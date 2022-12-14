Avatar: The Way Of Water şimdiden 38 milyon dolarlık gelir elde etti

Tam Boyutta Gör Avatar: The Way Of Water (Avatar: Suyun Yolu) 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek. 2009 yılında Avatar filmi ile sinema dünyasına damgasını vuran James Calderon bir kez daha rekor kırabilir.

Avatar 2 Suyun Yolu fragmanı yayınlandı 1 ay önce eklendi

Avatar: The Way Of Water tarihe geçebilir

Bu filmde Sully ailesinin karşılaştığı sorunlara, aile üyelerinin birbirlerini korumak için neler yapabildiğine ve nasıl hayatta kalmaya çalıştığına şahitlik edeceğiz. Neytiri ile Jake Sully'nin çocuklarını göreceğiz.

Avatar: The Way Of Water'da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet gibi önemli oyuncular var. Senaryo ekibinde ise James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman ve Shane Sal yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Avatar: The Way Of Water'ın vizyona girdiği hafta 150 milyon ila 175 milyon dolar arasında bir hasılat ile sinema dünyasına damgasını vuracağı tahmin ediliyor. 13 yıl önce vizyona giren Avatar filmi ilk haftasında 77 milyon dolarlık bir hasılat elde etmişti.

Bu filmin rakipleri Brad Pitt ve Margot Robbie'nin başrolde olduğu Babylon ile bir korku filmi olan M3GAN olacak. Top Gun: Maverick isimli film izleyicilerin karşısına çıktığı ilk hafta 126 milyon dolar kazandı. Hasılat konusunda ilk haftasında oldukça başarılı olan bazı diğer filmler şu şekilde:

The Batman: 134 milyon dolar

Thor: Love and Thunder: 144 milyon dolar

Jurassic World Dominion: 145 milyon dolar

Black Panther Wakanda: 180 milyon dolar

Multiverse of Madness: 181 milyon dolar

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