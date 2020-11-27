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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avengers üyesi Hawkeye'ın dizisinin çekimleri haftaya başlıyor

    Marvel evreninin önemli karakterlerinden biri olan Hawkeye'ın dizisinin çekimleri haftaya başlayacak. Başrolde ise Avengers filmlerinde de karakteri canlandıran Jeremy Renner bulunuyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Avengers üyesi Hawkeye'ın dizisinin çekimleri haftaya başlıyor
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    Bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde sadece filmler değil diziler de bulunacak ve son açıklamaya göre bu diziler, yeni dönemde filmlerden daha ön planda olacak. Bu dizilerina arasında en merak edilenlerden biri olan Hawkeye'ın çekimleri de yakın bir zamanda başlayacak.

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    Geçtiğimiz haftalarda Hawkeye karakterini filmlerde de canlandıran ve dizide de canlandıracak olan Jeremy Renner'ın rol için tekrar hazırlanmaya başladığını görmüştük. Şimdi ise The Verge editörlerinden Chris Welch, çekimlerin 2 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Yine birkaç gün önce de Jeremy Renner, Hawkeye için yapılan makyajın görüntüsünü paylaşmıştı.

    Hawkeye dizisinde Jeremy Renner'ın oynayacağı Hawkeye dışında bir de Kate Bishop karakteri, yani bir diğer Hawkeye da olacak. Ancak o rol için hangi oyuncunun seçildiği henüz belli değil. 8 bölümden oluşacağı bilinen Hawkeye dizisinin 2021 yılında Disney+'ta yayınlanması bekleniyor.

    Dizinin konusuna dair net bir açıklama yok ancak çizgi roman dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hawkeye - My Life as a Weapon isimli seriden uyarlanacağı düşünülüyor. Bu seri şu anda Türkçe çevirisi ile ülkemizde bulunuyor.



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    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu karakter oldum olası bana saçma gelmiştir yani Marvel evreni ve marvel evrenindeki diğer karakterlere göre. Sırf bana değil, bir çoğuna böyle geliyor olacak ki adamların kendi ülkelerindeki popüler talk show larda dahi hawkeye ın ve natasha nın bir çok kez ti'ye alınması yaşandı. Hatta hawkeye bu dalga geçici sketch lerin bazılarında bir fiil oynadı bile. İşte Okum bitti diyor, ne yapayım ok çantam 8 tane ok alabiliyor diyor. Başka bir gücüm yok ki ben eve dönüyorum diyor.

    Hani bir çok gelişmiş, uzun mesafeli, saniyede bilmem kaç mermi atabilen silahlara sahip ordunun katkı sağlamayıp, orta çağ da kullanılan okçuluk sisteminin (peki gelişmiş başlıklara sahip oklar ile) elin uzaylılarına karşı kullanılması biraz basit kaçıyor.
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