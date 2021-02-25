Avatar: The Last Airbender'ın sinema filmi geliyor: Daha fazlası yolda

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Televizyon tarihinin en sevilen animasyonlarından olan Avatar: The Last Airbender yakında geri dönüyor. Serinin haklarını elinde bulunduran ViacomCBS, Nickelodeon çatısı altında yeni bir Avatar Stüdyoları kurulacağını ve stüdyonun ilk işinin de bir sinema filmi yapmak olacağını açıkladı.

Yeni yayın servisi Paramount+'ta yayınlanacak

Avatar stüdyosunun başına, orijinal serinin yaratıcıları olan Michael DiMartino ve Bryan Konietzko getirilmiş. DiMartino-Konietzko ikilisinin ilk işi bir animasyon sinema filmi hazırlamak olacak. Sonrasında ise yeni Avatar dizilerinin geleceği söyleniyor. Avatar dünyası böylece uzun bir aranın ardından yeni fllmler ve dizilerle büyümeye devam edecek.

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ViacomCBS, Avatar dünyasını yeni yayın servisi Paramount+ için önemli bir koz olarak görüyor. 4 Mart'ta ABD, Kanada ve Latin Amerika'da yayın hayatına başlayacak olan Paramount+'ın kütüphanesinde; Paramount Pictures, CBS, Comedy Central, Nickelodeon, BET ve MTV gibi yayıncıların içeriklerini kapsayan 30.000'den fazla dizi bölümü 2500'den fazla film olacak. CBS All Access servisinin markası değiştirilmiş hali olarak da değerlendirebileceğimiz Paramount+'ta ayrıca canlı spor ve haber yayınları da olacak.

2005-2008 yılları arasında yayınlanan Avatar: The Last Airbender serisi, etkileyici karakterleri ve işlediği temalarla küçüğünden yetişkinine hemen herkesi etkilemeyi başarmıştı. Dizi yayınlandığı dönemde de büyük bir fenomendi ancak geride bıraktığımız yıllarda popülaritesini ciddi oranda katlamayı başarmıştı (yeni hiçbir şey yayınlanmamasına rağmen). Şu anda da örneğin Netflix Türkiye'nin en popüler yapımlarından birisi konumunda bulunuyor.

Paramount+ servisi şimdi Avatar dünyasının bu popülaritesinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacak. Paramount+ Türkiye'ye giriş yapar mı şu an için belli değil ancak umuyoruz en azından Netflix benzeri anlaşmalar yoluyla yeni Avatar yapımlarını yasal yollardan izleme fırsatımız olur.

Avatar: The Last Airbender animasyon sinema filminin yapımına bu yıl başlanacağı açıklandı.

https://deadline.com/2021/02/avatar-the-last-airbender-franchise-expansion-launch-nickelodeons-avatar-studios-animated-theatrical-film-1234699594/

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