ki bu oyunda bunu başaramamışlar. Çeşitliliğin yanı sıra bulunan silahlar da çok keyif vermiyor. Özellikle ateşli silahların tasarımı çok basit. Evet, evrendeki silahlardan yola çıkarak tasarlanmış ancak çok sade ve silah kullanma hissiyatını oynayıcıya veremiyor. Bu yüzden de sık sık girdiğiniz combat kısmı bir yerden sonra sıkmaya başlıyor. Oynanışı toparlamak gerekirse ne yazık ki beklentinin çok altında kalan ve Far Cry'da yıllardır gördüğümüz mekaniklere bile yaklaşamayan biir oyun bizleri karşılıyor diyebilirim.

Tam Boyutta Gör

Oyunun başardığı bir diğer nokta ise güzel yaratılmış evrende gezmesi. Tabana kuvvet de gezebiliyorsunuz ancak burada ufak bir sorun var bence. Ne yazık ki açık dünyada gezme kısmına bir parkur mekaniği eklememişler Assassin's Creed serisinde olduğu gibi Özellikle ağaçlarla birlikte büyük bir fırsat kaçmış diyebilirim çünkü harita, evren ve karakter gerçekten buna çok uygun. Bunun dışında oyunda biraz ilerledikçe bir binek hayvan ve uçmak için bir hayvan alıyorsunuz. Bunları aldıktan sonra zaten oyunda gezmesi çok daha keyifli hale geliyor. Özellikle uçma kısmı bir hayli güzel olmuş diyebilirim.

Tam Boyutta Gör

Hikaye kısmına gelirsek açıkçası Avatar filmlerinin hikayesi ne diye sorsanız şu an, daha yeni izlemiş de olmama rağmen cevap veremem. Çünkü çok da takip edilesi, farklı bir hikayeye sahip değiller. Filmlerin teknolojisi ve görselliği her şeyden önde geliyor. Bu oyun için de bu geçerli. Hikaye öyle çok da takip edilesi değil. Bunu bilerek oynamanızda fayda var. Performans ve grafik kısmına gelirsek grafiklerin güzel olduğunu zaten söylemiştim. Kesinlikle övgüyü hak ediyor. Ancak performans kısmında bazı sorunlar var. Özellikle anlık FPS düşüşleri ara sıra tat kaçırabiliyor. Ama ben oyunun çıkış öncesi sürümünü oynnadım. Bu yüzden bu hatalar çııkış sürümünde bulunmayabilir. Bunu belirtmekte fayda var.

Tam Boyutta Gör

Genel olarak toplarlamak gerekirse kesinlikle beklentimin üstünde olan ama atmosferini saymazsak ortalama bir oyundan fazla bir şey sunmayan bir yapım Avatar. Ancak atmosferiyle birlikte özellikle Avatar evrenini sevenler için güzel ve deneyimlenebilecek bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Sırf atmosferi sebebiyle eğer Far Cry oyunlarından sııkılmadıysanız tavsiye edebileceğim bir oyun. Ama dediğim gibi asıl nokta atmosfer. Atmosferi çok umursamayan biriyseniz sizlik bir içerik bulunmuyor.

Avatar Frontiers of Pandora - inceleme