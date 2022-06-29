PS Plus abonelerine Temmuz 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar açıklandı

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Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi geçtiğimiz günlerde yenilendi. Ancak aylık oyunlar gelmeye devam edecek ve geçtiğimiz saatlerde de Temmuz 2022 oyunları belli oldu.

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Temmuz 2022 oyunlarına baktığımızda tahmin ettiğimiz gibi çok fazla ilgi çeken bir oyun olmadığını görüyoruz ancak yeni PS Plus sistemi erişime açıldığı ve orada çok fazla iyi oyun olduğu için bu ay zaten büyük br oyun beklenmiyordu. Yine de Crash Bandicoot gibi keyifli bir yapım bulunuyor.

Oyunlar 5 Temmuz'da erişime açılacak. Ağustos ayı oyunları ise 27 Temmuz 2022'de açıklanacak ve oyunlar da 2 Ağustos'ta erişime açılacak.

PS Plus Temmuz 2022 oyunları

Arcadegeddon - (PS5, PS4)

Crash Bandicoot 4 - (PS5, PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - (PS4)

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PlayStation Plus Temmuz 2022 ücretsiz oyunları açıklandı