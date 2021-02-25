Avatar: The Last Airbender'ın sinema filmi geliyor: Daha fazlası yolda

Televizyon tarihinin en sevilen animasyonlarından olan Avatar: The Last Airbender yakında geri dönüyor. Serinin haklarını elinde bulunduran ViacomCBS, Nickelodeon çatısı altında yeni bir Avatar Stüdyoları kurulacağını ve stüdyonun ilk işinin de bir sinema filmi yapmak olacağını açıkladı.
Yeni yayın servisi Paramount+'ta yayınlanacak
Avatar stüdyosunun başına, orijinal serinin yaratıcıları olan Michael DiMartino ve Bryan Konietzko getirilmiş. DiMartino-Konietzko ikilisinin ilk işi bir animasyon sinema filmi hazırlamak olacak. Sonrasında ise yeni Avatar dizilerinin geleceği söyleniyor. Avatar dünyası böylece uzun bir aranın ardından yeni fllmler ve dizilerle büyümeye devam edecek.İlginizi Çekebilir Disney Plus'ın yetişkenlere yönelik servisi 'Star', Avrupa'da kullanıma sunuldu
ViacomCBS, Avatar dünyasını yeni yayın servisi Paramount+ için önemli bir koz olarak görüyor. 4 Mart'ta ABD, Kanada ve Latin Amerika'da yayın hayatına başlayacak olan Paramount+'ın kütüphanesinde; Paramount Pictures, CBS, Comedy Central, Nickelodeon, BET ve MTV gibi yayıncıların içeriklerini kapsayan 30.000'den fazla dizi bölümü 2500'den fazla film olacak. CBS All Access servisinin markası değiştirilmiş hali olarak da değerlendirebileceğimiz Paramount+'ta ayrıca canlı spor ve haber yayınları da olacak.
2005-2008 yılları arasında yayınlanan Avatar: The Last Airbender serisi, etkileyici karakterleri ve işlediği temalarla küçüğünden yetişkinine hemen herkesi etkilemeyi başarmıştı. Dizi yayınlandığı dönemde de büyük bir fenomendi ancak geride bıraktığımız yıllarda popülaritesini ciddi oranda katlamayı başarmıştı (yeni hiçbir şey yayınlanmamasına rağmen). Şu anda da örneğin Netflix Türkiye'nin en popüler yapımlarından birisi konumunda bulunuyor.
Paramount+ servisi şimdi Avatar dünyasının bu popülaritesinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacak. Paramount+ Türkiye'ye giriş yapar mı şu an için belli değil ancak umuyoruz en azından Netflix benzeri anlaşmalar yoluyla yeni Avatar yapımlarını yasal yollardan izleme fırsatımız olur.
Avatar: The Last Airbender animasyon sinema filminin yapımına bu yıl başlanacağı açıklandı.
https://deadline.com/2021/02/avatar-the-last-airbender-franchise-expansion-launch-nickelodeons-avatar-studios-animated-theatrical-film-1234699594/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Habere tekrar dönecek olursak live-action olmamasına sevindim. Gerçekten zamanında çekilen o facia Son Hava Bükücü filmi neydi öyle ya. Tüm sezonu sadece 2 saatlik filme sığdırmaya çalışmak büyük bir facia, seçilen kadro ayrı bir facia idi. Gerçekten küfür gibiydi.
Animasyon sinema filminde neler anlatılacak bakalım.
Ben ATLA'nın gelmiş geçmiş en iyi dizi olduğunu (sadece animasyon bazında değil) ve animasyon dizi bazında daha iyisinin gelecekte de yapılamayacağını düşünüyorum.
Senaryo, karakter gelişimleri, müzikler, paraleller, sahnelerdeki göndermeler ve incelikler, savaş ve soykırımdan temellenen bir konuyu çocukların rahatça izleyebileceği bir şekilde anlatması( bir iki bölüm bu dediğimin tam tersi), genelde çocuk yaşta olan seslendirmen kadrosunun ustalığı ; uzar da uzar..
Lakin ATLA bu kadar güzelken Shyamalan'ın elinden çıkan rezil mi rezil filmimsi şey bu dizinin sinemada gösterilmesi fikrinden soğutuyor bir anda.
Animasyon olacak olması tehlikeleri bir nebze azaltıyor ve animasyonun cast'ının da aynen devam edebilecek olma ihtimali bende bir 'acaba' oluşturuyor
1 2 ay önce birkaç kez farklı etkinliklerde bir araya geldiler. Mae Whitman(Katara) harici yoğun işlerde çalışmıyorlardı.
Aang(Zach), Avatardan sonra normal liseli-üniversiteli bir çocuk olmuş.
Sokka(Jack), Netflix'te Avatar'ın başyazarı Aaron ile Dragon Prince adlı bir animasyonda rol alıyor. O da bir yıldır yeni sezon çıkartmadı galiba.
Toph(Jessie) boşta.
Zuko(Dante), LoK'ta da seslendirme yapmıştı. Ben kesinlikle kabul eder diye düşünüyorum.
Appa ve Momo(Dee) severek görev alır, sinema filmini izlememek için 30bin dolar bağışlar :)
Bunlar dışındaki yan karakterler de ya Netflix'te ya da Nick stüdyolarında devam ediyorlardı.
Yani bakınca serinin ana kadrosu severek bu işi yapar gibi duruyor.
Müzikleri LoK'ta da olduğu gibi Jeremy Zuckerman yapar. Çok da güzel olur.
Şahsen senaryoda Aaron'un da olmasını çok isterim. Bence Korra'nın beklentilerin bu kadar altında kalması ve sezonların, karakterin kopuk olmasının sebebi Aaron'un ekipte yer almamasıydı.
Shyamalan ve LoK faciaları ve ATLA serisinin mükemmelliği kapışınca ben yine de aceleye gelmezse, sağlam bir senaryo ve orijinal ekip ile ortaya güzel bir film çıkabileceğini düşünüyorum.
Filmden sonraki Avatar evrenini devam ettirme fikri için ise şuan sessiz kalmayı tercih ediyorum :)
Avatar’a özel stüdyo açılması güzel bir haber, özellikle de orjinal yaratıcıların stüdyo’ya liderlik edecek olması daha da güzel bir haber. Hatta Viacom ve Nickelodeon bunu yapmak için geç bile kalmışlar ama geç olsun güç olmasın.
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