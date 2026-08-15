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    Avengers: Doomsday yeni fragmanı ile yine iddialı

    Avengers: Doomsday filminin vizyon tarihi yaklaşırken Marvel yavaş yavaş ipuçlarını arttırıyor. Yeni fragman Dr. Doom ile ilgili daha fazla detayı gün yüzüne çıkarıyor.

    Avengers: Doomsday Tam Boyutta Gör
    Spider-Man: Brand New Day filminin gişede rekorları alt üst etmesi Marvel cephesinde yüzleri güldürürken Avengers: Doomsday için de benzer bir beklenti oluşmaya başladı. Marvel fragman fragman ipuçları vermeye devam ediyor.

    Avengers: Doomsday yeni fragman

    D23 etkinliğinde paylaşılan yeni fragman Dr. Doom ile ilgili biraz daha ipuçları veriyor. Mr. Fantastic ile gerçekleşen diyalog, toprak altından çıkan Sentineller, geri dönen X-Men ve Avengers karakterlerine birkaç saniye daha fazla zaman verilmesi ilk kez göreceğimiz ayrıntılar arasında. Bazı kaynaklar bunun fragman değil Dr. Doom odaklı bir tanıtım videosu olduğunu düşünüyor.

    Avengers: Endgame başarısına yaklaşacağı hatta geçeceği iddia edilen Avengers: Doomsday için Marvel her tuşa basmış durumda. Kang fiyaskosu sonrasında dağılan hayran kitlesini toplamak için Steve Rogers, Professor X, Magneto, Gambit, Cyclops gibi karakterler orijinal rolleriyle geri dönüyor ki sonraki filmlerde bu karakterler ya tamamen çıkacak ya da yeni başroller gelecek.

    Diğer taraftan Marvel bir videoyla Wolverine ve Deadpool karakterlerinin de filmde boy göstereceğini duyurdu. Daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yönettiği filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimler bir araya geliyor.

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