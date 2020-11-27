Avengers üyesi Hawkeye'ın dizisinin çekimleri haftaya başlıyor

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Bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde sadece filmler değil diziler de bulunacak ve son açıklamaya göre bu diziler, yeni dönemde filmlerden daha ön planda olacak. Bu dizilerina arasında en merak edilenlerden biri olan Hawkeye'ın çekimleri de yakın bir zamanda başlayacak.

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Geçtiğimiz haftalarda Hawkeye karakterini filmlerde de canlandıran ve dizide de canlandıracak olan Jeremy Renner'ın rol için tekrar hazırlanmaya başladığını görmüştük. Şimdi ise The Verge editörlerinden Chris Welch, çekimlerin 2 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Yine birkaç gün önce de Jeremy Renner, Hawkeye için yapılan makyajın görüntüsünü paylaşmıştı.

Hawkeye dizisinde Jeremy Renner'ın oynayacağı Hawkeye dışında bir de Kate Bishop karakteri, yani bir diğer Hawkeye da olacak. Ancak o rol için hangi oyuncunun seçildiği henüz belli değil. 8 bölümden oluşacağı bilinen Hawkeye dizisinin 2021 yılında Disney+'ta yayınlanması bekleniyor.

Dizinin konusuna dair net bir açıklama yok ancak çizgi roman dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hawkeye - My Life as a Weapon isimli seriden uyarlanacağı düşünülüyor. Bu seri şu anda Türkçe çevirisi ile ülkemizde bulunuyor.

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