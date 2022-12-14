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    Avatar: The Way Of Water şimdiden 38 milyon dolarlık gelir elde etti

    Gişe rekortmeni yönetmen unvanına sahip olan James Cameron, Avatar: The Way of Water isimli filmi ile bir kez daha gündeme geldi. Bu film vizyona girdiği ilk hafta 175 milyon dolar kazanabilir.
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    Avatar The Way Of Water Tam Boyutta Gör
    Avatar: The Way Of Water (Avatar: Suyun Yolu) 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek. 2009 yılında Avatar filmi ile sinema dünyasına damgasını vuran James Calderon bir kez daha rekor kırabilir.

    Avatar: The Way Of Water tarihe geçebilir

    Bu filmde Sully ailesinin karşılaştığı sorunlara, aile üyelerinin birbirlerini korumak için neler yapabildiğine ve nasıl hayatta kalmaya çalıştığına şahitlik edeceğiz. Neytiri ile Jake Sully'nin çocuklarını göreceğiz. 

    Avatar: The Way Of Water'da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet gibi önemli oyuncular var. Senaryo ekibinde ise James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman ve Shane Sal yer alıyor.

    Avatar: Suyun Yolu Tam Boyutta Gör
    Avatar: The Way Of Water'ın vizyona girdiği hafta 150 milyon ila 175 milyon dolar arasında bir hasılat ile sinema dünyasına damgasını vuracağı tahmin ediliyor. 13 yıl önce vizyona giren Avatar filmi ilk haftasında 77 milyon dolarlık bir hasılat elde etmişti.

    Bu filmin rakipleri Brad Pitt ve Margot Robbie'nin başrolde olduğu Babylon ile bir korku filmi olan M3GAN olacak. Top Gun: Maverick isimli film izleyicilerin karşısına çıktığı ilk hafta 126 milyon dolar kazandı. Hasılat konusunda ilk haftasında oldukça başarılı olan bazı diğer filmler şu şekilde:

    • The Batman: 134 milyon dolar
    • Thor: Love and Thunder: 144 milyon dolar
    • Jurassic World Dominion: 145 milyon dolar 
    • Black Panther Wakanda: 180 milyon dolar
    • Multiverse of Madness: 181 milyon dolar
    Kaynakça https://www.gamespot.com/articles/avatar-the-way-of-water-looks-to-make-175-million-opening-weekend/1100-6510013/ https://variety.com/2022/film/box-office/avatar-way-of-water-box-office-opening-weekend-projections-1235459227/
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    pudinkk 12 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 20 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 20 saat önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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